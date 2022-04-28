Как россияне теряют работу из-за санкций и ухода западных фирм

Александру* 22 года, он студент и живет в Саратовской области. До середины января он работал на заводе: три смены днем, три смены ночью, три выходных. Рабочий день - 12 часов, зарплата - около 35 тысяч рублей в месяц. Александра это устраивало как временный вариант, потому что у него была мечта - летать. Но состояние здоровья не позволило ему пойти учиться на пилота, тогда он решил стать бортпроводником, но помешали санкции.

Авиакомпания сокращает маршруты и штат

Вакансию бортпроводника в одной из российских авиакомпаний Александр нашел в январе и тут же подал заявку. Он успешно прошел и собеседование, и летную комиссию - на нее нужно было ехать в соседний Волгоград, в сумме она обошлась молодому человеку в 30 тысяч рублей. С работы на заводе он на тот момент уже уволился. Авиакомпания, по его словам, предлагала отличные условия: обучение и практику в Москве, а после - трудоустройство с зарплатой около 100 тысяч рублей в месяц, причем и деньги за прохождение комиссии обещали возместить.

Самолет в небе

В конце февраля Александр подписал договор на прохождение учебы, но так и не начал ее. 24 февраля Россия напала на Украину, зарубежные компании стали массово уходить с российского рынка, западные страны начали вводить жесткие санкции и скоро Россия превратилась в рекордсмена по числу введенных против нее ограничительных мер. Они затрагивают не только сотни частных лиц и компаний, но и множество сфер, в том числе авиацию. Запад закрыл небо для российских самолетов и запретил продавать, поставлять или передавать РФ любые лайнеры и запчасти к ним, лизинговые компании стали отзывать свои самолеты.Российские авиакомпании арендованные ими самолеты не возвращают, они сократили маршруты и летают только внутри страны.

От этого Александр и пострадал: уже 1 марта ему объявили, что из-за санкций компания не будет никого нанимать и обучать. Деньги за прохождение комиссии ему не вернули. Идти в другие компании он больше не видит ни возможности, ни смысла: "У самолетов не будет нормального техобслуживания, не будут поставляться детали, так что просто непонятно, в каком состоянии они будут летать. Это слишком большие риски".

Экономист РЭШ: экономика РФ откатится на уровень 90-х годов

Фактически о том же говорит и экономист, преподавательница Российской экономической школы Татьяна Михайлова. По ее словам, долгосрочным эффектом от введения санкций станет исключение России из мировых цепочек производства, ее изоляция и технологическое отставание и постепенная деградация: "Это невозможность импортировать технологии, ремонтировать технику. Авиационная отрасль трубит, что через полгода у них не будет запчастей для самолетов. Те же процессы будут и в других отраслях". Михайлова прогнозирует откат российской экономики на уровень 90-х годов.

Санкции затронули и автозаводы Volkswagen в России

Последствия ограничительных мер также повлияют на сектора, которые используют иностранные компоненты в производстве, а это не только авиация, говорит Татьяна Михайлова: "Например, автомобильный сектор, фармацевтика и даже сельское хозяйство, потому что и семена покупают за рубежом. Предприятия будут вынуждены закрываться и увольнять сотрудников. Спрос на товары и услуги будет снижаться, потому что население будет становиться беднее, это затронет все сектора, вплоть до парикмахерских у дома".

Пока же экономист наблюдает краткосрочные последствия: многие россияне теряют работу или не могут найти новую, потому что падает спрос на всех специалистов. Москва, по мнению Михайловой, оказывается затронутой одной из первых, так как там многие работают в сфере финансов, бизнес-услуг, маркетинга и рекламы. По оценке мэра города Сергея Собянина, работу из-за ухода иностранных компаний в городе могут потерять около 200 тысяч человек.

Москвичи теряют работу одними из первых

Алена* из Москвы вот-вот попадет в эту статистику: ей 19 лет и она работала консультантом в Zara в "Охотном ряду": эту работу было удобно совмещать с учебой в вузе. В начале марта испанская компания-владелец бренда Inditex объявила сотрудникам, что закрывает свои точки в России и что больше выходить на работу не нужно, сейчас они в простое. "Я и мои коллеги ожидали, что это произойдет, но не так быстро", - говорит Алена. Пока она получает две трети от своей зарплаты, ей также выплатят отпускные за этот год: в сумме после фактической потери работы у девушки остались более 50 тысяч рублей.

Манежная площадь и ТЦ "Охотный ряд"

Будут ли еще выплаты, она точно не знает. "Но у меня далеко не самая худшая ситуация, - говорит Алена. - Я работала там только ради денег и все равно скоро собиралась уходить: это тяжелый труд, он не требует умственной деятельности, а мне хочется развиваться и найти специальность, которая мне нравится". Девушка считает, что теперь нашла ее: после потери работы в Zara она купила курс по дизайну и сейчас проходит его.

Марина* из Москвы тоже искала сферу, где она еще могла бы развиваться. Ей 30 лет, она работает в цифровом маркетинге и зимой нашла вакансию в компании, где давно мечтала работать. Марина прошла отбор, получила предложение о подработке и подала документы уже после начала войны РФ против Украины, после чего оказалась в режиме ожидания. Но в итоге руководительница объявила, что новых сотрудников не возьмут, так как компания закрывает практически все направление, где они и должны были работать. Это был отдел на стыке двух сфер: маркетинга и образования.

Финансово Марина ничего не потеряла, у нее остается ее основная работа, но она все равно очень расстроилась: "Конечно, мне хотелось бы найти похожую позицию, но мне кажется, что в ближайшее время это будет просто нереально. Во многих компаниях сокращают штат и в целом спрос на новых сотрудников сильно упал, особенно в сфере маркетинга". Марина говорит, что сейчас речь идет уже не о самореализации, а об источниках дохода, "так что любые возможности подработки были бы только в плюс".

Сотни тысяч безработных до конца года

Всего в России,по подсчетам журнала Forbes, к концу года могут лишиться работы более 600 тысяч человек. Потеря работы, когда он только ее нашел, сильно эмоционально повлияла на Александра: "Если бы я не сдал экзамен, я был бы виноват, но смог бы это исправить. А тут произошло то, что я не мог ни предсказать, ни изменить. Это очень задевает и обижает. Сейчас у меня мало желания что-то делать". Пока он решил сосредоточиться на учебе и искать работу позднее, с деньгами ему помогают родители.

Акция протеста в Москве, фото из архива

Никто из героев текста не поддерживает войну РФ в Украине, все так или иначе думали об отъезде из России. "Абстрактные мысли о переезде были, начали изучать вопрос. Пока что уезжать из России не планируем, но держим в голове вариант, что такая необходимость может наступить", - говорит Марина. Алена хочет сначала окончить вуз в России, а потом переехать в Германию. Для Александра промежуточной целью была Москва.

"Я и думал, что это перспектива - потому что ты переезжаешь в Москву, а это уже не Россия, а потом можно и за границу. Но теперь все это стало сделать в разы сложнее. Цены выросли просто на все, зарплаты остались теми же, люди недовольны этим, но винят не политику России, а тех, кто вводит санкции". Александр признается, что очень хочет уехать, но ему сейчас тяжело говорить об этом.

*Имена героев изменены

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