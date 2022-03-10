 Что ждет политэмигрантов из России в Германии? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 14.03.2022

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Германия

Что ждет политэмигрантов из России в Германии?

Противники войны с Украиной в массовом порядке уезжают из России - в страны Балтии, Польшу, Грузию, Армению. Растет и число граждан РФ, ищущих убежища в Германии.

Основной закон ФРГ, судейский молоток и ходатайство об убежище

Право на убежище закреплено в Основном законе ФРГ

По оценкам независимых экспертов, после развязанной Кремлем войны против Украины из России уехали более 300 тысяч человек, так или иначе несогласных с политикой российского президента. Очень многие из них сейчас находятся в странах Балтии. Уезжают в Польшу, в Армению. В Грузию в последние дни, по данным грузинского правительства, прибыли 25 тысяч политэмигрантов с российскими паспортами. В том числе, например, несколько десятков сотрудников закрытого российскими властями независимого телеканала "Дождь", о чем вечером 13 марта рассказала в интервью из Тбилиси второму каналу немецкого телевидения (ZDF) Марфа Смирнова - в прошлом одна из ведущих "Дождя".

Массового притока россиян в Германию пока не наблюдается. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) сообщило, что в декабре 2021 года было подано 96 ходатайств граждан РФ о политическом убежище, в январе - 102, а в феврале - 132. Для сравнения можно привести данные BAMF за февраль по соискателям убежища из других стран: сирийцы - 3875, афганцы - 2703, иракцы - 1417.

Украинских беженцев в статистике BAMF нет

Беженцев из Украины в Германии сейчас зарегистрировано уже 146 с лишним тысяч. Но, как отмечают в МВД ФРГ, на самом деле их может быть и больше, и меньше. Больше потому, что с украинским паспортом можно 90 суток находиться в Германии, не регистрируясь. А меньше потому, что некоторые украинцы, получив регистрацию, едут к друзьям или родственникам в другие страны ЕС.

Волонтер, встречающий украинских беженцев на главном вокзале Берлина

Волонтер, встречающий украинских беженцев на главном вокзале Берлина

Но в любом случае в приведенной выше статистике BAMF их вообще нет. Дело в том, что для них Евросоюз впервые применил Директиву о временной защите, разработанную после войн на Балканах в 1990-х - начале 2000-х годов специально на случай массового притока беженцев из стран, охваченных боевыми действиями. Поэтому украинцам и не надо проходить в Германии процедуру получения убежища, им его дают "автоматом".

Убежище россиянам предоставляется в индивидуальном порядке

А вот россиянам, как и гражданам всех прочих стран, полагается подать ходатайство с просьбой предоставить убежище (Asyl) и дождаться его рассмотрения. Такая процедура занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, а то и лет, если получившие отказ решаются обжаловать его в суде.

Ведомство по делам миграции и беженцев в Нюрнберге

Ведомство по делам миграции и беженцев в Нюрнберге

"Само собой разумеется, что граждане России могут подать в Германии заявление с просьбой о предоставлении политического убежища, которое будет рассматриваться в индивидуальном порядке. В отношении России ситуация такая же, как и с любой другой страной. Если кто-либо подвергается на своей родине преследованию, то может получить в Германии убежище", - заявил Марек Веде (Marek Wede) из МВД Германии, отвечая в понедельник, 14 марта, на вопрос корреспондента DW.

Ключевые слова в его ответе - "в индивидуальном порядке". В отличие от украинцев, которым для получения статуса беженца достаточно предъявить свой паспорт, россиянину надо доказывать, что именно он подвергался на родине преследованиям или таковые ему грозят в случае возвращения. Например, сам по себе отказ от призыва в российскую армию не может автоматически служить основанием для получения убежища в Германии. Однако чиновники BAMF, рассматривающие каждое ходатайство об убежище в индивидуальном порядке, естественно учитывают ситуацию на родине соискателя убежища.

Депортация в Россию россиянам не грозит

"Роль МИД заключается в регулярном предоставлении и актуализации отчетов о положении в тех или иных странах, - пояснил представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер (Christofer Burger). - Это один, но не единственный критерий при рассмотрении ведомствами или судами ходатайства об убежище. Они опираются и на публично доступную информацию".

Харьков в руинах

Харьков, 14 марта. За слово на букву "В" в России могут дать до 15 лет

В переводе с осторожного дипломатического языка на общепонятный это означает, что российский дезертир, правозащитник, участник антивоенной демонстрации, журналист, рискнувший назвать "спецоперацию" запретным в РФ словом на букву "В", или блогер, публикующий в соцсетях нонконформистскую информацию, вполне может рассчитывать на убежище в Германии пусть и с другим, чем у украинцев статусом и не так быстро.

Но даже тем, кому в убежище будет отказано, высылка в Россию явно не грозит. "Не секрет, что из-за отсутствия авиасообщения реализация депортации в настоящий момент логистически крайне затруднена", - тонко подметил Марек Веде из МВД Германии.   

Украинские беженцы смогут после войны вернуться, российские политэмигранты - вряд ли

Тем временем в Германии множатся голоса в пользу упрощения порядка предоставления убежища именно россиянам, несогласным с политикой президента Путина. "Польша и Литва выдают таким людям гуманитарные визы, в таком направлении следовало бы действовать и нашему правительству", - заявил, например, Андреас Вольтер (Andreas Wolter), первый заместитель мэра Кельна - города-партнера Волгограда, из которого в Кельн доходят тревожные сообщения от людей, опасающихся репрессий.

"Немецкое правительство должно подать четкий сигнал о том, что люди, которых преследуют в России за их политическую активность или позицию, которые выступают против противоречащего международному праву нападения России на Украину, могут получить защиту в Германии, - заявила в интервью DW Клара Бюнгер (Clara Bünger), депутат бундестага от посткоммунистической Левой партии.

Такое требование поддерживает и Франк Швабе (Frank Schwabe) из парламентской фракции правящих социал-демократов. "Защита должна предоставляться всем, - считает он. - Германия регулярно актуализирует оценки положения в других странах, и я исхожу из того, что российские журналисты и гражданские активисты, те, кто выступает против войны, дезертиры, люди, уклоняющиеся от призыва в армию, получат в Германии защиту от высылки на родину".

Причем, заявил Швабе в интервью DW, такая защита должна быть предоставлена на весьма длительное время: "Украинские беженцы вернутся назад, когда кончатся боевые действия. Но вот россияне, выступающие сейчас против Путина, боюсь еще долго не смогут вернуться в Россию - даже и после окончания войны в Украине".

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    Автор: Николай Пермяков


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