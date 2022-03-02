 Что ждет беженцев из Украины на главном вокзале Берлина | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 04.03.2022

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Германия

Что ждет беженцев из Украины на главном вокзале Берлина

Репортаж DW с центрального вокзала немецкой столицы, куда из Польши каждый день прибывают тысячи украинских беженцев. Сориентироваться в хаосе им помогают берлинские волонтеры.

Беженцев из Украины волонтеры встречают прямо на перроне главного вокзала

Беженцев из Украины волонтеры встречают прямо на перроне главного вокзала

Число прибывающих в Берлин беженцев из Украины растет как снежный ком. Их уже в разы больше, чем на пике миграционного кризиса 2015 года. Тогда суточный максимум составлял в городе примерно 1000 человек. В четверг, 3 марта, в немецкую столицу поездами из Польши прибыли примерно 6500 украинских беженцев. И это, не считая приезжающих автобусами и на личных машинах прямо в берлинский Центр регистрации и первоначального распределения беженцев (Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin).

Поезда из Варшавы встречают волонтеры

На центральном вокзале Берлина царит, на первый взгляд, хаос. Но именно на первый взгляд. В столпотворении тысяч всевозможных пассажиров в огромном пятиэтажном здании вокзала приезжим из Украины помогают разобраться десятки добровольных помощников.

Поезда из Варшавы и других польских городов приходят в Берлин несколько раз в день на верхний ярус вокзала. В каждом - сотни изможденных людей, в основном женщины и дети. Прямо на перроне их встречают волонтеры в ярких желтых жилетах.

Один из волонтеров на главном вокзале Берлина

Один из волонтеров на главном вокзале Берлина

На каждом жилете - рукописная наклейка с именем и языками, на котором говорит помощник. Почти все волонтеры говорят либо по-русски, либо по-украински и по-немецки. Но есть и знающие английский или французский языки. Большинство из них - студенты, приехавшие на учебу в Берлин из России и Украины. Они показывают дорогу - один пролет вниз по лестнице на промежуточный ярус. Там снова желтые жилеты, плакаты с украинскими флагами и указатели куда идти дальше.

Хаб для беженцев на главном вокзале Берлина

Хаб для беженцев на главном вокзале Берлина

Дальше - снова два раза вниз по эскалатору, на еще один промежуточный просторный этаж главного вокзала, на котором находятся магазины и рестораны. Здесь, напротив Макдональдса, волонтеры создали импровизированный хаб по оказанию первой помощи беженцам и их сортировке.

Хаб первой помощи беженцам

Хаб поделен на зоны. В одной можно получить еду, напитки, сладости для детей. В другой - стоят открытые коробки с одеждой и обувью. Отдельно - взрослые вещи, отдельно - детские, отдельно - подушки и одеяла. В третьей - товары для самых маленьких: детское питание, подгузники, влажные салфетки.

Детский уголок хаба для беженцев на главном вокзале Берлина

"Детский уголок" хаба для беженцев на главном вокзале Берлина

Есть "отдел" с игрушками, есть "Детский уголок". Есть медпункт, организованный немецким Красным Крестом (DRK). Есть стол, на котором лежат жетоны, с помощью которых можно бесплатно воспользоваться туалетом. У одной из несущих колон расположился волонтер, разложив вокруг себя упаковки с кормом и всякой снедью для кошек и собак, а также поводки, ошейники разных размеров.

Тем, кто хочет из Берлина ехать дальше - к родственникам или знакомым в другие немецкие города или в другие страны ЕС - показывают, где можно получить билеты. Проезд для украинских беженцев и в поездах дальнего следования, и в общественном транспорте бесплатный.

Вывеска Еда Автобус Жилье

Многие пока не знают, куда им деваться, и для начала хотят остаться в Берлине. Рядом с хабом - еще одна зона, над проходом в которую висит самодельный указатель на русском и английском языках: "Еда - Автобус - Жилье". Здесь также расставлены столы с едой и напитками, стоят коробки с одеждой. Волонтеры показывают, куда идти на автобус, который отвезет их в берлинский Центр регистрации и первоначального распределения беженцев в районе Райникендорф на северо-западе столицы.

Жилье для украинских беженцев

А еще здесь стоят самые обычные горожане, готовые безвозмездно принять у себя беженцев из Украины. В руках держат самодельные объявления: есть место для семьи из четырех человек, приму двух подростков 15 - 16 лет, готова разместить маму с двумя детьми.

Женщина держит пиктограмму: женщина и две девочки

Эта дама с пиктограммой готова приютить мать с двумя детьми

Одна ухоженная дама средних лет в дорогом пальто и ярко розовых наушниках держит в руках пиктограмму, говорящую саму за себя: на пиктограмме женщина и две маленькие девочки.

Кроме того, портал wunderflats.com, который в обычное время занимается посредничеством при поиске в Берлине меблированного жилья на непродолжительное время, в последние дни собрал сотни объявлений о бесплатном или с большой скидкой жилье, которое предоставляется украинским беженцам. В четверг, 3 марта, "емкость" этого портала составила 9600 спальных мест, две трети из них - бесплатные.

Это встречающие беженцев берлинцы, готовые приютить их у себя дома

Это встречающие беженцев берлинцы, готовые приютить их у себя дома

Еще один портал с жильем для украинских беженцев - unterkunft-ukraine.de. На нем дали объявления о временной крыше над головой уже 10 000 берлинцев, предлагающих в общей сложности 150 000 мест по всей Германии. Первый портал сейчас готовит к включению специальный сервис для украинцев, второй уже работает - достаточно заполнить простенькую анкету на английском, немецком, русском или украинском языке.

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    Автор: Николай Пермяков


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