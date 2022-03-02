Германия принимает беженцев из Украины по упрощенной процедуре

Число беженцев из Украины, спасающихся в соседних странах от боевых действий на родине, приближается, по данным ООН, к миллиону. Подавляющее их большинство в настоящий момент находятся в Польше (около полумиллиона), Словакии, Венгрии (примерно 120 тысяч), Молдавии и Румынии, имеющих общую границу с Украиной. Но через Польшу все больше украинских беженцев прибывают и в Германию. В Берлине, например, всего за сутки их число увеличилось в четыре раза - с 350 в понедельник до 1400 во вторник.

Волна солидарности с украинскими беженцами

По данным немецкого МВД к утру среды, 2 марта, в Германии были официально зарегистрированы 5309 беженцев из Украины. На самом деле это число, очевидно, значительно больше.

Наконец вместе. На главном вокзале в Берлине

Контроль на польско-германской границе осуществляется только спорадически, поэтому значительная часть прибывших в ФРГ украинцев, скорее всего, пока остались просто незарегистрированными, а остановились у знакомых или проживающих здесь родственников. В Германии, не считая приезжих по безвизовому режиму, постоянно проживают 331 000 выходцев из Украины в том числе 135 000 с украинскими паспортами.

Пресс-секретарь МВД Максимилиан Каль (Maximilian Kall) не смог на правительственной пресс-конференции сделать даже ориентировочный прогноз относительно ожидаемого в Германии в ближайшее время числа украинских беженцев.

Но сколько бы их ни стало, заверил Каль, немецкие города и коммуны готовы принять и разместить всех: "Мы видим со всех сторон колоссальную готовность оказать помощь в том, что касается приема, размещения, обеспечения всем необходимым и другой поддержки бегущих от войны - главным образом это женщины и дети". Координируют все эти предложения и инициативы в МВД.

Вид на жительство без лишних формальностей

Германия принимает украинских беженцев без лишних формальностей, по упрощенной процедуре. Правовая основа для этого была разработана в Евросоюзе после войн на Балканах специально для таких случаев и еще ни разу не применялась, рассказал Максимилиан Каль. Окончательно утверждена упрощенная практика будет на встрече министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе в четверг, 3 марта, сообщил он.

Помощь украинским беженцам в Берлине

Согласно этой процедуре для беженцев из зоны военных действий отпадает необходимость подавать заявление с просьбой о предоставлении убежища - они получают его автоматически без излишней бюрократии и проверок. Для въезда в Германию гражданам Украины виза не требуется, по своему паспорту они могут совершено легально находится здесь в течение трех месяцев.

Получив по упрощенной процедуре статус беженцев, украинцы получают и вид на жительство в Германии сроком на год с возможностью продления на три года. При этом, указал пресс-секретарь МВД ФРГ, отсутствие у беженца загранпаспорта не является помехой для признания такого человека беженцем.

Помощь немцам, бегущим из Украины

Среди беженцев из Украины есть и граждане третьих стран, в частности немцы. Консульства Германии в соседних с Украиной странах отправили на границы с ней своих сотрудников, которые прямо на месте оказывают помощь гражданам ФРГ.

Сложнее с украинскими мужчинами, которые работали на немецкие фирмы или сотрудничали с немецкими неправительственными организациями. В МИД ФРГ знают, что украинские пограничники не выпускают из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но, как ответила на вопрос корреспондента DW пресс-секретарь МИД Германии Андреа Зассе (Andrea Sasse), "мы как федеральное правительство несем ответственность в первую очередь за граждан Германии и должны заботиться о них, а в остальном наши возможности, к сожалению, очень ограничены".

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