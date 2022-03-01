 Еврокомиссия предложила предоставить временную защиту беженцам из Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 02.03.2022

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Европа

Еврокомиссия предложила предоставить временную защиту беженцам из Украины

В Брюсселе намерены задействовать директиву о временной защите. Беженцам из Украины будут предоставлены временный вид на жительство, доступ к рынку труда и образованию в странах ЕС.

Беженцы из Украины на польской границе

Беженцы из Украины на польской границе

На фоне российского вторжения в Украину Еврокомиссия (ЕК) предложила задействовать директиву о временной защите, чтобы предоставить быструю и эффективную помощь людям, спасающимся от войны в Украине. "Европа стоит на стороне тех, кто нуждается в защите. Мы готовы принять в Европе всех, спасающихся от путинских бомб. Мы обеспечим защитой тех, кто нуждается в убежище, и мы поможем тем, кому нужна безопасная дорога домой", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в среду, 2 марта.

Зампред ЕК Маргаритис Скионас отметил, что Еврокомиссия идет на этот беспрецедентный шаг, чтобы незамедлительно предоставить временную защиту беженцам из Украины. "Все спасающиеся от войны получат временные виды на жительство, доступ к школам, жилью, медицинскому обслуживанию и рынку труда", - сказал он. По словам Скиониса, принимаются меры с целью облегчить пограничные формальности для беженцев из Украины, не пренебрегая при этом мерами безопасности.

По оценкам ЕС, со времени российского вторжения неделю тому назад из Украины в соседние страны ЕС бежали уже более 650 тысяч человек. Директива о временной защите позволит украинцам, нуждающимся в убежище, получить временную защиту в обход европейского законодательства о беженцах. В пресс-релизе ЕК подчеркивается, что нуждающиеся в убежище украинцы будут иметь право на временную защиту во всех странах Евросоюза.

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    Автор: Николай Пермяков


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