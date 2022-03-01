ООН призвала мир собрать 1,7 млрд долларов на помощь Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к мировому сообществу с призывом выделить 1,7 млрд долларов для оказания срочной гуманитарной помощи населению Украины в условиях военного вторжения России. По оценкам всемирной организации, в ближайшие месяцы около 12 млн человек внутри Украины и более 4 млн украинских беженцев в соседних странах будут нуждаться в помощи и защите, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) во вторник, 1 марта.
"Это самый мрачный час для народа Украины, - заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. - Сейчас нам необходимо активизировать наши усилия для защиты жизни и достоинства простых украинцев. Мы должны проявить сострадание и солидарность".
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, собранные средства пойдут в числе прочего на предоставление жилья, медицинской помощи и питьевой воды. При необходимости организация расширит существующие программы помощи или создаст новые, сказал он.
В ООН оценили число беженцев из Украины почти в 700 тысяч человек
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил журналистам в Женеве, что только за последние 24 часа Украину покинули еще 150 тысяч человек, в результате чего общее число беженцев достигло порядка 677 тысяч. Он отметил, что это "вызывает крайнее беспокойство".
По словам Гранди, примерно половина этих людей сейчас находятся в Польше, еще 90 тысяч - в Венгрии, 60 тысяч - в Молдове, 50 тысяч - в Словакии и 40 тысяч - в Румынии. Потребности в помощи могут значительно возрасти в ближайшие дни, особенно если обстрелы городов усилятся, вынуждая жителей в спешке покидать свои дома, добавил он.
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Автор: Марина Барановская