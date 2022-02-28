Киев и Харьков подверглись ракетным ударам РФ

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По данным украинских властей, российские военные обстреляли жилые районы Харькова из "Градов", есть погибшие и раненые. Также сообщается об ударах по Киеву сразу после переговоров РФ и Украины.
Харьков, второй по величине город Украины, в понедельник, 28 февраля, подвергся массированному обстрелу российской артиллерии, сообщают местные власти. Как написал в своем Telegram-канале глава харьковской областной администрации Олег Синегубов, под обстрел попали жилые районы Харькова, где нет позиций Вооруженных сил Украины и нет критической инфраструктуры. Он назвал случившееся "военным преступлением" и "геноцидом украинского народа".
Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что Харьков массированно обстрелян из реактивных систем залпового огня "Град", в результате чего погибли десятки людей, еще сотни получили ранения. В Telegram-канале он уточнил, что удар был, в частности, нанесен в районе улицы Деревянко. Также сообщается об ударах в районе улицы Клочковской, микрорайонов Алексеевка, Салтовка, Павлополь.
Точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно. По словам Олега Синегубова, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения. Харьковский горсовет сообщил, что в больницы поступило 15 военных и 16 гражданских с ранениями различной степени тяжести, одна женщина погибла. Госслужба чрезвычайных ситуаций также пишет об одной погибшей и 31 раненом.
В соцсетях публикуются видео попадания снарядов в жилые дома. Представитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил в эфире телеканала "Настоящее время", что в Харькове применялись не только "Грады", но и более мощные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", в том числе с кассетными боеприпасами, а также фугасные авиабомбы. Видеокадры из Харькова разместил в своем Instagram-аккаунте в том числе украинский журналист Дмитрий Гордон.
Кроме того, после окончания переговоров украинской и российской делегаций вечером 28 февраля по окраинам Киева был нанесен удар баллистическими ракетами, сообщил в Telegram-канале Антон Геращенко, назвав это "очередным преступлением путинского режима". Несколькими минутами ранее Геращенко писал, что на встрече, состоявшейся недалеко от украинской границы на берегу реки Припять, Киев поставил Москве жесткие условия, в которые входит полный вывод войск со всей территории Украины.
Также мэр Броваров Игорь Сапожко написал на своей странице в Facebook, что на окрестности города совершили авианалет, от которого, по его словам, пострадали шесть человек.
Шестичасовые переговоры между Украиной и Россией в Гомельской области закончились без особых результатов. "Мы возвращаемся для консультаций в столицы", - заявил журналистам после встречи советник президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, в ходе переговоров также "определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения" и "обсудили возможность проведения второго раунда в ближайшее время". Детали Подоляк не назвал. Как заявил руководитель российской делегации Владимир Мединский, следующая встреча украинской и российской делегаций пройдет на белорусско-польской границе в ближайшие дни.
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