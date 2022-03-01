 Россия предлагает Украине новые переговоры в среду вечером | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.03.2022

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Мир

Россия предлагает Украине новые переговоры в среду вечером

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 2 марта.

Участники первого раунда украинско-российских переговоров под Гомелем 2 февраля 2022 года

Участники первого раунда украинско-российских переговоров под Гомелем 2 февраля 2022 года

На седьмой день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России.DW следит за развитием событий среды, 2 марта (время московское).

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163 лауреата Нобелевской премии выступили соткрытым письмом против войны России с Украиной. Вторжение РФ на территорию соседнего государства подписавшиеся сравнили при этом с нападением нацистской Германии на Польшу в 1939 году и на Советский Союз в 1941 году.

"Все вместе мы осуждаем эти военные действия и отрицание президентом Путиным самой легитимности существования Украины. Российское вторжение запятнало международную репутацию России на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения", - указали ученые.

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Делегация РФ во второй половине дня в среду будет ждать украинскую для продолжения переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", - сказал Песков. При этом он не стал уточнять место переговоров. "Заранее я не хочу", - сказал Песков.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на первом раунде переговоров, заявил, что очередная встреча пройдёт на польско-белорусской границе

Хроника событий 2 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 1 марта >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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