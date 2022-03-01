 Нобелевские лауреаты выступили против войны России с Украиной | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.03.2022

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Мир

Нобелевские лауреаты выступили против войны России с Украиной

Российское вторжение запятнало международную репутацию РФ на десятилетия вперед, заявили 160 нобелевских лауреатов. В открытом письме они сравнили происходящее с нападением нацистов на Польшу в 1939 году.

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Большая группа лауреатов Нобелевской премии резко раскритиковала российское вторжение в Украину и призвала Москву вывести войска из этой страны. "Подобно тому как нацистская Германия напала на Польшу в 1939 году (используя похожие трюки и фальшивые провокации) и на Советский Союз в 1941 году, правительство РФ под руководством президента Путина начало неоправданную военную агрессию - ничто другое как войну - против соседнего государства, Украины", - говорится в открытом письме лауреатов к правительству России, размещенном в среду, 2 марта, на сайте Nobel Campaigns.

"Все вместе мы осуждаем эти военные действия и отрицание президентом Путиным самой легитимности существования Украины. Российское вторжение запятнало международную репутацию России на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения. Наложенные санкции ограничат свободу передвижения талантливых и трудолюбивых россиян по миру. Зачем строить стену между Россией и миром?" - вопрошают авторы письма, подписи под которым поставили 163 нобелевских лауреата.

"Сотни украинских военных, российских военных и украинских мирных граждан, включая детей, уже погибли. Это так грустно и так ненужно. Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины", - подчеркивается в открытом письме.

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    Автор: Николай Пермяков


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