 Война в Украине - 01.03.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 01.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Война в Украине - 01.03.2022

Российское вторжение в Украину. День шестой. Под обстрелы все чаще попадают гражданские цели.

  • Брюссель

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами Европарламента. Киев - Брюссель, 1 марта. Свое обращение украинский лидер завершил словами: "Покажите, что вы с нами. Тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму".

  • Киев

    1 марта вечером в Киеве произошли взрывы около телевышки. По данным властей, снаряды "попали в аппаратную", после чего возникли проблемы с трансляцией ряда телеканалов.

  • Киев

    Город готовится к обороне. Противотанковые ежи и баррикады из песка на Майдане. Киев, 1 марта.

  • Киев

    Вооруженные украинские добровольцы на разрушенном мосту под Киевом, 1 марта

  • Санкт-Петербург

    В России продолжаются антивоенные протесты. Представители самых разных профессиональных сообществ и организаций публикуют открытые письма с требованием прекратить кровопролитие. Этот транспарант можно было увидеть над Невским проспектом в Санкт-Петербурге, 1 марта.

  • Нью-Йорк

    Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совета безопасности в Нью-Йорке, 28 февраля. Ситуация в Украине стала причиной созыва чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, также начавшейся в этот день.

  • Львов

    Отец прощается с семьей. Этот снимок сделан во Львове перед отправкой автобуса в Польшу, 1 марта. Страны Европейского союза принимают совместные меры по приему и размещению украинских беженцев. Беда, охватившая соседнюю страну, объединила европейцев в стремлении помочь людям.

  • Харьков

    Харьков, второй по величине город Украины, подвергся обстрелу. Здания на площади Свободы, 1 марта.

  • Харьков

    Разрушения в Харькове 1 марта - утром шестого дня российского вторжения в Украину. Президент страны Владимир Зеленский назвал удар по центру этого города "неприкрытым террором".

  • Харьков

    Внутри здания администрации в Харькове, 1 марта.

  • Харьков

    Сгоревшая БМП вооруженных сил Украины около здания одной из школ Харькова, 28 февраля.

  • Харькова

    Разрушенное здание школы в жилом районе недалеко от центра Харькова, 1 марта.

  • Киев

    Президент Владимир Зеленский подписал в Киеве заявку на вступление Украины в Евросоюз, 28 февраля.

  • Ахтырка

    Территория украинской воинской части в Ахтырке, Сумская область. В результате обстрела, по данным местных властей, здесь погибло 70 военнослужащих.

  • Иванков

    Колонна российской военной техники продвигается в сторону Киева в районе поселка Иванков. Спутниковая фотография, 28 февраля.

  • Киев

    Контрольный пункт на дороге, ведущей в центр Киева, 28 февраля.

  • Киев

    Сгоревшие автомобили во дворе жилого района на окраине Киева, 28 февраля.

  • Львов

    Добровольцы во Львове готовят маскировку для позиций защитников Украины.

  • Киев

    Подвал детской больницы в Киеве, ставший бомбоубежищем для пациентов. 28 февраля.

  • Болонья

    Пункт сбора помощи для жителей Украины в храме украинской грекокатолической церкви San Michele dei Leprosetti в итальянском городе Болонья, 28 февраля.

  • Сирет

    Беженцы на украино-румынской границе, 28 февраля.

  • Берлин

    "Остановите войну!" - граффити художницы Эме Фритинкер (Eme Freethinker) в Берлине.

  • Сидней

    Сиднейская опера в Австралии в цветах национального флага Украины.


  • Брюссель

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами Европарламента. Киев - Брюссель, 1 марта. Свое обращение украинский лидер завершил словами: "Покажите, что вы с нами. Тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму".

  • Киев

    1 марта вечером в Киеве произошли взрывы около телевышки. По данным властей, снаряды "попали в аппаратную", после чего возникли проблемы с трансляцией ряда телеканалов.

  • Киев

    Город готовится к обороне. Противотанковые ежи и баррикады из песка на Майдане. Киев, 1 марта.

  • Киев

    Вооруженные украинские добровольцы на разрушенном мосту под Киевом, 1 марта

  • Санкт-Петербург

    В России продолжаются антивоенные протесты. Представители самых разных профессиональных сообществ и организаций публикуют открытые письма с требованием прекратить кровопролитие. Этот транспарант можно было увидеть над Невским проспектом в Санкт-Петербурге, 1 марта.

  • Нью-Йорк

    Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совета безопасности в Нью-Йорке, 28 февраля. Ситуация в Украине стала причиной созыва чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, также начавшейся в этот день.

  • Львов

    Отец прощается с семьей. Этот снимок сделан во Львове перед отправкой автобуса в Польшу, 1 марта. Страны Европейского союза принимают совместные меры по приему и размещению украинских беженцев. Беда, охватившая соседнюю страну, объединила европейцев в стремлении помочь людям.

  • Харьков

    Харьков, второй по величине город Украины, подвергся обстрелу. Здания на площади Свободы, 1 марта.

  • Харьков

    Разрушения в Харькове 1 марта - утром шестого дня российского вторжения в Украину. Президент страны Владимир Зеленский назвал удар по центру этого города "неприкрытым террором".

  • Харьков

    Внутри здания администрации в Харькове, 1 марта.

  • Харьков

    Сгоревшая БМП вооруженных сил Украины около здания одной из школ Харькова, 28 февраля.

  • Харькова

    Разрушенное здание школы в жилом районе недалеко от центра Харькова, 1 марта.

  • Киев

    Президент Владимир Зеленский подписал в Киеве заявку на вступление Украины в Евросоюз, 28 февраля.

  • Ахтырка

    Территория украинской воинской части в Ахтырке, Сумская область. В результате обстрела, по данным местных властей, здесь погибло 70 военнослужащих.

  • Иванков

    Колонна российской военной техники продвигается в сторону Киева в районе поселка Иванков. Спутниковая фотография, 28 февраля.

  • Киев

    Контрольный пункт на дороге, ведущей в центр Киева, 28 февраля.

  • Киев

    Сгоревшие автомобили во дворе жилого района на окраине Киева, 28 февраля.

  • Львов

    Добровольцы во Львове готовят маскировку для позиций защитников Украины.

  • Киев

    Подвал детской больницы в Киеве, ставший бомбоубежищем для пациентов. 28 февраля.

  • Болонья

    Пункт сбора помощи для жителей Украины в храме украинской грекокатолической церкви San Michele dei Leprosetti в итальянском городе Болонья, 28 февраля.

  • Сирет

    Беженцы на украино-румынской границе, 28 февраля.

  • Берлин

    "Остановите войну!" - граффити художницы Эме Фритинкер (Eme Freethinker) в Берлине.

  • Сидней

    Сиднейская опера в Австралии в цветах национального флага Украины.


Другие сюжеты в медиатеке

Тысячи украинцев, спасаясь от войны, уезжают на запад страны. Репортаж DW о волонтерах во Львове.

Война в Украине: львовские волонтеры готовятся к наплыву беженцев и помогают армии (26.02.2022) 26.02.2022

Что происходит в Украине после вторжения России

Что происходит в Украине после вторжения России 24.02.2022

Говорить с Путиным можно только с позиции силы, заявил Джон Маккейн в интервью Жанне Немцовой.

Сенатор Маккейн: Путин - убийца, бандит и продукт КГБ (12.01.2017) 12.01.2017

Немецкие СМИ: Липовые дипломы и шпионские страсти

Немецкие СМИ: "Липовые" дипломы и шпионские страсти 15.02.2013

Читайте также

Фотохроника войны в Украине - 01 марта

Фотохроника войны в Украине - 01 марта 01.03.2022

Разрушения в Харькове, Киеве, Ахтырке… Дети в подвалах, беженцы, акции солидарности с Украиной.

Фотохроника войны в Украине - 28 февраля

Фотохроника войны в Украине - 28 февраля 28.02.2022

Пятые сутки войны России против Украины. Страна сопротивляется агрессорам. По всему миру проходят акции солидарности. Фотографии понедельника и предыдущих дней.

Beautiful national state flags of Ukraine and Russia together at the sky background. 3D artwork concept.

Война в Украине: Москва и Киев начали переговоры 28.02.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 28 февраля.

Фотохроника войны в Украине - 25 февраля

Фотохроника войны в Украине - 25 февраля 25.02.2022

Вторые сутки российской военной агрессии в Украине. Фотографии.