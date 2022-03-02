FT: Лондон готовит проект конфискации имущества российских олигархов

На восьмой день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий четверга, 3 марта (время московское).

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На сайте "Мы не одни", который публикует открытые письма, обращения и заявления за остановку боевых действий и восстановление мира между Россией и Украиной собрано уже более 156 000 подписей членов профессиональных сообществ из России. Среди подписавших обращения – представители СМИ, работники сферы IT, права, образования, науки, здравоохранения, искусства, архитектуры, бизнеса из России. Однако на данный момент нет ни одного письма от какой-либо спортивной организации.

Financial Times: Лондон готовит проект конфискации имущества российских олигархов

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По данным Financial Times, правительство Великобритании разрабатывает механизм конфискации имущества российских олигархов на территории королевства. Сообщается, что при этом никаких компенсационных выплат предусмотрено не будет. В списке, согласно публикации, девять олигархов, против которых Великобритания уже ввела санкции. Проект потребует, однако, тщательной правовой проверки и может быть оспорен в суде, подчеркивает Financial Times.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен с 3 по 8 марта посетит Бельгию, Польшу, Молдавию, Латвию и Литву. В ходе поездки он проведет консультации и координацию с союзниками по НАТО и европейскими партнерами по поводу "продолжающейся преднамеренной, беспричинной и неоправданной войны против Украины", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте госдепартамента США. Ранее в среду Блинкен заявил, что "деэскалация, вывод войск из Украины откроют путь к дипломатии" с Россией.

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Второй раунд переговоров между Украиной и Россией в скором времени состоится, но не будет проводиться в Беловежской пуще, сообщил член украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. "Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже", - написал Арахамия в соцсети Facebook.

Ранее в среду российские СМИ со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского писали, что российская делегация в прежнем составе уже прибыла дляпереговоров с Украиной в Беловежскую пущу. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба днем 2 марта сообщил, что пока неизвестно, когда состоятся следующие переговоры. Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси, вблизи украинской границы. Он закончился безрезультатно.

Хроника событий 2 марта >>>

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