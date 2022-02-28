В России заблокированы The New Times и ряд СМИ Украины

Роскомнадзор в понедельник, 28 февраля, по требованию Генпрокуратуры РФ внес в реестр запрещенных сайтов целый ряд крупных украинских СМИ, а также ряд отдельных публикаций о войне в Украине. В реестр, в частности, внесена статья российского журнала The New Times о погибших в первый день войны в Украине. На настоящее время никакого текста по адресу данной статьи нет (материал сохранился в веб-архиве), доступ к сайту в России заблокирован, но доступен через VPN.

По требованию российской Генпрокуратуры заблокированы также сайты популярных украинских СМИ "Гордон", УНИАН, "Украинская правда", "Корреспондент.net". Кроме того, в России стали недоступны русскоязычная версия украинского "Интерфакса" (из-за новости про запуск горячей линии для родственников российских военных) и сайт "Крым.Реалии" - под запрет попала их публикация о войне в Украине.

Ранее стало известно о блокировке в России сайта телеканала "Настоящее время" и онлайн-страницы МВД Украины "Ищи своих" для поиска информации о погибших и попавших в плен российских военных. Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля объявил, что после вторжения России в Украину погибли уже более 4500 российских солдат. Россия накануне впервые официально признала, что с российской стороны имеются погибшие и раненые, но не уточнила, сколько именно.

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