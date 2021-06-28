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Суд в Москве оштрафовал журнал The New Times на рекордную для СМИ в РФ сумму, посчитав, что издание и его главный редактор Евгения Альбац не сообщили властям о финансировании из-за рубежа.
Об обыске на даче у Ирены Лесневской ранее сообщила журналистка Качкаева. Экс-издатель The New Times пояснила, что приезжала полиция после срабатывания "тревожной кнопки".
Верховный суд РФ отклонил жалобу журнала на решение московского суда о штрафе в 22,2 млн рублей. Издание оплатило штраф в январе текущего года.
В течение двух недель станет известно, рассмотрит ли Верховный суд апелляцию издания и его главного редактора Евгении Альбац на рекордный для российских СМИ штраф.
Один из фаворитов на выборах главы Интерпола - российский генерал-майор Александр Прокопчук. Четыре сенатора выступили с обращением к президенту Трампу воспрепятствовать россиянину занять пост международной организации.
Издание обвинили в нарушении закона, наказание – свыше 22 миллионов рублей штрафа. Главный редактор Евгения Альбац продолжит оспаривать решение.
Тверской суд отклонил апелляцию защиты на наложение штрафа на главного редактора Евгению Альбац, а также на рекордный, 22-миллионный штраф самому изданию.
В сборе средств для выплаты штрафа изданием The New Times большую роль играло желание людей хоть как-то сказать власти: "Да вы там все охренели". И это им удалось - считает Александр Плющев.
Издание и его главный редактор Евгения Альбац были оштрафованы на 22 млн рублей. Требуемую для уплаты сумму удалось собрать за четыре дня. Ранее ОБСЕ призвала российские власти отменить штраф.
Из 22 миллионов рублей, на которые оштрафован журнал The New Times, на его счет уже перечислено более 19 миллионов. Эта сумма была собрана за три с половиной дня.
Многотысячные и даже миллионные штрафы для "Трансперенси", The New Times и ряда НКО могут привести к их закрытию. DW о том, как в РФ начали душить неугодные организации штрафами.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал штраф для журнала The New Times в размере 22 млн рублей "наносящим ущерб свободе СМИ" в РФ. Его должны отменить, считает Дезир.
Штраф, наложенный судом на The New Times, может означать закрытие журнала. Дело рассматривалось по статье, требующей своевременно предоставлять в Роскомнадзор информацию о получении изданием денежных средств.
Обыск связан с материалом Никулина "Из Калуги с джихадом", говорит журналист. Постановление об обыске выдал суд в Калуге.
По оценке министра обороны ФРГ, в российско-белорусских учениях примут участие более 100 тысяч военнослужащих. МИД РФ заявил о 12700. Численность принципиально важна для приглашения наблюдателей.
По словам Евгении Альбац, решение связано с финансовыми проблемами. Сайт издания продолжит работу.
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