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The New Times

MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 15, 2018: The New Times Editor-in-Chief Yevgenia Albats during a live interview by TV presenter Ksenia Sobchak (L), a Civil Initiative Party candidate for the 2018 Russian presidential election, on Ekho Moskvy Radio. Sergei Fadeichev/TASS Foto: Sergei Fadeichev/TASS/dpa |

ЕСПЧ коммуницировал иск The New Times о штрафе в 22,25 млн рублей 28.06.2021

Суд в Москве оштрафовал журнал The New Times на рекордную для СМИ в РФ сумму, посчитав, что издание и его главный редактор Евгения Альбац не сообщили властям о финансировании из-за рубежа.
Demonstranten der Organisation «Reporter ohne Grenzen» stehen am 04.02.2014 vor der russischen Botschaft in Berlin. Protestiert wird gegen die Einschränkung der Pressefreiheit während der Olympischen Winterspiele in Sotschi. Foto: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Бывший издатель The New Times Лесневская опровергла информацию об обыске 19.09.2019

Об обыске на даче у Ирены Лесневской ранее сообщила журналистка Качкаева. Экс-издатель The New Times пояснила, что приезжала полиция после срабатывания "тревожной кнопки".
MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 15, 2018: The New Times Editor-in-Chief Yevgenia Albats during a live interview by TV presenter Ksenia Sobchak (L), a Civil Initiative Party candidate for the 2018 Russian presidential election, on Ekho Moskvy Radio. Sergei Fadeichev/TASS Foto: Sergei Fadeichev/TASS/dpa |

The New Times подал иск в ЕСПЧ на решение о штрафе в 22 миллиона рублей 22.05.2019

Верховный суд РФ отклонил жалобу журнала на решение московского суда о штрафе в 22,2 млн рублей. Издание оплатило штраф в январе текущего года.

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 19, 2014. The New Times editor in chief Yevgenia Albats at the Ekho Moskvy office at Novy Arbat Street. (Photo ITAR-TASS / Anatoly Strunin) |

Журнал The New Times обжаловал многомиллионный штраф в Верховном суде РФ 13.02.2019

В течение двух недель станет известно, рассмотрит ли Верховный суд апелляцию издания и его главного редактора Евгении Альбац на рекордный для российских СМИ штраф.

Генерал из РФ в Интерполе – почему в США говорят о "лисе в курятнике"? - DW Новости (20.11.2018) 20.11.2018

Один из фаворитов на выборах главы Интерпола - российский генерал-майор Александр Прокопчук. Четыре сенатора выступили с обращением к президенту Трампу воспрепятствовать россиянину занять пост международной организации.

Суд оставил в силе штраф журналу The New Times (20.11.2018) 20.11.2018

Издание обвинили в нарушении закона, наказание – свыше 22 миллионов рублей штрафа. Главный редактор Евгения Альбац продолжит оспаривать решение.
MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 15, 2018: The New Times Editor-in-Chief Yevgenia Albats during a live interview by TV presenter Ksenia Sobchak (L), a Civil Initiative Party candidate for the 2018 Russian presidential election, on Ekho Moskvy Radio. Sergei Fadeichev/TASS Foto: Sergei Fadeichev/TASS/dpa |

Суд в Москве признал законным штраф журналу The New Times 20.11.2018

Тверской суд отклонил апелляцию защиты на наложение штрафа на главного редактора Евгению Альбац, а также на рекордный, 22-миллионный штраф самому изданию.
29.5.2015 *** March 29, 2015. - Russia, Saint Petersburg. - March Dialogues event at the Central City Public Library named after V. V. Mayakovsky. In picture: editor-in-chief of The New Times journal Evgenia Albats. PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY March 29 2015 Russia Saint Petersburg March Dialogues Event AT The Central City Public Library Named After V V Mayakovsky in Picture Editor in Chief of The New Times Journal Evgenia Albat PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: Imago/Russian Look

Комментарий: Спасение The New Times как акция протеста 14.11.2018

В сборе средств для выплаты штрафа изданием The New Times большую роль играло желание людей хоть как-то сказать власти: "Да вы там все охренели". И это им удалось - считает Александр Плющев.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 19, 2014. The New Times editor in chief Yevgenia Albats at the Ekho Moskvy office at Novy Arbat Street. (Photo ITAR-TASS / Anatoly Strunin) |

Журнал The New Times собрал полную сумму для уплаты рекордного штрафа 13.11.2018

Издание и его главный редактор Евгения Альбац были оштрафованы на 22 млн рублей. Требуемую для уплаты сумму удалось собрать за четыре дня. Ранее ОБСЕ призвала российские власти отменить штраф.
29.5.2015 *** March 29, 2015. - Russia, Saint Petersburg. - March Dialogues event at the Central City Public Library named after V. V. Mayakovsky. In picture: editor-in-chief of The New Times journal Evgenia Albats. PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY March 29 2015 Russia Saint Petersburg March Dialogues Event AT The Central City Public Library Named After V V Mayakovsky in Picture Editor in Chief of The New Times Journal Evgenia Albat PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: Imago/Russian Look

The New Times собрал уже более 19 млн рублей для уплаты рекордного штрафа 13.11.2018

Из 22 миллионов рублей, на которые оштрафован журнал The New Times, на его счет уже перечислено более 19 миллионов. Эта сумма была собрана за три с половиной дня.
22.09.2018 Protestaktionen für die Befreiung politischer Gefangener in Russland (Moskau, Russland)

Финансовое удушение: как в России подавляют НКО штрафами 02.11.2018

Многотысячные и даже миллионные штрафы для "Трансперенси", The New Times и ряда НКО могут привести к их закрытию. DW о том, как в РФ начали душить неугодные организации штрафами.
THEMENBILD - Heldenplatz Wien, Der Heldenplatz ist der aeussere Burgplatz der Hofburg. In der Hofburg residiert der Oesterreichische Bundespraesident. das Bild wurde am 02. Maerz 2012 aufgenommen. , im Bild Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa Flaggen // THEME IMAGE FEATURE - Heldenplatz und Hofburg. The image was taken on march, 02, 2012. Picture shows Organization for Security and Co-operation in Europe flags, AUT, EXPA Pictures © 2012, PhotoCredit: EXPA/ M. Gruber

ОБСЕ призвала отменить многомиллионный штраф The New Times 27.10.2018

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал штраф для журнала The New Times в размере 22 млн рублей "наносящим ущерб свободе СМИ" в РФ. Его должны отменить, считает Дезир.
29.5.2015 *** March 29, 2015. - Russia, Saint Petersburg. - March Dialogues event at the Central City Public Library named after V. V. Mayakovsky. In picture: editor-in-chief of The New Times journal Evgenia Albats. PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY March 29 2015 Russia Saint Petersburg March Dialogues Event AT The Central City Public Library Named After V V Mayakovsky in Picture Editor in Chief of The New Times Journal Evgenia Albat PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: Imago/Russian Look

Журнал The New Times оштрафовали на 22 млн рублей 26.10.2018

Штраф, наложенный судом на The New Times, может означать закрытие журнала. Дело рассматривалось по статье, требующей своевременно предоставлять в Роскомнадзор информацию о получении изданием денежных средств.
MOSCOW, RUSSIA. APRIL 16, 2015. A police car seen outside the offices of former oil tycoon Mikhail Khodorkovsky's Open Russia foundation. Sergei Fadeichev/TASS

К журналисту Павлу Никулину пришли с обыском 31.01.2018

Обыск связан с материалом Никулина "Из Калуги с джихадом", говорит журналист. Постановление об обыске выдал суд в Калуге.
Что говорят в Берлине о маневрах Запад-2017

Что говорят в Берлине о маневрах "Запад-2017" 08.09.2017

По оценке министра обороны ФРГ, в российско-белорусских учениях примут участие более 100 тысяч военнослужащих. МИД РФ заявил о 12700. Численность принципиально важна для приглашения наблюдателей.
29.5.2015 *** March 29, 2015. - Russia, Saint Petersburg. - March Dialogues event at the Central City Public Library named after V. V. Mayakovsky. In picture: editor-in-chief of The New Times journal Evgenia Albats. PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY March 29 2015 Russia Saint Petersburg March Dialogues Event AT The Central City Public Library Named After V V Mayakovsky in Picture Editor in Chief of The New Times Journal Evgenia Albat PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: Imago/Russian Look

Главред The New Times объявила о закрытии журнала 04.06.2017

По словам Евгении Альбац, решение связано с финансовыми проблемами. Сайт издания продолжит работу.
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