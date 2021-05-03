 ЕСПЧ коммуницировал иск The New Times о штрафе в 22,25 млн рублей | Новости из Германии о Европе | DW | 28.06.2021

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Европа

ЕСПЧ коммуницировал иск The New Times о штрафе в 22,25 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал журнал The New Times на рекордную для СМИ в РФ сумму, посчитав, что издание и его главный редактор Евгения Альбац не сообщили властям о финансировании из-за рубежа.

Главный редактор The New Times Евгения Альбац

Главный редактор The New Times Евгения Альбац

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в понедельник, 28 июня, принял к рассмотрению жалобу российского издания The New Times и его главного редактора Евгении Альбац. Речь идет о штрафе в 22,25 млн рублей журналу и в 30 тысяч рублей его главному редактору. Истцы заявили о вмешательстве в право на свободу выражения мнений и политически мотивированном преследовании со стороны властей

Тверской районный суд Москвы 26 октября 2018 года оштрафовал The New Times и Евгению Альбац на рекордную для российских СМИ сумму сославшись на то, что издание не отчиталось о получении средств от "Фонда поддержки свободы прессы". Эта организация включена министерством юстиции РФ в список "иностранных агентов". Верховный суд РФ отклонил жалобу журнала на решение московского суда.

Редакция The New Times объявила сбор пожертвований на уплату взыскания и вскоре сообщила, что необходимую сумму удалось собрать. В январе 2019 года штраф был оплачен. В мае того же года издание подало иск в ЕСПЧ.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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Суд оставил в силе штраф журналу The New Times (20.11.2018)

Контекст

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