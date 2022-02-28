 Посол Украины в ФРГ назвал условия для переговоров с Россией | Новости из Германии об Украине | DW | 01.03.2022

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Украина

Посол Украины в ФРГ назвал условия для переговоров с Россией

Конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь после возвращения Крыма и Донбасса, заявил Андрей Мельник. Он отверг требование России о демилитаризации Украины.

Андрей Мельник

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник на фоне начавшихся переговоров о дипломатическом урегулировании войны в Украине подчеркнул, что территориальная целостность его страны не может быть предметом торга. "Это означает, включая Крым и Донбасс. Это означает, что компромиссы здесь невозможны", - заявил он в интервью телеканалу Welt вечером в понедельник, 28 февраля.

Мельник потребовал восстановления статуса Украины, существовавшего до 2013 года, когда Крым и сепаратистские регионы Донбасса еще находились под контролем правительства в Киеве. "Эта позиция не может быть темой переговоров, насчет всего остального - посмотрим", - сказал он, отметив, однако, что Украина отвергает и требование России о демилитаризации его страны. "Это абсурдно, мы не можем позволить себе этого - мы суверенное государство", - подчеркнул он.

По словам украинского посла, первый раунд переговоров с Россией, состоявшийся 28 февраля в Гомельской области, окончился провалом. "Это не были мирные переговоры. Ведь российские удары продолжаются", - сказал он. Андрей Мельник также выразил надежду на то, что Россия не станет разыгрывать "атомную карту" и призвал Евросоюз дать Украине хотя бы конкретную перспективу на вступление в эту организацию. "Уже одно это помогло бы", - отметил он.

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