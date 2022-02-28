Берет на испуг? Эксперты - о ядерной угрозе Путина

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Что означает приказ президента РФ Владимира Путина "привести силы сдерживания российской армии в особой режим несения боевого дежурства", DW выяснила у немецких экспертов.
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) встревожена. "К этому следует отнестись очень серьезно, и наша разведка должна внимательно наблюдать за происходящим", - так она прокомментировала в понедельник, 28 февраля, прозвучавший накануне в российском телеэфире приказ Владимира Путина министру обороны и начальнику Генштаба "привести силы сдерживания российской армии в особой режим несения боевого дежурства".
На Западе под "силами сдерживания" понимают в первую очередь российский стратегический ядерный арсенал. Неужели российский президент готов начать третью мировую и на этот раз убийственную для всех ядерную войну? Что на этот счет говорят эксперты?
Бывший генеральный инспектор бундесвера (это высшая армейская должность в Германии) Харальд Куят (Harald Kujat) не совсем понимает, что означает "особой режим несения боевого дежурства" применительно к войскам стратегического назначения.
Если имеется в виду некая степень боеготовности, то, по его словам, такие войска не переводят в состояние повышенной боеготовности, поскольку они всегда в ней находятся. "Ведь они всегда должны быть в состоянии отреагировать в считанные минуты", - говорит генерал в отставке.
"Ядерное оружие стратегического назначения России существует в первую очередь для поддержания стратегического равновесия с США. Подлетное время до США составляет, скажем, 20 минут. И столько же в противоположном направлении, - поясняет он. - Так что в этой сфере нет никаких уровней боевой готовности".
Куят наблюдал за выражением лиц Шойгу и Герасимова и, заметив на них крайнее удивление, пришел к выводу, что "это было личное решение Путина, которое он принял, очевидно, без консультаций со своим советниками, чтобы повысить ставки перед переговорами между представителями Украины и России в Беларуси".
Экс-начальник оперативного командования объединенных сил НАТО, отставной генерал бундесвера Эгон Раммс (Egon Ramms) возражает. По его словам, существуют четыре ступени боеготовности российских войск стратегического назначения и Путин перевел их на вторую.
"Это значит, что третья и четвертая ступени еще не задействованы", - заявил Раммс и напомнил, что в 2014 году, в то время, "когда русские аннексировали Крым, ядерные войска России находились в таком же, как и сейчас, состоянии боеготовности".
Риск случайного начала ядерной войны он видит, но считает его не очень высоким, учитывая тот факт, что ключи на применение атомного оружия находятся не у Путина одного. Правда, признает Эгон Раммс, российский министр обороны, по его мнению, "абсолютно послушный президенту человек". О начальнике Генштаба он этого не сказал.
Харальд Куят, в свою очередь, считает крайне маловероятным прямое вооруженное столкновение между Россией и странами НАТО, но, добавляет он, "на войне могут возникнуть ситуации, когда технический сбой или неадекватная человеческая реакция вызывают искру, и если такую искру быстро и осознанно не погасить, то может и в самом деле разгореться обширное пламя".
На возможную "случайность" обращает внимание и директор Швейцарского института глобальной политики (Swiss Institute for Global Affairs, SIGA) Ремо Регинольд (Remo Reginold). "Путин и его генералы выросли во времена холодной войны и знают, какие обширные геополитические опции создает угроза атомной войны. Но всегда остается и опция "иррациональности", - заявил он. - В крайне неустойчивом, взаимосвязанном и неясном мире ради сохранения власти может быть задействовано все: инфраструктура, экономическая зависимость, пропаганда, военные средства, а с ними - и ядерное устрашение".
Ремо Регинольд, внимательно изучивший опубликованную в 2020 году российскую ядерную стратегию, указывает на то, что этот документ предусматривает, по его мнению, "стратегическую эскалацию ситуации с тем, чтобы впоследствии достичь преимуществ для России при деэскалации конфликта". Цель Путина, убежден эксперт, - продемонстрировать силу и застолбить выгодные для себя позиции на переговорах.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что приказ Путина об "особом режиме" - это свидетельство провала первоначального плана молниеносной войны против Украины. "В российском руководстве понимают, что боевые действия в Украине разворачиваются совсем не так, как планировали в Москве", - полагает, например, Эгон Раммс.
"Следовало ожидать, что российский президент начнет размахивать ядерной дубинкой, как только российские войска столкнутся с первыми трудностями в ходе этой войны", - считает и эксперт по современным методам ведения войн Франц-Штефан Гади (Franz-Stefan Gady), работающий в настоящее время в британском Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies).
По его словам, следует внимательно наблюдать, не участились ли полеты российских стратегических бомбардировщиков вдоль границ со странами НАТО и не изменилось ли что-нибудь в патрулировании мирового океана российскими подводными лодками, оснащенными баллистическими ядерными ракетами. "Это два ключевых индикатора", - указывает эксперт.
"Цель Путина сейчас - как можно быстрее навязать приемлемый для России выход из войны с Украиной", - подчеркивает Оливер Тренерт (Oliver Thränert) из Центра по исследованию проблем безопасности в Цюрихе (Center for Security Studies). Правда, добавляет он, "никто не знает, как далеко готов зайти Путин", но в любом случае "у НАТО есть достаточно убедительные способности сдерживания".
Впрочем, Путин и не говорил о российском стратегическом арсенале, состоящем преимущественно из межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования. Есть ведь еще и ядерное оружие театра военных действий.
Харальд Куят полагает, что российский президент имел в виду именно его. "Тактическое ядерное оружие может передислоцироваться из мест постоянного размещения на выдвинутые позиции. Именно это, вероятно, Путин и имел в виду", - сказал Куят. Правда, генерал в отставке сомневается в том, что Путин и в самом деле готов применить тактическое ядерное оружие: "Ведь и Путин знает, что его применение с ту же секунду изменит весь мир. И тот, кто это сделает первым, погибнет вторым".
Иной точки зрения придерживаются некоторые другие эксперты. Так, профессор международных отношений берлинской Школы управления Hertie (Hertie School of Governance) Марина Хенке (Marina Henke) считает, что "самым убедительным сигналом Западу и странам НАТО стало бы применение тактического ядерного оружия". По ее словам, в отличие от опустошительного действия стратегических ракет, тактическое ядерное оружие может быть использовано в качестве психологического давления.
"Путин мог бы взорвать ядерный заряд над Балтийским морем или над Черным, в результате чего люди непосредственно не пострадали бы. Но сигнал Западу о том, что готов идти до конца, он тем самым послал бы четкий ", - отмечает Марина Хенке. И уточняет, что пойти на такой шаг Путин может в том случае, если российские войска будут дальше нести серьезные потери, а вину за это президент возложит на оружие, которое Запад поставляет Украине.
Другой сценарий рисует полковник бундесвера в отставке, в прошлом консультант командующего объединенными силами НАТО в Европе Ральф Тиле (Ralph Thiele). Небольшой ядерный заряд, по его выражению, "можно, например, взорвать очень высоко, на орбите, чтобы вывести из строя электронику, компьютеры, телефонную сеть".
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