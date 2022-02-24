 Гарри Каспаров: Эта война приведет к краху режима Путина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.03.2022

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Россия

Гарри Каспаров: Эта война приведет к краху режима Путина

Поражение России в войне с Украиной может стать одним из факторов, который приведет к краху политической системы Путина, заявил экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью газете FAZ.

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (фото из архива)

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (фото из архива)

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров на фоне войны РФ против Украины резко раскритиковал президента России Владимира Путина в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), опубликованном на сайте издания в четверг, 3 марта.

"То, что я оказался прав (в отношении  Владимира Путина. - Ред.), - не повод для радости. Для моей страны это трагедия. Тысячи россиян погибают за этого безумного диктатора. Многие из них родились при Путине и умрут при Путине",  - заявил оппозиционер.

Каспаров считает Путина "экзистенциальной угрозой"

По словам Каспарова, когда его однажды спросили, кто, по его мнению, является более опасным - Путин или исламисты из ИГ, - он ответил: "Террористическая организация приходит и уходит, а Путин - это постоянная экзистенциальная угроза". "Тогда на меня посмотрели, как на идиота. Однако сегодня уже не многие помнят, что означает аббревиатура ИГ. Сегодня я выгляжу как Нострадамус, потому что я описал то, что люди не хотели слышать", - добавил он.

Каспаров подчеркнул также, что он надеется на то, что  "эта война приведет к краху режима (Путина. - Ред.)".

Чтобы диктатура рухнула, необходимы три фактора. Первое - это военное поражение. Это может произойти, если Украина будет сопротивляться достаточно долго. Второй фактор - это экономический и финансовый крах, и это всего лишь вопрос нескольких недель. Третий фактор - изоляция. Это психологически очень важно. Если все три компонента будут выполнены, режим может рухнуть в одночасье, потому что люди выйдут на улицы, и олигархи выкинут Путина", - перечислил оппозиционер.

О ситуации в сегодняшней России

По мнению Каспарова, "ситуацию в сегодняшней России нельзя сравнить по фанатизму с ситуацией при Сталине или в гитлеровской Германии, где люди были готовы умереть за своего любимого вождя". "Режим Путина держится только на деньгах, он больше похож на мафиозное государство. Пока босс раздает деньги и защиту, люди за ним стоят. Как только деньги перестают поступать, лояльность сразу же исчезает", - подчеркнул Каспаров.

"Когда диктатуры подходят к своему концу, нельзя предсказать, кто сделает последний ход", - уверен шахматист. "Десятки тысяч людей вышли на улицы, несмотря на риск быть избитыми, арестованными и запертыми в тюрьмах на долгие годы. Сегодня они протестуют против войны, на следующей неделе они могут протестовать из-за падения уровня жизни. Когда сотни тысяч или миллионы выйдут на улицы, кто нападет на них?" - задается он вопросом на страницах немецкого издания.

Гарри Каспаров является сегодня председателем организаций Human Rights Forum и Renew Democracy Initiative.

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    Автор: Николай Пермяков


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Война РФ в Украине: боевые действия продолжаются седьмой день (02.03.2022)

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