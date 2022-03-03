Глава МИД ФРГ: Мы не бросим украинцев на произвол судьбы

Страны "большой семерки" (G7), Европейский Союз, НАТО "никогда не бросят украинцев на произвол судьбы: ни тех, кто защищает страну на родной земле, ни тех, кто ищет убежища за пределами своей родины". Заявление, сделанное министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) перед поездкой в Брюссель, где пройдут несколько встреч с участием глав внешнеполитических ведомств стран G7, ЕС и НАТО, в пятницу, 5 марта, распространила пресс-служба МИД ФРГ.

"Снабжение людей и срочно необходимая гуманитарная помощь являются такой же частью" солидарности с Украиной, "как и материальная поддержка и последовательное выполнение беспрецедентных санкций, которыми мы в последние дни ответили на действия российского правительства", - указала Бербок.

Глава МИД ФРГ назвала "ужасающими картинами путинской войны на Украине" продолжающиеся с неослабевающей свирепостью и жестокостью атаки российских войск, разрушения и осады городов. Анналена Бербок отметила, что цивилизованный мир будет и далее политически и экономически давать понять президенту РФ, что ему придется считаться "с глобальной изоляцией России, если он продолжит следовать этим курсом". "Начав войну против Украины, он ведет свою собственную страну к краху", - отметила глава МИД ФРГ.

Войну в Украине вновь обсудят в Брюсселе

На фоне продолжающейся войны в Украине в Брюсселе 5 марта вновь пройдет экстренный саммит глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС. На него приглашены генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь США Энтони Блинкен, а также главы МИД Украины, Великобритании и Канады, сообщает агентство dpa. Кроме того, в штаб-квартире НАТО состоится встреча министров иностранных дел стран альянса.

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