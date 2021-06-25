Единая база данных об иностранцах в ФРГ: кому доступна личная информация?

Две диктатуры, возникшие на немецкой земле в XX веке, повысили чувствительность общества к проблеме конфиденциальности. Особенно это заметно в те моменты, когда государство хочет собрать как можно больше личной информации о гражданах. Хорошим примером стала недавняя дискуссия по поводу того, какие данные может собирать федеральное правительство для мобильного приложения против COVID-19. В результате тогда был достигнут компромисс: данные могут собирать, но анонимно, а их хранение должно быть децентрализованным.

Единая база данных: бундесрат поддержал МВД

Предложение МВД Германии, касающееся личных данных иностранцев, закрепленное в законопроекте, который 25 июня был одобрен бундесратом (представительством федеральных земель), вызывает множество вопросов. Принятый документ предусматривает сбор личных данных иностранцев, проживающих в Германии, в единую централизованную базу. Причем в некоторых случаях речь может идти о конфиденциальной информации, например, о политической и сексуальной ориентации. Эксперты предупреждают, что это может представлять опасность для лиц, включенных в базу.

Акция протеста против высылки из Германии лесбиянки из Уганды - в AZR будет содержаться информация о политической и сексуальной ориентации иностранцев

Центральный реестр иностранцев (AZR) - база данных, которую предлагается расширить, уже давно существует. Досье в ней есть на каждого иностранца, получившего вид на жительство в Германии, и прожившего в стране более трех месяцев. На беженцев собирается и хранится дополнительная информация, такая как отпечатки пальцев или справки о состоянии здоровья. Согласно новому закону, к этому прибавятся адрес проживания в Германии, идентификационный номер иностранца, а также документы о предоставлении убежища и решения суда по этому вопросу.

До сих пор этой информацией располагали примерно 600 местных ведомств по делам иностранцев. Теперь она должна быть передана в центральный реестр, где к ней получат доступ различные учреждения, включая центры по трудоустройству, федеральную полицию, федеральное управление уголовной полиции, управления по делам молодежи. Таким образом, в общей сложности около 150 000 чиновников, имеющих право доступа, смогут, приложив незначительные усилия, ознакомиться с самыми интимными деталями жизни иностранцев в Германии.

Тило Вайхерт (Thilo Weichert) из Немецкой ассоциации защиты данных (DVD) говорит, что оцифровка данных об иностранцах, в принципе, не является неправильным шагом. Ведь процедура предоставления убежища часто откладывается, когда люди переезжают. А документы передаются между соответствующими органами властями по почте и могут теряться.

Проситель убежища из Ирака сообщил Deutsche Welle, что таким образом касающиеся его конфиденциальные документы Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) оказались в почтовом ящике человека, въехавшего в его бывшую квартиру. Двойная регистрация иностранцев различными органами власти также может иметь разрушительные последствия для просителей убежища. Централизованная база данных предотвратила бы это.

Данные беженцев окажутся доступны многим

Эксперт по вопросам информационной безопасности Тило Вайхерт

Тем не менее Вайхерт, а также многочисленные специалисты, представляющие благотворительные организации, ЛГБТ-ассоциации, а также эксперты по защите данных и некоторые государственные служащие, считают закон несбалансированным и несовершенным. Редко когда эксперты были так единодушны в своей оценке, как на слушаниях 3 мая: законопроект разработан в интересах властей, но мало внимания уделяет правам заинтересованных лиц, у которых не будет возможности узнать, что происходит с их данными и кто к ним обращается. "Я также предполагаю, что спецслужбы государств, граждане которых просят убежище в Германии, имеют своих агентов в немецких учреждениях", - сказал Вайхерт DW. С появлением единого реестра они получат данные "политических беженцев на блюдечке с голубой каемочкой". Потому что почти нет серьезного контроля за тем, кто имеет доступ к этой базе данных.

Шокирован тем, "что что-то подобное могло произойти в Германии"

Об этом свидетельствует опыт Амина Л. (полное имя известно редакции). Он приехал в Германию в качестве просителя убежища. На его родине мужчина был приговорен к смерти. Амин выучил немецкий язык и начал обучение на работника по уходу за больными и пожилыми людьми. Таким образом у него появились хорошие перспективы на получение вида на жительство в ФРГ. И он написал в Facebook, что закон об иммиграции специалистов дает возможность перебраться в Германию легально.

Ведомство по делам миграции и беженцев

Вскоре после этого он получил сообщение в Facebook: некто просил его не давать беженцам ложных надежд. В качестве доказательства того, что он является государственным служащим и, следовательно, представителем власти, отправитель переслал ему выписку из центрального реестра, содержащую конфиденциальную информацию, включая домашний адрес Амина Л. Мужчина испугался, заподозрил, что теперь доступ к его данным могут получить и спецслужбы его родины и его жизнь окажется под угрозой. "Я был потрясен, - рассказал он DW, - что нечто подобное могло произойти в Германии. Я больше не чувствовал себя в безопасности, выехал из своей квартиры, всерьез подумывал о том, чтобы покинуть страну". Амин подал иск против отправителя сообщений, но прокуратура после короткого расследования, прекратила разбирательство.

Журналисты ARD выяснили, что мужчина, отправлявший сообщения Амину, был не сотрудником немецких спецслужб, а чиновником центра занятости. Этот пример, показывающий, что любой госслужащий получает беспрепятственный доступ к конфиденциальной информации, может свидетельствовать о том, что центральный реестр недостаточно защищен от злоупотреблений.

Немецкие политики критикуют закон о базе данных

Законопроект, подготовленный партиями, входящими в правящую коалицию, также резко критикуют некоторые политики. Так Луиза Амтсберг (Luise Amtsberg), представитель партии Союз-90/"Зеленые" по вопросам беженцев, сказала DW: "Мы несем ответственность за людей, ищущих защиту в Германии. Принимая этот закон, мы подвергаем их опасности". Она считает неоправданным массированное вмешательство в информационное пространство иностранцев.

Вице-председатель федеральной рабочей группы "Миграция и разнообразие" (AG Migration) в Социал-демократической партии Германии (СДПГ Хуссейн Хедр (Hussien Khedr) называет законопроект, который его партия фактически поддерживает, дискриминационным. "Почему существует центральный реестр для иностранцев? Существует ли немецкий центральный реестр?", - задается вопросами он.

Несмотря на всю критику, правящие партии большой коалиции ХДС/ХСС и СДПГ в мае провели закон через бундестаг. Бундестрат также поддержал законопроект, который теперь будет направлен на подпись федеральному президенту. Как указано на сайте бундесрата, ожидается, что большая часть закона вступит в силу с 1 ноября 2021 года. Обязанность в будущем хранить данные исключительно в AZR будет реализована только после переходного периода в два года. Он дается властям федеральных земель для дополнительной подготовки к технической реализации проекта. Речь идет о корректировке и передаче данных.

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