В ООН обещали расследовать военные преступления в Украине

Ряд стран и организаций ООН в ходе неформального заседания Совета Безопасности всемирной организации в среду, 27 апреля, публично обязались добиваться справедливости для жертв предполагаемых военных преступлений в Украине. "Преступники должны и будут привлечены к ответственности", - пообещала министр иностранных дел Албании Олта Джачка и представители целого ряда западных стран, включая США и Францию.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подчеркнула, что жертвы и их семьи "должны получить эффективную компенсацию за причиненный им ущерб и трагедию". По ее словам, ее управление задокументировало и изучило "дела 5939 гражданских жертв, в том числе 2787 убитых и 3152 раненых".

Бачелет отметила, что реальное число жертв предполагаемых военных преступлений в Украине значительно выше, добавив, что "большинство жертв погибли в результате артиллерийских и ракетных обстрелов, а также авиаударов в населенных районах".

Более 8 тысяч расследований в Украине

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что ее ведомство открыло более восьми тысяч расследований по фактам предполагаемых нарушений законов ведения войны. Главный обвинитель Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что его суд задействовал рекордное количество стран - 43 - для расследования ситуации в Украине.

Запад и правозащитные организации обвиняют в жестоких военных преступлениях, главным образом, российские войска. Россия, со своей стороны, обвиняет в военных преступлениях Украину, утверждая, в частности, что украинские бойцы используют мирных жителей в качестве живых щитов и размещают вооружения в населенных районах.

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