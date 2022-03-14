 Путин разрешил российским компаниям изымать иностранные самолеты | Новости из Германии о России | DW | 14.03.2022

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Россия

Путин разрешил российским компаниям изымать иностранные самолеты

Согласно новому закону, российские компании могут оформлять права на иностранные самолеты, находящиеся у них в лизинге. Эти лайнеры будут использоваться на внутренних линиях.

Самолеты Аэрофлота в аэропорту Шереметьево

Российские компании смогут присваивать иностранные самолеты, находящиеся у них в лизинге. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в понедельник, 14 марта. Он опубликован на сайте правовой информации. Согласно документу, российские компании получили возможность регистрировать права на иностранные самолеты с целью использовать их на внутренних линиях. 

Этим лайнерам будут выдавать отечественные сертификаты летной годности с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс. Сроки сертификации отодвинуты с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Данное решение принято в рамках антисанкционных мер, говорится в пояснительной записке к закону.

Санкции ЕС за нападение России на Украину

В ответ на нападение России на Украину Евросоюз 26 февраля ввел санкции против российского авиационного сектора. Были запрещены продажа и поставки воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний. Под запретом оказались также любые страховые услуги на эти самолеты. Кроме того, запрещены проведение ремонта и модификация лайнеров, используемых в России. Эта мера распространяется на любые самолеты, независимо от того, где они произведены.

Российские авиакомпании, использующим самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах, по рекомендации Росавиации с 6 марта приостановили рейсы за рубеж. Как сообщал "Коммерсант", большинство российских авиакомпаний получили уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в ночь на 8 марта. По сути это означало невозможность выполнять полеты.

Большинство самолетов компаний РФ находятся в лизинге

По данным агентства Cirium, в лизинге находится более половины (55%) всего российского авиационного флота. Среди пассажирских самолетов этот процент еще выше: из 980 лайнеров, эксплуатируемых авиакомпаниями России, в лизинге - 777. Санкции обязали иностранных лизингодателей вернуть себе отданные в аренду самолеты к 28 марта.

Большая часть гражданской авиатехники в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом, в основном на Бермудских островах. Авиакомпании объясняли это тем, что регистрировать самолеты в РФ экономически нецелесообразно, а кроме того, российские организации по техническому обслуживанию и ремонту зачастую не имеют зарубежных сертификатов (европейской EASA или американской FAA), тогда как работы, выполненные по российским документам, не признают за границей.

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    Автор: Анатолий Колесников


 

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