Глава МИД ФРГ: Следующий пакет санкций ЕС должен включать эмбарго на нефть из РФ

На 68-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 2 мая (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил удовлетворение по поводу успешной эвакуации мирных жителей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. "Я надеюсь, что завтра (в понедельник) будут выполнены все необходимые условия для продолжения эвакуации людей из Мариуполя", - заявил он в своем ежедневном видеообращении.

"Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы эвакуировать наших людей из "Азовстали" и из Мариуполя в целом", - сказал Зеленский. Организация таких гуманитарных коридоров является, по его словам, одним из элементов продолжающегося переговорного процесса.

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По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock), Германия настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении России в рамках шестого пакета санкций ЕС. Как заявила политик в интервью телеканалу ARD, еще несколько недель назад было известно, что немедленные энергетические санкции не могли продлиться и месяца. Но теперь мы подготовились, поскольку, в случае сомнений, мы должны быть в состоянии выдерживать санкции против России в течение многих лет, указала глава МИД ФРГ. "Мы также проводим кампанию внутри ЕС за то, чтобы теперь вся Европа отказалась от нефти в соответствии с шестым пакетом санкций ЕС", - добавила Бербок. Санкции могут быть сняты только после того, как Россия полностью выведет свои войска из Украины, подчеркнула она.

Хроника событий 1 мая 15.00 - 23.59 >>>

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