Зеленский: Москва уменьшила количество техники на параде из-за потерь в Украине

На 67-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 1 мая (время московское).

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Российские диверсанты могут попробовать проникнуть в украинский тыл под видом волонтеров, используя для этого украденные автомобили, предостерег в эфире украинского телевидения глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его мнению, для таких провокаций, в частности, может быть использован автобус с надписью "Школьный", который не был найден после обстрела украинской гуманитарной автоколонны в Луганской области.

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"Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле", - обратился к российским военнослужащим на русском языке президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видео. Он обвинил военное командование РФ в том, что оно обманом вовлекает солдат в боевые действия, не считаясь с их жизнями. При этом потери живой силы и техники у российской армии достигают таких масштабов, что "они вынуждены планировать участие меньшего количества техники в параде в Москве", отметил Зеленский. По его словам, российские оккупанты "до сих пор не признают провала своей так называемой специальной операции". "Еще нужно воевать и все свои силы направлять на то, чтобы выгнать оккупантов. И мы это сделаем", - сказал украинский президент.

Хроника событий 30 апреля 15.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 апреля 00.00 - 14.59 >>>

Война в Украине - 29.04.2022 Мальчишка катит велосипед в селе Семеновка Донецкой области - одной из трех украинских областей, в которых российские войска пытаются вести наступление. В фотохронике войны в Украине от 29 апреля - Киев после обстрела, разрушенный храм XIX века, сгоревший музей в Мариуполе, выставка в Конгрессе США и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 29.04.2022 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. До переговоров он также посетил разрушенные города Бородянка, Буча и Ирпень. После окончания совместной пресс-конференции Киев был подвергнут обстрелу российскими ракетами. Одна из них упала недалеко от гостиницы, в которой остановился Гутерриш.

Война в Украине - 29.04.2022 В результате атаки 28 апреля две ракеты попали в жилой дом, после чего начался пожар. Украинские СМИ со ссылкой на спасателей сообщают о десяти пострадавших. До этого в последнее время Киев подвергался обстрелу 15 апреля - после потопления российского крейсера "Москва".

Война в Украине - 29.04.2022 Спасательные работы в Киеве вечером, 28 апреля. Утром на следующий день стало известно о гибели продюсера украинского бюро "Радио Свобода" Веры Гирич. Тело журналистки, жившей в этом доме, было обнаружено под завалами.

Война в Украине - 29.04.2022 Жители Киева в подвале во время воздушной тревоги. Генеральный секретарь ООН в интервью BBC сказал, что был шокирован, когда узнал, что две ракеты разорвались в городе, в котором он находился. "Это драматическая война. И нам абсолютно необходимо закончить эту войну. Нам абсолютно необходимо иметь решение для этой войны, но мы знаем, что это не случится завтра", - сказал Антонио Гутерриш.

Война в Украине - 29.04.2022 Любовь, 85-летняя жительница деревни Вязовка в Житомирской области, около старого деревянного храма, получившего повреждения в результате российского обстрела.

Война в Украине - 29.04.2022 Еще один снимок из Вязовки. Украинские военные внутри пострадавшей деревянной церкви - памятника архитектуры XIX века.

Война в Украине - 29.04.2022 Внутри сгоревшего Мариупольского краеведческого музея, основанного в 1920 году. До войны в фондах музея находилось более 53 тысяч предметов - в том числе, из коллекции конца XIX века.

Война в Украине - 29.04.2022 Завод "Азовсталь" в Мариуполе на спутниковом снимке 27 апреля. Российские войска продолжают обстрелы и бомбардировки этой территории, которую обороняют украинские военные, находящиеся здесь в окружении уже много недель. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

Война в Украине - 29.04.2022 Спокойный момент на линии фронта. Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты в Донецкой области. По данным военной администрации, после начала полномасштабной войны в этом регионе погибли уже 278 гражданских - без учета жертв среди мирных жителей в Мариуполе и Волновахе.

Война в Украине - 29.04.2022 Украинские спасатели и местные жители убирают обломки после падения частей российской ракеты, сбитой украинской ПВО, на один из районов города Запорожье.

Война в Украине - 29.04.2022 Шкаф с одеждой в разрушенном доме. По данным местных властей, в результате ракетного удара по Запорожью 28 апреля пострадали три человека.

Война в Украине - 29.04.2022 Сестры Кира и Вика собирают одуванчики и плетут венки в городе Лиман Донецкой области, 28 апреля. Несколько дней назад, 25 апреля, в результате российского обстрела здесь погибли двое детей - 13-летний мальчик и 9-летняя девочка. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Война в Украине - 29.04.2022 Специальный самолет ВВС Германии продолжает вывозить из Польши в Германию раненых украинцев для лечения в немецких больницах. 28 апреля летающий госпиталь доставил пациентов в Саксонию - в аэропорт "Лейпциг-Халле".

Война в Украине - 29.04.2022 Сотрудники бундестага забирают урны для голосования из зала заседаний немецкого парламента в Берлине. 28 апреля бундестаг подавляющим большинством поддержал поставки тяжелых вооружений Украине. Постановление принято голосами 586 депутатов, против проголосовали 100 парламентариев, семеро воздержались.

Война в Украине - 29.04.2022 В здании Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 28 апреля открыла выставку фотографий, сделанных во время войны в Украине. Автор: Николай Пермяков



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