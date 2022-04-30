Полиция сообщила об обнаружении нового захоронения в районе Бучи

На 66-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 30 апреля (время московское).

++14.30++

В Германии зарегистрированы уже 392 600 беженца из Украины, сообщило министерство внутренних дел. Речь идет прежде всего о женщинах, детях и пожилых людях.

++13.24++

В Бучанском районе обнаружили захоронение с телами троих мужчин, которых, как сообщает полиция Киевской области, мучили, а потом жестоко убили российские военные. "Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое. Жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, чтобы закрыть глаза, у некоторых мужчин во рту были кляпы. На трупах присутствуют следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела", - сообщили в полиции.

++13.15++

Диалог между Москвой и Вашингтоном о стратегической стабильности формально "заморожен", сказал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. "По состоянию на сегодняшний день ситуация такова, что говорить о каких-либо перспективах переговоров по стратегической стабильности с США не приходится", - цитирует его ТАСС. Ермаков возложил ответственность за заморозку диалога на США. По его словам, вернуться к "предметному разговору о перспективах возобновления" переговоров получится только после окончания войны в Украине.

++13.45++

Папа римский Франциск с начала войны трижды обращался к Владимиру Путину через дипломатические каналы и РПЦ с просьбой создать гуманитарный коридор в Мариуполе, пишетсо ссылкой на источники итальянская Il Messaggero. Кремль каждый раз отвечал, что не будет гарантировать безопасного прохода мирных жителей. Сначала понтифик предложил вывезти мирных жителей на территории, подконтрольные Украине, отправив для этого в город своего представителя из Польши или Украины, но оба получила отказ Москвы. На третий раз Франциск просил вывезти гражданское население с завода "Азовсталь" на корабле под флагом Ватикана, но и это предложение не удалось реализовать, пишет газета.

++13.05++

Министр финансов Германии Кристиан Линднер подтвердил, что Германия не будет платить за российский газ в рублях. "Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не дадим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Очевидно, что мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", - написал он в твиттере. В интервью Funke Линднер уточнил, что Германия не перейдет на оплату в рублях даже при "экстренном" развитии ситуации.

++12.40++

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фотографии последствий обстрела больницы в Харькове. Жилые дома, больницу и промышленную зону в Харькове обстреляли в ночь на 30 апреля, говорится в сообщении службы. В квартирах двух жилых домов случился пожар, один из жильцов госпитализирован с травмами. Также было повреждено здание больницы, где произошел пожар на пятом этаже и были частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа. Погибших и пострадавших в здании больницы нет, сообщили власти.

++12.20++

Глава военной администрации города Попасное Николай Ханатов обвинил российских военных в обстреле эвакуационных автобусов. "Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было гораздо больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", — рассказал Ханатов.





++11.55++

Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет, пишет со ссылкой на источники Financial Times. "Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться", - сказал FT западный чиновник. "Это указывает на то, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", - описал ситуацию собеседник газеты.

По словам другого источника, большинство российских приказов об обстрелах носят "глупый, а не высокоточный" характер. "Мы думаем, что это говорит о проблемах, с которыми русские сталкиваются с пополнением [высокоточных боеприпасов]", - сказал американский чиновник FT. Проблемы с пополнением запасов высокоточного оружия могут быть связаны как с "качеством промышленной базы", так и с западными санкциями, которые "ограничивают способность наращивать потенциал в то время, когда это необходимо на поле боя", рассказал источник газеты.

++11.30++

Украинская разведка считает, что российские власти до 9 мая попытаются провести референдум о создании "Херсонской народной республики". "Он (Путин. - Ред.) будет делать все для того, чтобы любыми методами провести "референдум" и сказать, что "народ Херсонщины" провозгласил "Херсонскую народную республику" и хочет войти в состав России", - сказал Вадим Скибицкий из Главного управления разведки Украины.



По его словам, референдум будет преподноситься "как одна из побед российско-оккупационных войск на территории Украины". "Следующими шагами могут быть Запорожская, Одесская [область]. Это стратегия Путина, которую он пытается реализовать на территории независимых государств бывшего Советского Союза", - сказал представитель разведки. По его мнению, планам России помешают сопротивление и активная позиция украинцев, проживающих на занятых российскими войсками территориях.

++11.00++

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Москва пыталась обменять украинских гражданских лиц на российских военнопленных, что запрещено Женевской конвенцией. Киев от такого обмена отказался и потребовал от России вернуть захваченных гражданских лиц. "Они захватили всех этих заложников, мирных жителей, женщин, работников местных советов, чтобы попытаться их использовать, - сказала Верещук, - Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова".

По ее словам, девять гражданских лиц были отправлены обратно в Украину с тяжелыми травмами, в том числе с ампутациями. "В этом обмене были люди с тяжелыми травмами - ампутированные конечности, сепсис, другие тяжелые травмы. Были явные следы пыток. Истории, которые они нам рассказывали, ужасны", - рассказала Верещук.

++10.05++

Российские войска в Луганской области действуют по "мариупольскому сценарию", заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook. "Наши города уничтожены почти до основания, каждый населенный пункт разрушен более чем на 70 процентов", - написал он.

++09.25++

Крупнейший производитель сухих строительных смесей немецкая компания Henkel Bautechnik ("Хенкель Баутехник") возобновляет производство на двух заводах в Украине. Снова открылся завод во Львовской области. Вскоре с учетом текущей ситуации планируется возобновить деятельность завода в Вышгороде Киевской области, говорится в сообщении компании. Работа еще двух заводов невозможна, поскольку они расположены на временно оккупированных российскими войсками территориях Украины в Харьковской и Херсонской областях. 19 апреля Henkel решила прекратить свою деятельность в России, в настоящее время готовится процесс выхода с рынка.

++08.30++

Российские средства ПВО в 6.50 утра обстреляли украинский военный самолет в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его данным, в результате обстрела два снаряда попали в населенный пункт Жеча Стародубского округа. Взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию. "В настоящее время на месте работают оперативные службы. Жертв нет. Ведутся оперативные мероприятия", - добавил Богомаз.

++07.25++

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью китайским государственным СМИ обвинил Запад в непрекращающейся войне в Украине. По его словам, США и НАТО должны прекратить поставки оружия Украине, если они "заинтересованы в разрешении украинского кризиса". Лавров также заявил, что "специальная операция", как российские власти называют войну против Украины, проходит "строго по плану".

США облегчат получение рабочих виз для специалистов из России

++06.30++

США планируют отменить некоторые визовые ограничения для высококвалифицированных российских специалистов, стремящихся получить работу в стране, сообщил Bloomberg. По его данным, Белый дом уже включил в последний дополнительный запрос конгрессу предложение об отмене правила, согласно которому российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы в США, должны иметь работодателя. Это будет распространяться на российских граждан, которые получили степень магистра или доктора наук в области науки, техники, инженерии или математики в США или за рубежом.

++05.40++

Рождающиеся в Мариуполе дети получают от российских оккупантов "свидетельства о рождении непризнанного псевдогосударственного образования "ДНР", сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале. По ее словам, "фактически выдачей такой "бумажки" ребенка лишают любого гражданства". Денисова обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН о правах ребенка, в частности, статьи 8, предусматривающей право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи. Омбудсмен опубликовала также фото выдаваемого в Мариуполе свидетельства о рождении.

++05.05++

В молодежной организации "зеленых" считают, что партия не должна поддерживать выделение из федерального бюджета 100 миллиардов евро на укрепление и переоснащение бундесвера, в конце февраля проанонсированное канцлером ФРГ Олафом Шольцом (Olaf Scholz). "Мы с самого начала дали понять, что нас не устраивает предложение о создании специального фонда, так как в актуальной ситуации он ничем помочь не может. Эти 100 миллиардов ничего не дают для поддержки Украины", - заявил федеральный представитель "Зеленой молодежи" (Grüne Jugend) Тимон Дзенус (Timon Dzienus) в беседе с Rheinische Post.

Социал-демократы в бундестаге призывают дипломатически изолировать РФ

++04.35++

К дипломатической изоляции России призвал глава франции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich). По его словам, "крайне важно, чтобы стратегические партнеры России отвернулись от Путина". "45 государств не осудили нападение России на Украину, среди них пять ядерных держав", - напомнил Мютцених в интервью немецкому изданию Rheinische Post, добавив, что "правительство Путина должно быть изолировано".

++04.05++

ЗАЭС во время нападения войск РФ

"Росэнергоатом" - подразделение российского государственного концерна "Росатом" - направило в Украину на Запорожскую АЭС группу из восьми специалистов-ядерщиков, которые пытаются взять под контроль управление атомной станцией, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на официальную информацию, полученную от украинской стороны. Российские специалисты требуют от руководства станции ежедневных отчетов по "конфиденциальным вопросам" функционирования ЗАЭС, уточняется в сообщении.

++03.00++

В Вашингтоне не опасаются угроз применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнее ужесточение риторики Москвы, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона. По его словам, ежедневный мониторинг ядерных сил РФ продолжается "настолько хорошо, насколько это возможно". "Мы не считаем, что существует угроза применения ядерного оружия и что есть угроза для территории НАТО", - приводит Reuter слова чиновника.

Зеленский поблагодарил США за программу ленд-лиза

++02.35++

Войска РФ на харьковском направлении и в Донбассе стремятся превратить все населенные пункты в руины, сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, размещенном в его Telegram-канале. По его словам, "постоянные жестокие бомбардировки, постоянные российские удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о желании России, чтобы вся эта территория обезлюдела". "Я благодарен Соединенным Штатам, президенту Байдену и Конгрессу за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая будет очень полезна в борьбе против России, против российских захватчиков, которая очень помогла в борьбе с нацистами во время Второй мировой войны", - подчеркнул Зеленский. В отличие от многих предыдущих, это видео было снабжено английскими субтитрами.

++02.20++

Кладбища в Гостомеле будут закрыты для посещений в поминальные дни, поскольку высока опасность, что они могли быть заминированы, сообщил глава местной военной администрации Тарас Думенко в эфире украинского телевидения. По его словам, властями принято решение закрыть все кладбища в районе и отсрочить их посещения гражданами до полного разминирования. Ближайшие поминальные субботы, когда верующие чтят усопших родных и близких, выпадают в 2022 году на 3 мая, 9 мая и 11 июня.

++01.55++

Из Украины в Германию были вывезены 78 человек, спасшихся после Холокоста, сообщает The New York Times. По данным издания, к началу войны в Украине находилось около 10 тысяч переживших Холокост. Теперь две международные еврейские организации проводят сложную операцию по их эвакуации в Германию от наступающих российских войск. Чтобы все организовать, свои действия координируют около 50 человек в пяти странах на трех континентах, отмечается в опубликованном материале.

Американцы начали обучать украинцев пользоваться полученной военной техникой

++01.25++

Украинские военные учатся использовать американскую военную технику, тренинги начались на территории Германии, заявил представитель Минобороны США Джон Кирби в Вашингтоне. Речь идет об обращении с гаубицами, радарными системами и бронетехникой, которые Киев получает в качестве военной поддержки для отражения российской агрессии, приводятся слова Кирби на сайте Пентагона.

++00.55++

В Белгороде были слышны взрывы. "Звуки взрывов со стороны украинской границы слышны в центре Белгорода, предположительно, работает российская ПВО", - сообщает Telegram-канал "Инсайдер Украина". Ранее в белгородском Telegram-канале "Жесть Белгород" появилось сообщение, что "белгородцы опять слышат хлопки в небе".

++00.25++

Европейский Союз может уже на следующей неделе, то есть в первых числах мая, одобрить поэтапный запрет на импорт российской нефти. О возможном вводе эмбарго сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на осведомленные дипломатические круги и чиновников Евросоюза.

++00.05++

Центральный банк Украины решил изменить принцип работы валютного рынка с целью поддержания его стабильности, снижения давления на золотовалютные резервы страны и предотвращения оттока капитала. В рамках вводимых мер сокращены лимиты открытой валютной позиции для банков и уточнен ряд валютных ограничений, сообщается на сайте украинского финансового регулятора.

Хроника событий 29 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Журналисты - мишень С начала российского вторжения 24 февраля в Украину, по данным организации "Репортеры без границ", при исполнении своих служебных обязанностей погибли 7 репортеров, еще 11 получили ранения. Украинские профессиональные организации заявляют, что журналисты стали мишенью российской армии. На фото: открытие 31 марта 2022 года во Львове уличной выставки, посвященной пострадавшим журналистам.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Евгений Сакун Евгений Сакун - оператор телеканала LIVE первым погиб во время ракетного удара по столичной телевышке. Жертвами атаки 1 марта стали пять человек, тело Сакуна удалось опознать только по пресс-карте.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Брент Рено Брент Рено - американский корреспондент, документалист и продюсер погиб, снимая бегство беженцев из Ирпеня. 13 марта машину, в которой он ехал в город, обстреляли российские солдаты. Еще один американский журналист, ехавший в этой машине, Хуан Арендондо, был ранен.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Александра Кувшинова 24-летняя киевская журналистка Александра Кувшинова сотрудничала со съемочной группой Fox News как местный продюсер. Впрочем, американский канал не упомянул ее имя в сообщении об атаке на своих журналистов 14 марта. Лишь после публикации пресс-карты журналистки и давления профессионального сообщества телеканал Fox признал погибшую "локальной консультанткой".

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Пьер Закжевски Тогда же погиб и оператор Fox News, гражданин Ирландии Пьер Закжевский. Группа снимала репортаж из поселка Горенка в окрестностях Киева, где попала под артиллерийский обстрел российской армии. Корреспондент Fox Бенджамин Холл во время атаки потерял ноги и ослеп на один глаз. На фото: похороны Закжевски в Дублине.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Оксана Баулина Корреспондентка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина погибла 23 марта во время ракетного удара по торговому центру на Виноградаре в Киеве. В 2021 году Баулина эмигрировала из РФ после признания Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, с которым она ранее сотрудничала, "экстремистской" организацией.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Макс Левин Украинский фотокорреспондент и документалист Макс Левин исчез 13 марта под Киевом. Его тело обнаружили только 1 апреля. По информации украинской прокуратуры, безоружного журналиста сознательно застрелили российские военные во время наступления. У него остались четверо детей. На фото: Владимир Зеленский передает близким Макса Левина, награжденного посмертно орденом "За мужество", его награду.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Мантас Кведаровичюс Литовский документалист Мантас Кведаравичюс в 2016 году снял о войне в Донбассе фильм "Мариуполис". 2 апреля 2022 года он погиб при попытке покинуть Мариуполь. Подробности его гибели точно неизвестны: Кведаравичюс то ли погиб от попадания ракеты в авто, то ли был задержан и расстрелян российскими солдатами.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Дмитрий Хилюк Корреспондент украинского информагентства "УНИАН" Дмитрий Хилюк исчез 4 марта после того, как город Дымер в Киевской области захватили российские войска. По информации украинских правоохранителей, журналиста похитили и незаконно удерживали российские военные. Связи с Хилюком до сих пор нет.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Виктория Рощина Редакция "Громадского" потеряла связь с репортером Викторией Рощиной 12 марта. Накануне она отправилась из Запорожья в Мариуполь, но на выезде из Бердянска была задержана российскими военными. В течение нескольких дней журналистку допрашивали сотрудники ФСБ и чеченские росгвардейцы и только 21 марта ее отпустили из плена на подконтрольную Киеву территорию.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Олег Батурин Каховского корреспондента издания "Новый день" Олега Батурина 12 марта в родном городе похитили военные РФ. Под незаконным арестом он провел 8 дней. Позже в Херсонской области российская администрация задержала главреда сайта "Новая Каховка Сити" Александра Гунько. Запорожская корреспондентка агентства "УНИАН" Ирина Дубченко провела под арестом у россиян около двух недель.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Насилие против журналистов продолжается "Репортеры без границ" насчитали уже 29 нападений на журналистов во время войны в Украине. Украинский Институт массовой информации зафиксировал в марте 155 преступлений, совершенных РФ против представителей медиа: убийства, обстрелы и ранения, угрозы, преследование, похищение журналистов, обстрелы и захваты телебашен и редакций, хакерские атаки, отключения от эфира и блокировки доступа к сайту. Автор: Игорь Бурдыга



Смотреть видео 02:26 Почему россияне уезжают в Стамбул и кто им помогает в Турции (28.04.2022)

Смотрите также: