За время войны вдвое увеличилось число россиян под санкциями Запада

На 65-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 29 апреля (время московское).

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Польша передала Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты. Об этом сообщило "Польское радио". Ранее в рамках военной помощи Украине Варшава поставила Киеву самоходные гаубицы "Гвоздика" и реактивные установки "Град", ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27, дроны производства WB Electronics, ПЗРК "Пиорун" и большое количество боеприпасов. Не считая последней партии танков, помощь украинской стороне "уже превысила 7 млрд злотых (1,5 млрд евро)", - заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич.

Канцлера призвали отказаться от поставок тяжелых вооружений Украине

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Группа представителей культуры, науки и гражданского общества обратилась с открытым письмом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz), призвав его не поставлять Украине тяжелое вооружение. У президента России Владимира Путина не должно быть повода распространить военные действия на территорию стран НАТО, указывается в письме. Авторы считают, что поставка большого количества тяжелых вооружений может сделать Германию стороной конфликта.

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В Германии, по данным федеральной полиции, зарегистрировано 389,4 тысячи беженцев из Украины. Как сообщила телеканалам RTL и n-tv глава МВД Нэнси Фезер, ежедневно в ФРГ прибывает около двух тысяч украинцев, в то время как еще месяц назад этот показатель составлял 15 тысяч в день. По словам Фезер, украинцы все чаще возвращаются обратно на родину: границу из Польши в Украину ежедневно пересекают до 20 тысяч человек. Среди них и те, кто до сих пор находился в Германии.

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За прошедшие два месяца удвоилось число российских граждан, компаний и организаций, внесенных в санкционные списки западных стран, свидетельствует статистика системы X-Compliance. По ее данным, за период с 22 февраля, когда Путин признал "ЛНР" и "ДНР", по 22 апреля США, ЕС, Великобритания и их основные союзники обновляли санкционные списки в отношении российских фигурантов 247 раз. В результате в списках различных стран теперь числятся 2 432 физических и юридических лиц, морских и воздушных судов из России. При этом число российских лиц/объектов под самыми жесткими, так называемыми блокирующими санкциями к 22 апреля составило около 2000. По числу подсанкционных лиц Россия опережает Иран, который до недавнего времени был лидером в этой сфере, минимум в 1,7 раза.

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Великобритания направляет около 8000 солдат на военные учения в Восточную Европу. "Безопасность Европы никогда не была важнее, чем сегодня", - заявил министр обороны Бен Уоллес. Британские вооруженные силы примут участие в "одних из крупнейших совместных маневров (западных стран) со времен холодной войны". Сообщается, что учения, которые продлятся несколько месяцев, пройдут от Финляндии на севере до Северной Македонии на Балканах.

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд полагает, что война в Украине завершится не за столом переговоров. "Очевидно, если бы Путин искренне хотел сесть за стол переговоров, в любую минуту по его выбору, хоть сегодня вечером, он мог бы объявить о прекращении огня, и мы могли бы вести переговоры за столом", - заявила она агентству "РБК-Украина". Отметив мужество украинцев, политик подчеркнула, что "если Путин не желает быть искренним, и если он будет продолжать настаивать на капитуляции Украины, как и раньше, то украинцы будут продолжать эту борьбу". А США, подчеркнула Нуланд, будут продолжать помогать Украине, "пока эта борьба не будет выиграна".

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Международная федерация студенческого спорта (FISU) отложила право российского Екатеринбурга на проведение Универсиады. Она должна была состояться с 7 по 19 августа 2023 года. Запланированное на ноябрь 2022 года заседание исполнительного комитета FISU в Екатеринбурге, пройдет в Брюсселе. На нем состоятся выборы места проведения Универсиады 2027 года. Ранее FISU уже лишила Екатеринбург права на проведение Всемирных игр боевых искусств, запланированных на сентябрь 2022 года. Соревнования пройдут в турецком Самсуне. Также были отменены два студенческих чемпионата мира в России (по регби в Казани и пауэрлифтингу в Москве) и чемпионат мира среди студентов по воднолыжному спорту и вейкбордингу в Минске.

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Российские военные, по данным британской благотворительной организации, захватили в Украине двух ее волонтеров. Организация Presidium Network сообщила, что двое британцев были задержаны на блокпосту к югу от Запорожья 25 апреля. Об их дальнейшей судьбе ничего пока не известно. Мужчины, являющиеся гражданскими лицами, прибыли в Украину в рамках проекта гуманитарной помощи в Украине продовольствием и медикаментами, а также помогали с эвакуацией мирного населения.

Тело погибшего найдено под завалами дома после ракетного обстрела Киева

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Под завалами дома в Киеве, куда вчера попала российская ракета, найдено тело одного погибшего. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Изначально сообщалось, что во время ракетной атаки по Киеву, в котором в это время находились генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Болгарии Кирил Петков, были ранены четыре человека.

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Киевская школа экономики оценила убытки, нанесенные инфраструктуре Украины с момента прямой военной агрессии России, в 88 млрд долларов. Более двух третей этой суммы приходится на разрушенные дороги (29 млрд) и жилые дома (28 млрд).

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Украина получила грант на 88,5 млн евро из целевого фонда Всемирного банка, сообщил украинский Минфин. Средства предоставлены на политику развития в сфере экономического восстановления Украины и будут направлены в общий фонд государственного бюджета для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержку внутренне перемещенных лиц.

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Национальный банк Украины призвал регуляторов небанковского финансового рынка Австрии, Болгарии и Латвии поддержать выход международных страховых и других небанковских финансовых групп с рынков России и Беларуси, говорится в сообщении НБУ. "Изоляция РФ и РБ от мирового рынка страхования и рынка других небанковских финансовых услуг - важная составляющая нашей победы. Любое сотрудничество с этими странами означает финансирование военных преступлений и террористических актов против мирного населения", - цитирует пресс-служба слова главы НБУ Кирилла Шевченко. Ранее банк обратился к международным небанковским финансовым группам Euroins Insurance Group, Eleving Group, UNIQA Insurance Group AG, Vienna Insurance Group прекратить деятельность в РФ и Беларуси.

Япония выделила крупный кредит Украине

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Япония выделит Украине кредит в 100 миллионов и грант на 2,3 миллиона долларов. Соответствующее соглашение между правительствами Украины и Японии подписано 28 апреля. Кредит предназначен для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц. Срок погашения кредита – 30 лет, в том числе льготный период – 10 лет. Грантовая помощь будет направлена ​​на закупку медицинского оборудования.

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Впервые с 24 февраля за границу отправлена партия украинского зерна. Румынский порт Констанца покинуло судно с 71 тысячей тонн зерна, доставленного туда по железной дороге из Украины, сообщил оператор порта. По его данным, на пути в порт находится еще около 80 тысяч тонн украинской пшеницы. С начала войны Россия заблокировала украинские порты на Азовском и Черном море.

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В Украине был убит американский наемник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на мать погибшего. Отмечается, что 22-летний Уилл Джозеф Кэнсел незадолго до начала войны в Украине заключил контракт с одной из частных военных компаний. Когда эта компания начала набирать желающих отправиться в Украину, мужчина согласился. По словам матери, он "верил в то, за что сражается Украина, и хотел остановить это (войну. - Ред.) там, чтобы она не добралась сюда".

Нидерланды помогут Украине в расследовании военных преступлений

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Нидерланды направят в Украину несколько десятков представителей военной полиции для расследования военных преступлений, сообщает нидерландское онлайн-издание NOS со ссылкой на источники. Планируется, что собранные на месте доказательства будут направляться в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, который уже сейчас расследует возможные случаи совершенных во время войны в Украине изнасилований и внесудебных казней.

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Военные действия вскоре перекинутся за границы Украины, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live". "Война расползается, она не удержится ни в рамках "спецоперации", ни в пределах даже границ Украины. Она отбросила очень серьезную тень, и в этой тени видны вспышки пожаров", - сказал Арестович. Он добавил, что в Приднестровье сейчас готовят аэродром для посадки российских самолетов.

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МИД Израиля призвал граждан, планирующих в ближайшее время поездку в Приднестровье, отложить ее. "В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности министерства иностранных дел по оказанию помощи проживающим там гражданам Израиля ограничены, гражданам Израиля рекомендуется покинуть Приднестровье как можно скорее. Кроме того, МИД призывает граждан Израиля, планирующих прибыть в Приднестровье в ближайшее время, отменить поездку в это время", - написал в Twitter бывший посол Израиля в Украине, а сейчас - посол в Армении и Молдове Йоэль Лион.

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По данным Пентагона, продвижение российских войск на территории Украины является "медленным и неравномерным". До сих пор ВС РФ испытывают проблемы с логистикой, с которыми они столкнулись еще при наступлении на Киев в феврале-марте текущего года, отметил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге 28 апреля. Кроме того, из-за эффективного сопротивления со стороны украинских войск российские военные опасаются критической нагрузки на свои линии снабжения, добавил он.

В Донбассе продолжаются ожесточенные бои, сейчас со стороны России там задействованы 92 батальонные тактические группы, указал Кирби. По его словам, некоторые подразделения ВС РФ в данный момент покидают Мариуполь в северо-западном направлении.

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Москва не пойдет на обмен пророссийского политика, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука на жителей Мариуполя. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в одном из интервью. "Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников оказалась для России гораздо больше (как они считают с пропагандистской точки зрения), чем забрать Медведчука или кого-либо", - сказал он, добавив, что предложение об обмене Медведчука, однако, остается на столе переговоров по возможностям эвакуации людей из Мариуполя.

Виктор Медведчук

18 апреля СБУ опубликовала видеообращение Виктора Медведчука к президентам РФ и Украины с просьбой обменять его на жителей и защитников осажденного города. В Украине Медведчука подозревают в госизмене.

ООН готовит наличные выплаты для двух миллионов украинцев

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ООН готовится осуществить наличные выплаты двум миллионам украинцев, пострадавшим от российской агрессии. Об этом сообщил генсек организации Антониу Гутерриш 28 апреля во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. "Мы готовы предоставить наличные выплаты: к концу мая - 1,3 миллионам, к августу - 2 миллионам человек. Но это будет происходить в координации с правительством Украины", - отметил Гутерриш.

По его словам, данная схема оказания помощи является уникальной, поскольку обычно ООН выплачивает деньги пострадавшим лишь в тех странах, где это не в состоянии осуществить правительство. По оценке Гутерриша, при самом негативном сценарии в гуманитарной помощи к концу года могут нуждаться 25 млн украинцев.

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Вечером 28 апреля российские ВС нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава местной администрации Сергей Гамалий. По его данным, жертв не было.

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Вслед за некоторыми другими странами Германия обновила рекомендации для граждан, собирающихся совершить поездку в Молдову. "Настоятельно рекомендуем отказаться от поездок в регион Приднестровье", - говорится на сайте МИД ФРГ.

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МИД Великобритании подтвердил гибель первого подданного Соединенного Королевства в Украине с начала российского вторжения в соседнюю страну. Министерство не назвало имени мужчины, однако, по данным BBC, речь идет о Скотте Сибли, который, по всей видимости, был добровольцем в ВСУ. Еще один британец на данный момент числится пропавшим без вести в Украине, указали в Лондоне.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "отвратительным актом варварства" обстрел Россией Киева в момент нахождения в городе генсека ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова. По словам главы МИД Украины, таким образом Россия продемонстрировала свое отношение к Украине, Европе и всему миру.

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Болгария призвала своих граждан покинуть Молдову. "Учитывая ухудшающуюся ситуацию в Молдове и вокруг нее, мы призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в эту страну. Мы призываем болгарских граждан, находящихся на территории Республики Молдова, принять меры и покинуть страну имеющимися на данный момент транспортными средствами", - говорится в сообщении МИД Болгарии.

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Администрация США ожидает, что и другие государства будут оказывать Украине усиленную помощь, причем долгосрочную, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки 28 апреля. Несколькими часами ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительную финансовую помощь Киеву в объеме 33 млрд долларов.

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Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Как сообщила пресс-служба Палаты в своем микроблоге Twitter, в поддержку проекта проголосовали 417 конгрессменов, против были 10.

Этот закон ускорит передачу Украине оружия, боеприпасов и оборудования благодаря сокращению бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование, так как предполагает, что страна-получатель выплатит США его стоимость позже. Теперь закон должен подписать президент страны Джо Байден.

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Российские войска 28 апреля выпустили пять ракет по Киеву. Об этом рассказал в своем традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Российские удары по Мариуполю не прекращались даже тогда, когда генеральный секретарь ООН был на переговорах в Москве. И сегодня, сразу после завершения наших переговоров в Киеве, в город летели российские ракеты. Пять ракет. И это много говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что организация олицетворяет", - указал глава государства.

Хроника событий 28 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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