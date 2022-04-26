Ситуация в Приднестровье на фоне войны в Украине. Чего боится Молдова?

C 25 апреля 2022 года обострилась ситуация в Приднестровье. За два дня в разных районах региона прогремело три взрыва - из гранатомета было расстреляно здание министерства госбезопасности региона, произошел взрыв на военном аэродроме в Тирасполе, взорваны две радиовышки в Григориопольском районе и военный объект в селе Парканы. Власти самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республики" ("ПМР") объявили красный уровень террористической угрозы.

Что происходит в Приднестровье

На въездах в непризнанную республику установлены блок-посты. Следственные органы "ПМР" возбудили уголовные дела "по факту террористического акта, совершенного группой лиц, с применением огнестрельного оружия, а также покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом". В обращении к гражданам 26 апреля глава непризнанной республики Вадим Красносельский сообщил, что, по предварительным данным, следы терактов ведут в Украину.

Майя Санду (фото июль 2021 года)

По словам президента Молдовы Майи Санду, в инцидентах задействованы политические силы внутри самого региона. Миссия ОБСЕ в Молдове назвала взрывы "попыткой дестабилизировать ситуацию". На заседании Совбеза в Кишиневе 26 апреля было принято решение увеличить интенсивность проверок вблизи зоны безопасности и число патрулей на территории Молдовы и в приграничных пунктах. Рекомендовано повысить уровень безопасности объектов инфраструктуры, а также уровень боевой готовности всех учреждений, отвечающих за обеспечение общественного порядка.

"Необоснованные заявления" российских военных

Все это происходит на фоне заявлений исполняющего обязанности командующего войсками российского Центрального военного округа Рустама Миннекаева. Выступая 22 апреля на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, Миннекаев заявил, что "контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Молдавские власти сочли эти слова "неприемлемыми". Об этом говорится в распространенном пресс-релизе Бюро реинтеграции. 23 апреля посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) для разъяснений. "В ходе встречи было подтверждено, что Республика Молдова, согласно ее Конституции, является нейтральным государством, и выражена просьба о соблюдении этого принципа всеми международными субъектами, включая Российскую Федерацию", - говорится в коммюнике МИДЕИ по итогам встречи.

"Нас никто не притесняет"

Между тем обычные жители Приднестровья не знают, о каких "фактах притеснения русскоязычных в регионе" говорил российский военный. "Русских никто не притесняет в Приднестровье. Более того, я не встречала, не слышала и не читала о том, чтобы русскоговорящих из Приднестровья как-то притесняли на территории правобережной Молдовы. Нам не нужна военная защита", - утверждает в интервью DW жительница Тирасполя Наталья Скуртул. По ее мнению, последние события в регионе "очень похожи на следующие звенья в цепи, оправдывающей военную агрессию России на территории Украины".

На улицах Тирасполя 27 февраля 2022 года

Как считает приднестровский журналист, подполковник молдавской армии в отставке Семен Никулин, "в любом обществе есть недовольные, отдельные граждане или целые группы, считающие себя жертвами разного рода притеснений. Но вряд ли в Приднестровье есть люди, которые хотели бы освобождения от притеснений тем же путем, который Россия реализует в Украине". Тем не менее, уверен эксперт, заявление Миннекаева "может и должно вызывать беспокойство у Киева, Кишинева, Тирасполя, Бухареста и далее по карте".

"Москве нечего предложить жителям региона"

Кишиневский предприниматель Виктор Зиров ведет бизнес и с приднестровскими партнерами. С его точки зрения, существует "высокая вероятность вооруженного обострения в регионе, которое не нужно самим жителям Приднестровья". "Во-первых, не знаю ни одного факта притеснения там по языковому признаку", - говорит бизнесмен. Во-вторых, самое главное, по его мнению, находясь де-юре в составе Молдовы и обладая молдавскими паспортами, жители региона "давно пользуются возможностью путешествий и заработка в Евросоюзе".

В Тирасполе (август 2021 года)

"Во что могут превратиться города Молдовы, мы хорошо видим на примере Донецка и Луганска - из них в Украину и Россию уехало подавляющее большинство сколько-нибудь активных, ищущих, умных людей", - говорит Виктор Зиров в беседе с корреспондентом DW.

По его мнению, "очевидно, что в случае перехода под контроль Москвы Тирасполя и Кишинева, жителей этих городов ждет тяжелая участь беженцев или бойцов "русского мира". "К сожалению, восемь лет фактического контроля над ЛДНР показали, что Москве нечего предложить жителям осколков бывшего СССР", - заключил молдавский предприниматель.

"Провокация не удастся"

"Любые попытки втянуть Молдову в конфликт шиты белыми нитками", - уверен директор Института дипломатических и политических исследований и вопросов безопасности, экс-министр иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп. "Можно выдвигать любые предлоги, но в это никто не поверит", - добавил он в интервью DW.

Как считает эксперт, "люди с обеих берегов Днестра уже не ведутся на провокации. Нас хотят столкнуть лбами, но это не удастся". "В Тирасполе напуганы не меньше, чем в Кишиневе, никто не хочет войны", - утверждает молдавский эксперт.

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