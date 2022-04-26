РФ вышла из Всемирной туристской организации ООН перед своим исключением

На 63-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 27 апреля (время московское).

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Россия объявила о выходе из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). О своем решении она заявила в день голосования об ее исключении на внеочередной сессии Генеральной ассамблеи. В марте UNWTO сообщила о намерении приостановить членство РФ в связи с ее военным вторжением в Украину. Предполагалось, что данное постановление будет одобрено на двухдневной сессии, начавшейся 27 апреля в Мадриде. Организация заявила, что решение о выходе РФ вступает в силу незамедлительно, но голосование состоится, чтобы "дать высказаться" странам-членам. Она также указала, что впервые рассматривает вопрос об отстранении одного из своих членов. "Наши позиции ясны: продвижение туризма во имя мира и всеобщего уважения к правам человека", - написал в Twitter генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "абсолютно естественным" процессом взрывы на складах и топливных базах в российских регионах близ границы с Украиной. "Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится", - написал он в Telegram. По словам Подоляка, Белгородская, Воронежская и Курская области России тоже "начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация".

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