Комментарий: В поездках западных политиков в Москву нет смысла

Пошел третий месяц войны России против Украины. Даже российская пропаганда больше не утверждает, что в военном отношении в соседней стране все идет "по плану". Украинцы добились гораздо большего, чем многие ожидали от них спустя какое-то время после вторжения в Украину с трех сторон. Но с каждым днем все актуальнее вопрос, как долго они смогут выдерживать натиск захватчиков. Военные подразделения, безусловно, не испытывают недостатка в боевом духе. Но они должны быть оснащены всем необходимым для успешной обороны.

Именно здесь в игру вступают зарубежные страны, и, не в последнюю очередь, Германия. В жестах и словах солидарности недостатка не было. Однако необходимо действовать. Украину также необходимо поддерживать и в политическом плане на всех международных форумах. Эта поддержка включает в себя и визиты важных политиков в Киев. Американцы даже направили в Украину своих госсекретаря и министра обороны. Они должны поддержать тех, кто подвергся нападению, - и не только с моральной точки зрения.

Путин живет в собственном мире

При этом поездки западных политиков в Москву пока бессмысленны. Владимир Путин живет в своем собственном мире и считает западных эмиссаров врагами. Будет интересно посмотреть, отнесет ли российский президент к этой категории и генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Антониу Гутерриш хочет посетить и Москву, и Киев. Но чудес от этой поездки ожидать не стоит.

Если Путин всерьез верит в распространяемый его последователями нарратив, согласно которому Россия, в конечном счете, воюет против всего мира, то становится окончательно ясно, что прекращение войны будет реально только тогда, когда в Кремле будет другой президент. Тогда и последним доверчивым людям на Западе придется, наконец, расстаться с иллюзиями о том, что Путин якобы беспокоится "только" об Украине.

Автор: Петер Штурм, обозреватель отдела политики Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Война в Украине - 25.04.2022 Храм Святителя Николая в Ирпене в Светлое Христово Воскресенье 2022 года. В фотохронике войны в Украине от 25 апреля - снимки, сделанные в разных местах страны и за рубежом на Пасху: Бородянке, Буче, Киеве, Мариуполе, Днепре, Львове, Запорожье, Волновахе, Бранденбурге, Бремене, Мельцо, Варшаве и Бухаресте.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальная процессия около храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бородянке.

Война в Украине - 25.04.2022 Верующие ожидают освящения пасхальных яиц и куличей около церкви в Бородянке.

Война в Украине - 25.04.2022 Около храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. После освобождения от оккупации здесь были обнаружены массовые захоронения.

Война в Украине - 25.04.2022 Чтобы не затух огонь… Ребенок прикрывает ладонями свечу во время освящения пасхальных даров в Буче.

Война в Украине - 25.04.2022 Только что пережившие страшную трагедию… Жительница Бучи во время пасхального богослужения в церкви.

Война в Украине - 25.04.2022 Украинский солдат во время пасхальной службы в Михайловском соборе в Киеве.

Война в Украине - 25.04.2022 "Слава Украине" и другие пасхальные куличи ждут освящения около Михайловского собора в Киеве.

Война в Украине - 25.04.2022 Полевое богослужение на Пасху для украинских военных в Киевской области.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасха в Мариуполе. Защитники и жители осажденного города в подземных укрытиях под заводом "Азовсталь".

Война в Украине - 25.04.2022 Участники пасхальной процессии около Храма Святого Равноапостольного Князя Владимира в Днепре.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальное богослужение во Львове на западе Украины.

Война в Украине - 25.04.2022 На линии фронта в Запорожской области. Пасхальные дары для солдат 128-й бригады ВСУ.

Война в Украине - 25.04.2022 Служащие 128-й бригады ВСУ около города Запорожье готовятся отметить Светлое Христово Воскресенье.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальная служба около сгоревшего храма в оккупированном городе Волноваха в Донецкой области.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальный звон в православном Свято-Георгиевском монастыре в немецкой земле Бранденбург. Несколько недель назад здесь в Гётшендорфе приняли двадцать беженцев из Украины.

Война в Украине - 25.04.2022 В Германии в Бременском кафедральном соборе Святого Петра, принадлежащем евангелической церкви, на православную Пасху прошел концерн солидарности с беженцами из Украины.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальная служба в одном из пригородов итальянского Милана для членов украинской общины. 11-летний Илья из города Каменец-Подольский в Хмельницкой области Украины сейчас вместе с мамой живет здесь в городе Мельцо у свой бабушки.

Война в Украине - 25.04.2022 В польской столице Варшаве для беженцев из Украины на Пасху прошел интеграционный завтрак. Он был организован объединением производителей традиционной народной керамики.

Война в Украине - 25.04.2022 Пасхальная служба в одном из приходских храмов в столице Румынии Бухаресте, на которую были приглашены беженцы из Украины. Автор: Николай Пермяков

