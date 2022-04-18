 Комментарий: В поездках западных политиков в Москву нет смысла | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 25.04.2022

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Мнения

Комментарий: В поездках западных политиков в Москву нет смысла

Украина продолжает сопротивляться агрессии РФ. Для этого ей нужно больше оружия. Важны и визиты в Киев западных политиков. Но в их поездках в Москву нет смысла, считает обозреватель FAZ Петер Штурм.

Министр обороны Ллойд Остин, президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Киеве

Министр обороны США Ллойд Остин, президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Киеве

Пошел третий месяц войны России против Украины. Даже российская пропаганда больше не утверждает, что в военном отношении в соседней стране все идет "по плану". Украинцы добились гораздо большего, чем многие ожидали от них спустя какое-то время после вторжения в Украину с трех сторон. Но с каждым днем все актуальнее вопрос, как долго они смогут выдерживать натиск захватчиков. Военные подразделения, безусловно, не испытывают недостатка в боевом духе. Но они должны быть оснащены всем необходимым для успешной обороны.

Именно здесь в игру вступают зарубежные страны, и, не в последнюю очередь, Германия. В жестах и словах солидарности недостатка не было. Однако необходимо действовать. Украину также необходимо поддерживать и в политическом плане на всех международных форумах. Эта поддержка включает в себя и визиты важных политиков в Киев. Американцы даже направили в Украину своих госсекретаря и министра обороны. Они должны поддержать тех, кто подвергся нападению, - и не только с моральной точки зрения.

Путин живет в собственном мире

При этом поездки западных политиков в Москву пока бессмысленны. Владимир Путин живет в своем собственном мире и считает западных эмиссаров врагами. Будет интересно посмотреть, отнесет ли российский президент к этой категории и генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Антониу Гутерриш хочет посетить и Москву, и Киев. Но чудес от этой поездки ожидать не стоит.

Если Путин всерьез верит в распространяемый его последователями нарратив, согласно которому Россия, в конечном счете, воюет против всего мира, то становится окончательно ясно, что прекращение войны будет реально только тогда, когда в Кремле будет другой президент. Тогда и последним доверчивым людям на Западе придется, наконец, расстаться с иллюзиями о том, что  Путин якобы беспокоится "только" об Украине.

Автор: Петер Штурм, обозреватель отдела политики Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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