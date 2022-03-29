Байден и Блинкен не доверяют заявлениям РФ после переговоров с Украиной

Президент США Джо Байден и глава Госдепартамента Энтони Блинкен скептически отнеслись к заявлению российских властей после переговоров с украинской делегацией в Стамбуле о готовности снизить интенсивность боевых действий на севере Украины. Как заявил Блинкен во вторник, 29 марта, есть то, что Россия говорит, и есть то, что она делает, и "наше внимание сосредоточено на последнем".

Блинкен также заметил, что не видит позитивных сдвигов в мирных переговорах России с Украиной, но считает хорошим сигналом, если их видит Киев. "В случае если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в том числе поддержка ее безопасности и обороны, то, конечно, к этому мы хотим стремиться", - сказал глава Госдепартамента США.

США продолжат оказывать военную поддержку Украине

В свою очередь Джо Байден не собирается оценивать российские заявления, пока не увидит "конкретные действия" российских войск, заявил он во вторник в Белом доме. "Посмотрим, выполнят ли они то, о чем говорят", - сказал Байден. До тех пор США продолжат оказывать санкционное давление на Россию, как и поддержку украинской армии, заявил глава Белого дома.

Коснувшись телефонного разговора с лидерами Франции, Великобритании и Германии и Италии, состоявшего ранее во вторник, Байден заявил, что пять стран едины во мнении, что следует дождаться "действий" России. "Мы будем пристально следить за тем, что произойдет", - сказал он. Как сообщил представитель правительства ФРГ, в ходе беседы также обсуждались меры по обеспечению энергетической безопасности и по борьбе с ростом цен на энергоносители.

В Минобороны США расценили заявление Москвы о том, что российские войска значительно снизят боевую активность на севере Украины, как "тактический маневр". Пентагон предостерегает о новом военном наступлении в других частях страны.

Заявление РФ о снижении военной активности

Ранее во вторник по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин заявил, что российская военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

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