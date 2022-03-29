 Байден и Блинкен не доверяют заявлениям РФ после переговоров с Украиной | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.03.2022

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Мир

Байден и Блинкен не доверяют заявлениям РФ после переговоров с Украиной

Президент США и глава Госдепартамента не доверяют заявлениям Москвы и будут их оценивать по действиям российской армии. Блинкен заявил, что не видит позитивных сдвигов в переговорах РФ с Украиной.

Белый дом в Вашингтоне

Белый дом в Вашингтоне

Президент США Джо Байден и глава Госдепартамента Энтони Блинкен скептически отнеслись к заявлению российских властей после переговоров с украинской делегацией в Стамбуле о готовности снизить интенсивность боевых действий на севере Украины. Как заявил Блинкен во вторник, 29 марта, есть то, что Россия говорит, и есть то, что она делает, и "наше внимание сосредоточено на последнем".

Блинкен также заметил, что не видит позитивных сдвигов в мирных переговорах России с Украиной, но считает хорошим сигналом, если их видит Киев. "В случае если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в том числе поддержка ее безопасности и обороны, то, конечно, к этому мы хотим стремиться", - сказал глава Госдепартамента США.

США продолжат оказывать военную поддержку Украине

В свою очередь Джо Байден не собирается оценивать российские заявления, пока не увидит "конкретные действия" российских войск, заявил он во вторник в Белом доме. "Посмотрим, выполнят ли они то, о чем говорят", - сказал Байден. До тех пор США продолжат оказывать санкционное давление на Россию, как и поддержку украинской армии, заявил глава Белого дома.

Коснувшись телефонного разговора с лидерами Франции, Великобритании и Германии и Италии, состоявшего ранее во вторник, Байден заявил, что пять стран едины во мнении, что следует дождаться "действий" России. "Мы будем пристально следить за тем, что произойдет", - сказал он. Как сообщил представитель правительства ФРГ, в ходе беседы также обсуждались меры по обеспечению энергетической безопасности и по борьбе с ростом цен на энергоносители.

В Минобороны США расценили заявление Москвы о том, что российские войска значительно снизят боевую активность на севере Украины, как "тактический маневр". Пентагон предостерегает о новом военном наступлении в других частях страны.

Заявление РФ о снижении военной активности

Ранее во вторник по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин заявил, что российская военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

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  • Запорожье, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Эвакуация мирных жителей из Запорожья. Также в фотохронике войны в Украине от 29 марта - освобожденный Тростянец, разрушения в Броварах, погибшие солдаты и мирные жители, беженцы в православном монастыре в Германии, хлеб для Киева и граффити "The Dream" в Барселоне.

  • Николаев, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    90-летняя София Бойко в центре Красного Креста в городе Николаев. Прибыла сюда одна без сопровождающих - среди других беженцев из районов боевых действий.

  • Запорожье, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Дети в машине и белая повязка на стеклоочистителе автомобиля с семьей беженцев в Запорожье.

  • Краков, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Зал для временного размещения беженцев из Украины в польском Кракове.

  • Гётшендор, 27 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Православный мужской Свято-Георгиевский монастырь РПЦ в бранденбургском Гётшендорфе в Германии. Сейчас здесь приняли двадцать беженцев из Украины.

  • Тростянец, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Город Тростянец в Сумской области Украины после освобождения от российских войск.

  • Николаев, 29 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Спасатели выносят тело погибшего человека после ракетного обстрела города Николаев. По официальной информации украинской стороны, в результате авиаудара по зданию областной администрации погибли семь человек, 22 человека пострадали. В условиях войны оперативно проверить информацию не предоставляется возможным.

  • Тростянец, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Тела двух убитых российских солдат около города Тростянец в Украине.

  • Харьков, 26 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Братская могила для погибших жителей Харькова на городском кладбище.

  • Мариуполь, 27 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Тело погибшего человека в осажденном Мариуполе.

  • Варшава, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Вывеска посольства Российской Федерации в столице Польши Варшаве.

  • Барселона, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Владимир Путин за решеткой. Граффити "The Dream" итальянского художника Сальваторе Бенинтенде ("TVBoy") в испанском городе Барселона.

  • Лукьяновка, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Разрушенный частный дом в селе Лукьяновка Броварского района Киевской области Украины.

  • Бровары, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    По данным украинских властей, вооруженные силы Украины в начале этой недели освободили города Ирпень и Макаров, а также отбили наступление под городом Бровары, где сделана эта фотография.

  • Бровары, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    "Маша и Медведь" в разрушенном крестьянском хозяйстве в Броварах под Киевом.

  • Бровары, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Украинские солдаты и уцелевший во время российского обстрела черный теленок. Еще одна фотография из Броваров.

  • Лиманы, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    После обстрела. Комната в одном из домов в селе Лиманы в Николаевской области Украины.

  • Киев, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Памятник княгине Ольге, Апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию на Михайловской площади в Киеве. На фотографии - скульптурные изображения создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка.

  • Киев, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Украинский солдат около одного из КПП в Киеве.

  • Киев, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Для жителей и защитников города. Только в этой киевской пекарне в Оболонском районе ежедневно производят 120 тонн свежего хлеба. Здесь работают почти пятьдесят человек.

  • Запорожье, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Добровольцы в городе Запорожье во время перерыва на обед.

  • Львов, 27 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Почти как до войны. Внутри кафе во Львове. Этот город на западе Украины стал воротами в Европу для многих спасающихся от войны людей.

  • Лондон, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Российское вторжение в Украину. Фрагмент граффити уличного художника Энди Робертсона на Трафальгарской площади в Лондоне.

  • Пиза, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Антивоенная демонстрация в итальянском городе Пиза.

    Автор: Николай Пермяков


 

Контекст

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