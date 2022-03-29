 Евросоюз отказался оплачивать российский газ в рублях | Новости из Германии о Европе | DW | 29.03.2022

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Европа

Евросоюз отказался оплачивать российский газ в рублях

Комиссар ЕС по энергетике участвовал в принятии решения G7, и оно распространяется на весь Евросоюз, заявил представитель Еврокомиссии. В ЕС готовятся к возможному прекращению поставок газа из России.

Российский рубль на фоне Собора Василия Блаженного

Евросоюз вслед за "большой семеркой" отклонил требование России об оплате поставок природного газа в рублях. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер. В Брюсселе отметили, что комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон участвовала 28 марта в заседании министров энергетики стран G7, на котором было принято данное решение, и оно распространяется на весь Евросоюз. "Мы сказали, что поставки должны выполняться с использованием долларов или евро", - сказал Мамер.

Оплачивать российский газ в рублях отказываются также и европейские компании. В частности, глава итальянского энергетического концерна Eni Клаудио Дескальци днем ранее указал на то, что "контракты предусматривают оплату в евро", кроме того, "у Eni нет в распоряжении рублей". 

ЕС не исключает прекращения поставок российского газа

В Евросоюзе готовятся к возможному прекращению поставок природного газа из России. "Мы воспринимаем нынешнюю ситуацию очень серьезно", - заявил во вторник, 29 марта, неназванный высокопоставленный чиновник Еврокомиссии немецкой газете FAZ. По его словам, в Евросоюзе готовы к такому развитию событий, поскольку подобный сценарий уже давно рассматривался как возможный. По данным издания, Еврокомиссия призвала страны ЕС быть готовыми к применению подготовленных ранее планов действий в чрезвычайных условиях, если Россия действительно прекратит поставки газа. В Германии такой план был одобрен правительством в октябре 2017 года.

Путин потребовал перевести расчеты за газ и нефть на рубли

Владимир Путин на прошлой неделе потребовал перевести расчеты за поставки газа и нефти в "недружественные страны" с евро и долларов на рубли. Он поручил правительству РФ и "Газпрому" до 31 марта отработать юридический механизм замены валюты на рубли при расчете за российские энергоносители.

О возможном прекращении поставок газа в Европу косвенно свидетельствует сделанное во вторник заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова: "Никто не будет поставлять газ бесплатно, платить за него можно только в рублях".

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  • Запорожье, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Эвакуация мирных жителей из Запорожья. Также в фотохронике войны в Украине от 29 марта - освобожденный Тростянец, разрушения в Броварах, погибшие солдаты и мирные жители, беженцы в православном монастыре в Германии, хлеб для Киева и граффити "The Dream" в Барселоне.

  • Николаев, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    90-летняя София Бойко в центре Красного Креста в городе Николаев. Прибыла сюда одна без сопровождающих - среди других беженцев из районов боевых действий.

  • Запорожье, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Дети в машине и белая повязка на стеклоочистителе автомобиля с семьей беженцев в Запорожье.

  • Краков, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Зал для временного размещения беженцев из Украины в польском Кракове.

  • Гётшендор, 27 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Православный мужской Свято-Георгиевский монастырь РПЦ в бранденбургском Гётшендорфе в Германии. Сейчас здесь приняли двадцать беженцев из Украины.

  • Тростянец, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Город Тростянец в Сумской области Украины после освобождения от российских войск.

  • Николаев, 29 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Спасатели выносят тело погибшего человека после ракетного обстрела города Николаев. По официальной информации украинской стороны, в результате авиаудара по зданию областной администрации погибли семь человек, 22 человека пострадали. В условиях войны оперативно проверить информацию не предоставляется возможным.

  • Тростянец, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Тела двух убитых российских солдат около города Тростянец в Украине.

  • Харьков, 26 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Братская могила для погибших жителей Харькова на городском кладбище.

  • Мариуполь, 27 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Тело погибшего человека в осажденном Мариуполе.

  • Варшава, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Вывеска посольства Российской Федерации в столице Польши Варшаве.

  • Барселона, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Владимир Путин за решеткой. Граффити "The Dream" итальянского художника Сальваторе Бенинтенде ("TVBoy") в испанском городе Барселона.

  • Лукьяновка, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Разрушенный частный дом в селе Лукьяновка Броварского района Киевской области Украины.

  • Бровары, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    По данным украинских властей, вооруженные силы Украины в начале этой недели освободили города Ирпень и Макаров, а также отбили наступление под городом Бровары, где сделана эта фотография.

  • Бровары, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    "Маша и Медведь" в разрушенном крестьянском хозяйстве в Броварах под Киевом.

  • Бровары, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Украинские солдаты и уцелевший во время российского обстрела черный теленок. Еще одна фотография из Броваров.

  • Лиманы, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    После обстрела. Комната в одном из домов в селе Лиманы в Николаевской области Украины.

  • Киев, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Памятник княгине Ольге, Апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию на Михайловской площади в Киеве. На фотографии - скульптурные изображения создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка.

  • Киев, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Украинский солдат около одного из КПП в Киеве.

  • Киев, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Для жителей и защитников города. Только в этой киевской пекарне в Оболонском районе ежедневно производят 120 тонн свежего хлеба. Здесь работают почти пятьдесят человек.

  • Запорожье, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Добровольцы в городе Запорожье во время перерыва на обед.

  • Львов, 27 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Почти как до войны. Внутри кафе во Львове. Этот город на западе Украины стал воротами в Европу для многих спасающихся от войны людей.

  • Лондон, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Российское вторжение в Украину. Фрагмент граффити уличного художника Энди Робертсона на Трафальгарской площади в Лондоне.

  • Пиза, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

    Антивоенная демонстрация в итальянском городе Пиза.

    Автор: Николай Пермяков


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