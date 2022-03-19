Война в Украине глазами молодых: Надо что-то делать и защищать страну

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину принесло кровопролитие и перечеркнуло мечты многих молодых украинцев. Многие юноши и девушки пошли добровольцами в армию, чтобы с оружием в руках защищать свою страну от российской агрессии, вступили в ряды территориальной обороны, учатся оказывать медицинскую помощь раненым, занимаются волонтерством. DW собрала четыре истории молодых украинцев, жизнь которых резко изменила война.

"Мы не сдадимся, не капитулируем"

Маргарита, 25 лет, родом из Харькова, сейчас находится в рядах терробороны Киева

"За несколько дней до войны мне исполнилось 25 лет. Свой день рождения я встречала в Будапеште. Там в их самом известном руин-пабе я оставила на стене надпись "Слава Украине!". За день до войны я вернулась домой, и это была моя последняя спокойная ночь. В гражданской жизни я работала пиар-менеджером и автором текстов, участвовала в борьбе за сохранение Киева и была урбан-активисткой. В моей жизни был спорт, изучение испанского, встречи с друзьями и путешествия. В один день все это оборвалось.

Маргарита вступила в ряды территориальной обороны

Когда Россия снова вторглась в Украину, 24 февраля, альтернативных вариантов для меня на самом деле не было. Моя семья осталась в Харькове, я была одна в Киеве. Бежать я не хотела, но хотела что-то делать, поэтому решила вступить в ряды территориальной обороны. Сначала мои родные были в шоке, но потом они меня поддержали.

Теперь моя новая реальность - это спать и просыпаться под звук сирен, приобретать новые навыки. Раньше я прошла курс первой домедицинской помощи, поэтому в терробороне смогла присоединиться к тем, кто оказывает медицинскую помощь, стала кем-то вроде санитарного инструктора. Сейчас я занимаюсь закупкой медикаментов, помогаю лечить больных. Готовлюсь оказывать помощь раненым.

Конечно, я боюсь, как и все. Просто стараюсь заниматься работой, чтобы не было времени на страх. Месяц спустя война - все еще война, но надежды, что все завершится быстро, уже нет. Готовимся к затяжной и позиционной войне. На днях я ездила по Киеву, и мне показалось, что как-то жизнь будто восстанавливается. Киев оживает. Я видела семью с ребенком, они гуляли, смеялись, как раньше... Если удастся быстро вытеснить российские войска вокруг Киева, столица скоро сможет вернуться к нормальной жизни.

Война у нас уже восьмой год, просто в последний месяц она распространилась на всю территорию нашей страны. Мы не сдадимся, не капитулируем. Украина - это последний форпост Европы перед неадекватным Путиным. Помните о нас, выходите на протесты, донесите европейским лидерам, что нужно закрыть небо над Украиной"...

"Я верю, что все это закончится какой-то победой"

София, 17 лет, родом из Киева, студентка 1 курса программы "Психология" Украинского католического университета во Львове

"Я всегда знала о войне немного больше, чем мое окружение, - мой брат воюет на востоке (Украины. - Ред.). Уже в начале февраля - у нас начинался семестр - родители заговорили о том, что возможно полномасштабное вторжение. Не то чтобы мы подробно проговаривали, как действовать, но это постоянно было у меня в голове. Последнюю неделю перед войной у меня вообще было неспокойное состояние, но я старалась не обращать внимания, строила какие-то планы: 24 февраля мы как раз с подругой собирались поехать купить комнатные растения. Но утро началось с того, что бомбят Киев, а у меня там родители, сестра младшая...

Я сразу позвонила по телефону им, мама не брала трубку, но взял папа, сказал, что у них все хорошо. Позже они переехали в Канев (город в Центральной Украине. - Ред.), говорят, там спокойно. С братом мы очень долго не связывались - он не берет трубку, я не знаю, все ли с ним хорошо. Может, просто неудобный момент...

София стала волонтером

У меня сразу было понимание, что делать на этой войне. Еще с ноября я координировала у нас здесь точку в общежитии по плетению маскировочных сеток для армии. И однажды сама по себе появилась идея, что теперь это нужно делать не два раза в неделю по паре часов, а каждый день и желательно весь день. Но со временем осознала, что по девять часов быть на одном месте тяжело, началось выгорание, и не только у меня. Отдых не помогал, хотелось какого-нибудь другого волонтерства.

Поэтому я попробовала на границу поехать, на Раву Русскую (контрольный пункт на украинско-польской границе. - Ред.), от Красного Креста - там стоим, готовим бутерброды, чай, разъясняем людям, куда им нужно пройти, какие-то базовые вещи. Поток беженцев немного пошел на убыль, да и дежурила я ночью, поэтому людей было еще меньше. Все равно морально тяжело - все приходят перепуганные, обеспокоенные, уставшие, в отчаянии. Но, с другой стороны, благодарность людей очень сильно поддерживает. Я не знаю, как это правильно описать: наверное, это единство.

У нас здесь в университете, кажется, все занимаются волонтерством. А еще - у нас возобновились занятия, и вот теперь я не могу взять себе какое-нибудь постоянное волонтерство, только разовые задачи.

Я верю, что все это закончится какой-то победой, которая будет иметь положительные последствия - в первую очередь, что касается гражданской позиции украинцев... Больше всего боюсь, наверное, что именно такой победы не будет. Но нет, все слишком изменилось, не только в Украине, в мире, возвращение в состояние "как было" невозможно. Сколько бы это ни продолжалось: три-четыре месяца, а может, и дольше.

Я не очень люблю строить долгосрочные планы, в этом смысле моя жизнь не сильно изменилась. Но в каких-то бытовых моментах - начинаешь ценить спокойствие, например, возможность поесть сейчас, когда хочешь, потому что может быть тревога, надо спускаться в подвал и сиди потом там голодная".

"Душу и тело мы положим за нашу свободу"

Руслан, 25 лет, военный, участник боев под Киевом

"Для меня война длится с 2014 года, но полномасштабная началась 24 февраля 2022 года. Я получил повестку и сразу пошел в военкомат. После чего меня направили в мою боевую бригаду. Первые несколько дней мы выполняли задания по наблюдению и обнаружению противника.

Затем, когда враг сосредоточил большое количество мощных огневых средств, он начал просто разрушать мирные населенные пункты и сметать все, что ему попадалось на пути. При этом они не жалеют никого - ни детей, ни пенсионеров. Гибнут ни в чем не виновные мирные люди. "Грады", артиллерия, авиация. Бомбят абсолютно все. Это просто ад...

Разбитая российская военная техника в Буче, 1 марта

Однако мы на своей земле, мы выдержим, хотя очень много невинных жертв. Враг думал, что войной он разъединит Украину, но, наоборот, он ее объединил. Мирные жители просто выходят ему навстречу, сжигая его технику. Мирное население показывает врагу, что он пришел не туда, где его ждут.

Весь мир увидел, что Украина - это не та страна, которая может просто упасть. У нас очень замечательные слова есть в гимне: "Душу и тело мы положим за нашу свободу". Это очень сильные слова, которые понимает каждый украинец. Эти слова соответствуют действительности - мы готовы отдать свою жизнь, чтобы наши дети жили в свободном независимом государстве, чтобы здесь не было никакого "русского мира"... Я думаю, что эта война не будет длиться долго: у них боеприпасы и топливо заканчиваются, и силы у них тоже не бесконечны".

"Надо что-то делать и как-то защищать страну"

Денис, 27 лет, доброволец, раненый участник боевых действий в районе Гостомеля

"Когда 24 февраля начались бомбардировки Украины, я понял, что надо что-то делать и как-то защищать страну. Я обратился к знакомым, которые были участниками подразделения территориальной обороны, чтобы присоединиться к ним. Так получилось, что я попал в добровольческий батальон. Мне дали оружие, шлем, защитный бронежилет.

Денис уверен, что война всегда заканчивается переговорами и заключением мирного соглашения

Затем мы выехали на задание в сторону Гостомеля (пригород на северо-западе Киева. - Ред.). Наше подразделение находилось там с 1 марта, но уже 4 марта нам нужно было покинуть место дислокации. Накануне произошла бомбардировка аэропорта Гостомеля, и противник продолжал валить из всего - были плотные обстрелы из артиллерии, танков и самолетов.

Я был водителем автобуса и вывозил людей. Одну группу вывез, потом вернулся за другой, и когда ожидал ее, в нашу сторону прилетел снаряд, я получил ранение. Лечусь, медики говорят, что ходить буду. Потихоньку восстанавливаюсь...

Война - это всегда плохо, это всегда зло, смерть, слезы и страх. Я думаю, что в войне нет никакого смысла. Всякая война заканчивается переговорами и заключением мирного соглашения. А в это время гибнут люди, гибнут дети, и этого уже не вернуть.

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