"На передовой стоят все". Как добровольцы защищают Киев

Украинцы начали приходить в военкоматы сразу после первых воздушных ударов российской авиации по территории Украины 24 февраля. За считанные дни завершилась мобилизация военнообязанных первой оперативной очереди. Одновременно в городах были сформированы подразделения территориальной обороны. Оружие взяли в руки даже те мужчины и женщины, у которых не было боевого опыта и элементарной военной подготовки.

От мебельного бизнеса к гранатомету

35-летний боец ​​киевской бригады территориальной обороны с позывным "Торнадо", который просил не называть его настоящее имя, переехал в Киев из Луганска еще до начала боевых действий в Донбассе 2014 года. Он был успешным бизнесменом по мебельному производству и сервису. 24 февраля 2022 года, как только Киев содрогнулся от первых авиаударов российских войск, он ушел в военкомат и вступил в территориальную оборону.

"Меня охватило возмущение, что какие-то пришлые хотят меня сделать рабом. А я не такой, какой из меня раб? Я свободный человек! Так что просто не было другого выхода, как накупить запас продовольствия для жены, сына и домашних животных, взять автомат и крошить захватчиков", - объяснил боец ​​в интервью DW.

До войны боец теробороны с позывным "Торнадо" был успешным бизнесменом

На свою первую позицию мужчина попал без какой-либо подготовки, уже на месте его учили стрелять более опытные бойцы. "Сначала был хаос, приходилось день и ночь оставаться на улице, спать на бетоне. Ребята с боевым опытом и охотники делились с такими неопытными, как я, консервами и сгущенкой, учили нас стрелять, рыть окопы и организовывали оборону", - рассказал "Торнадо". По его словам, от постоянного пребывания на морозе и невозможности даже умыться стала шелушиться кожа на лице и теле, а на руках растрескалась и до сих пор не заживает, особенно на пальцах.

Эти испытания не выдержали только семь ребят изо всей роты, разорвавших контракт с терробороной и вернувшихся домой. А боец ​​"Торнадо" теперь стоит на охране "стратегического объекта", имеет возможность спать в отапливаемом помещении и получать еду, которой бойцов обеспечивают волонтеры. "ВСУ выдали нам только спальные мешки и термобелье. Все отличного качества, но лишь 3 марта удалось полностью переодеться в военную форму, а до этого я был в гражданке. Теперь у нас есть медик, много лекарств, запасы носков и прочего. Но все еще не хватает тактических очков, перчаток, бронежилетов и шлемов", - рассказал "Торнадо".

Блокпост на киевской улице

40-летний Александр Колот до начала боевых действий работал в ІТ-компании. Утром 24 февраля проснулся от взрывов и уже днем ​​ушел в военкомат, но он оказался закрыт. От собравшихся мужчин услышал о высокой вероятности прорыва российских войск в киевском районе Оболонь, и о раздаче оружия прямо на киевских улицах. Но ему оружия не хватило. Увидев мужчин в гражданском, которые строили баррикаду, присоединился к ним. Сначала всю ночь рыл окопы, а потом остался с ними и стал бойцом терробороны.

"Сначала мы были сами по себе, тогда к нам присоединились те, кто подписал контракт с бригадой терробороны. Однако остальные из нас смогли подписать контракт только через две недели, когда у нас появился связанный с Вооруженными силами командир", - рассказал Колот. Он уточнил, что в отличие от воинов ВСУ, добровольцы терробороны не получают никакого жалования, но могут в любой момент расторгнуть контракт.

"Сначала было трудно приспособиться к тому, что можешь спать только тогда, когда есть возможность, а не когда хочется. Теперь уже привык", - говорит Колот. Сейчас он одет в форму ВСУ, но бронежилет покупал за свой счет. Он высоко оценил помощь оставшихся в Киеве гражданских, разносящих бойцам чай и кофе, и волонтеров, которые развернули полевую кухню и кормят воинов.

"В моей роте большинство ребят из Донбасса, имеющие боевой опыт и воевавшие с россиянами. Есть херсонцы, одесситы… Политические взгляды различные. Но на это никто не обращает внимания, все как братья", - объясняет Александр Колот.

На передовой стоят все

Наиболее опасными позициями в Киеве остаются северо-восточные направления пригородов Бучи, Гостомеля и Ирпеня, где непрерывно идут тяжелые бои. "На передовой стоят все - Вооруженные силы, Нацгвардия, пограничники, терроборона, полиция, Служба безопасности, разведчики, добровольческие батальоны… Молодые ребята, видевшие автомат только на военных кафедрах, рвутся в бой наряду с опытными бойцами", - сказал DW 62-летний майор пограничной службы запаса Юрий Кулачек. До войны у него был бизнес по добыче гранита, два года защищал Украину в Донбассе и был демобилизован. Но после 24 февраля снова пришел в свою часть и теперь защищает пригород Киева, близ Житомирской трассы.

"Нас, воинов, очень вдохновляют гражданские, выходящие безоружными на митинги протеста против оккупантов в Херсоне, Мелитополе и Бердянске, мужество вырвавшихся из оккупированного Гостомеля беженцев. А гражданские берут пример с нас, с того, как мы воюем с россиянами. Это взаимное вдохновение, которое придает нашим ребятам столько силы и энергии, что я вам даже не могу передать", - пояснил Кулачек. Показателем высокого боевого духа он назвал и тот факт, что все, кто вместе с ним демобилизовался в 2016 году, независимо от возраста, опять добровольно пошли на фронт.

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