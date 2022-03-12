Война РФ против Украины: как в Киеве спасают жизни раненых бойцов

Бои за Киев после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины 24 февраля не утихают уже больше двух недель. Наступление российских подразделений на Киев продолжается и ожесточенные бои ведутся преимущественно на северо-западе от столицы Украины. Многочисленных раненых от авиационных бомбардировок и артиллерийских обстрелов РФ доставляют, в том числе в гражданские медицинские учреждения. Корреспондент DW побывал в Киевской городской клинической больнице №8, расположенной ближе всего к проведению активных боев и одной из первых принимающей раненых гражданских и военных, пострадавших во время обороны Киева и его пригородов от российской военной агрессии.

"Так случилось, что сразу с поля боя нам доставляют раненых военных и гражданских из Гостомеля, Ирпеня, Бучи, Пущи-Водицы, с Вышгородского направления", - рассказывает главный врач, военный врач-хирург и бывший командующий Медицинских сил ВСУ Игорь Хоменко. С начала российского вторжения в больницу раненых доставляют почти непрерывно, добавляет он.

Главный врач больницы Игорь Хоменко

Двойная нагрузка на медиков

В целом больница кроме приема раненых также продолжает оказывать экстренную медицинскую помощь горожанам. По словам хирурга Дениса Рейзина, медучреждение принимает население Киева с обычной соматической или острой хирургической патологией и оказывает помощь. "Соответственно та работа, которая была у нас, тоже остались, конечно, в меньшем объеме, потому что многие выехали из Киева", - сообщает хирург.

Также Рейзин отмечает, что с начала активных боевых действий вокруг Киева случаются ситуации, когда в больницу привозят одновременно 10-12 человек, которым необходимо оказывать помощь, и есть случаи, когда некоторых пациентов с многочисленными ранениями лечат одновременно три-четыре медицинские бригады. Хирург добавляет, что в больнице одновременно могут развернуть семь-восемь операционных.

Хирург больницы Денис Рейзин

У около 70 процентов раненых военных и гражданских, которые поступают в больницу, повреждены конечности, у них обычно достаточно большое кровотечение и болевой шок, рассказывает Рейзин. Часты ранения грудной клетки и брюшной полости. "Это обычно достаточно сложные операционные вмешательства, потому что когда пуля или осколок попадают в брюшную полость, то поражаются несколько органов. Действовать нужно быстро, делать операции, чтобы спасти жизнь", - отмечает он.

Многие военные в тяжелом состоянии

В медучреждение продолжают привозить украинских бойцов в крайне тяжелом состоянии. Главврач отмечает, что раненые поступают "с ампутацией конечностей, с повреждениями брюшной полости, с геморрагическим шоком". В частности, 8 марта в больницу доставили двух бойцов, получивших ранения в голову. "Тяжелые были, один из них - в коме. Мы их прооперировали, к утру они уже не нуждались в искусственной вентиляции легких", - отмечает Хоменко.

На следующий день в медучреждение привезли еще нескольких "крайне тяжелых" раненых бойцов. У одного из них кровопотеря была около трех литров, оперировали около шести часов, рассказывает врач. В то же время, по его словам, в больницу доставили пациента с перфоративной язвой. "Это гражданский, которого тоже нужно было прооперировать. Мы прооперировали язву, оказали помощь", - говорит главврач.

Он добавляет, что сам как хирург тоже принимает участие в оперировании тяжелых раненых. "У нас был уникальный случай - доставили бойца, получившего ранение сердца. Ребята молодцы, успели его довезти. Остановка сердца произошла на операционном столе. Мы успели его запустить, прооперировать. Пациент сейчас жив, находится в специализированном лечебном учреждении. Я сам как хирург оперировал этого раненого", - рассказывает Хоменко.

Ситуация стабильная

В целом, по словам главврача, медучреждение напоминает "военный мобильный госпиталь". То есть больница принимает раненых, оказывает им помощь и спасает жизнь, а затем - передает их в главный клинический военный госпиталь.

Несмотря на постоянный поток раненых, ситуация в больнице пока стабильная. Однако, как отметил Хоменко, около половины работников медучреждения не может добраться в больницу из пригородов из-за активных боев. Сейчас в больнице работает около половины медицинского персонала. Начиная с 24 февраля, около 200 медиков проживают на территории больницы и еще около 100 человек приезжают каждый день. К оказанию медицинской помощи привлекаются врачи из других медучреждений, которые не могут работать по месту постоянной работы.

По словам главврача, больница обеспечена всем необходимым, в том числе и медикаментами. "Лекарства есть, людям есть чем питаться, вода есть, электроэнергия есть, поэтому мы работаем. Мы, на сегодняшний день справляемся. Нас продуктами

завалили. Рестораны предлагали и кормили наших людей. Все пытаются нам чем-либо помочь", - объясняет Хоменко.

"Просто ад"

Раненый в боях под Киевом украинский военнослужащий

Раненые украинские бойцы находятся в палатах как минимум на двух этажах Киевской городской клинической больницы №8. С разрешения врача корреспондент DW пообщался с некоторыми украинскими защитниками, которые уже идут на поправку. В частности, военнослужащий Руслан, ранее уже участвовавший в боевых действиях в Донбассе, отметил, что 24 февраля снова пополнил ряды украинской армии, но получил ранения в боях неподалеку от Киева. "Первые несколько дней мы выполняли задания по наблюдению и выявлению противника. Затем, когда противник сосредоточил большое количество своих огневых средств, он начал просто разрушать все, что ему попадалось на пути. При этом они не жалеют ни маленьких детей, ни пенсионеров. Работают вражеские "Грады", артиллерия, авиация: бомбят абсолютно все, это просто ад", - рассказывает раненый военный.

Побратим Руслана Виталий говорит, что на их позициях четыре дня велись ожесточенные бои. "Мы сдерживали свое направление. На пятый день, когда все немного успокоилось и враг понес значительные потери, со стороны Беларуси начала работать авиация", - рассказывает он. По словам военного, в направлении украинских подразделений вылетели два самолета. "На первом круге они сбросили четыре авиабомбы. Когда я поднялся и начал бежать к своему раненому побратиму, вышел второй самолет и снова начал сбрасывать бомбы. Меня ударной волной отбросило и полностью разорвало бронежилет. Контузия, ушиб спины, отеки. Два дня не чувствовал ног, на третий день начал двигаться. Врачам большое спасибо", - говорит Виталий.

Пулеметчик ВСУ, получивший ранения в боях под Киевом

Также о массированных обстрелах из минометов и реактивной артиллерии россиян рассказывает украинский военный, получивший две контузии во время боев. "Каким образом выжил? Не знаю", - говорит он. По словам мужчины, в первые дни войны было более-менее спокойно, а затем последовали шквалы обстрелов. "Были они прицельно, очень много ребят ранено и очень много погибло", - говорит он.

По словам еще одного бойца, который лечится после ранений от обстрелов из минометов, российские военные корректировали огонь с беспилотников и прицельно обстреливали украинские позиции. "Да, у россиян есть много потерь, но и у нас их немало. Меньше конечно, чем у них, но до них все равно ничего не доходит - лезут и лезут", - говорит мужчина и благодарит врачей, которые оперативно и профессионально предоставили ему медицинскую помощь.

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