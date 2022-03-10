 Белорусы, оставшиеся в Украине: ″Быть рядом с украинцами вдохновляюще″ | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 12.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Белорусы, оставшиеся в Украине: "Быть рядом с украинцами вдохновляюще"

Белорусы, которые до сих пор остаются в Украине, рассказали DW, почему решили не уезжать, и как изменилась их жизнь во время войны.

Киев в начале марта 2022 года, спустя неделю после начала войны России против Украины

Киев в начале марта 2022 года, спустя неделю после начала войны России против Украины

"Уехать - не значит перестать беспокоиться. Мы уже уезжали из Беларуси и знаем, что такое синдром беженца, как тяжело потом восстанавливаться. Поэтому хотим до последнего оставаться в своем доме, рядом с людьми, которых хорошо знаем, помогать, чем можем", - объясняет свое решение остаться в Украине белоруска Инна Зайцева. Во время протестов 2020 года в Беларуси Инна прославилась как "бчб-невеста" - на протестные акции женщина выходила в бело-красно-белом (бел-чырвона-белым, бчб) свадебном платье. История "бчб-невесты" и других белорусов, которые остаются в Украине во время войны, - у DW.

"Нет паники, но есть решимость отстоять свою землю"

Вот уже чуть больше года Инна Зайцева с семьей живет в селе под Киевом. Белоруска считает, что пока здесь безопасно. К тому же поблизости нет никаких стратегических объектов, и вероятность, что будут бомбить даже случайно, по мнению женщины, минимальна. В бытовом плане, говорит Инна, с началом войны ничего не изменилось - продукты в магазин привозят регулярно, свет есть, вода из колодца, в доме - печь.

Инна Зайцева в бело-красно-белом платье во время протестов 2020 г. в Беларуси

Инна Зайцева в бело-красно-белом платье во время протестов 2020 г. в Беларуси

Жители села сконцентрированы на обеспечении порядка: мужчины организовали территориальную оборону и постоянное дежурство, женщины готовят для них в местной школе и занимаются распределением гуманитарной помощи. "В селе нет паники, но есть озлобленность против врага, сплоченность и решимость отстоять свою землю. Белорусу быть рядом с украинцами очень поучительно и вдохновляюще", - отмечает "бчб-невеста".

У Инны Зайцевой двое сыновей, чтобы объяснить им происходящее, женщина читает им рассказы о Великой Отечественной войне. "Для них реальность - это продолжение этих историй. Мы обсуждаем, что такое война, почему она происходит. Враг - это тот, кто пришел на чужую территорию. Очень просто, но почему-то взрослые граждане Российской Федерации до сих пор не могут понять эти простые вещи", - рассуждает белоруска.

"В тяжелое время я своей работой должен отплатить этой стране"

Аналитик Украинского института будущего белорус Игорь Тышкевич до недавнего времени жил в пригороде Киева Ворзеле. "На четвертый день войны у нас пропал свет, вместе со светом пропали вода и отопление. Выручали соседи из частных домов, у которых есть генераторы. 1 или 2 марта пропал газ, в эти же дни в поселок окончательно вошли российские войска. Врывались в дома, грабили, забирали вещи, на то, что не могли унести, справляли нужду, - вспоминает белорус. - В моем жилищном комплексе оставалось около 40 человек, из них четверо было убито, причем не случайными выстрелами, они были расстреляны специально".

Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич

Игорь Тышкевич

На днях Игорю удалось перебраться в Киев - во время эвакуации колонна, состоящая в основном не из автобусов, а из частного транспорта, поехала другим маршрутом, как раз недалеко от его дома. Мужчину вместе с домашними питомцами, как он сам говорит - "целым зверинцем" - взял в свою машину один из соседей. "В начале войны он подвозил местным продукты, а когда вошли российские войска, застрял здесь. Его машина полностью прострелена, нет бокового окна, дырки в дверях от крупнокалиберного оружия. Соседу удалось ее завести, и потихоньку мы доехали до Киева", - рассказывает Игорь.

Он добавляет, что из Киева уезжать не собирается: "Я живу и работаю здесь, Украина дала мне приют, и в тяжелое время я своей работой должен отплатить этой стране". Игорь также признается, что не понимает белорусов, которые, не находясь непосредственно вблизи линии соприкосновения, решают уехать во Львов или вовсе в западные страны.

"Главная мотивация - поддержать украинцев"

Несмотря на многочисленные предложения эвакуироваться, в Киеве остается и белорусский экономист Ярослав Романчук: "Главная мотивация - желание поддержать моих коллег, друзей, украинцев в целом, которые сегодня на самом деле борются за сохранение западной цивилизации. Победа Украины будет означать, что шанс на восстановление независимости Беларуси есть. Я делаю все, что могу, чтобы мобилизовать максимальные ресурсы для нашей общей победы. Много времени посвящаю тому, чтобы успокаивать людей, снимать напряжение, даже шутить иногда".

Экономист Ярослав Романчук

Ярослав Романчук

Ярослав говорит, что в его квартире отключили отопление, но есть свет, горячая и холодная вода, питьевую воду можно купить в автоматах, продуктов в магазинах также достаточно.

"На каждой улице блокпосты, люди с оружием, но нет никакой агрессии, все спокойные, собранные. Поражает доброжелательность и желание помочь. Выходишь из дома - кто-то бесплатно хлеб людям раздает, какие-то базовые продукты, поддерживают друг друга. Солидарность влияет на боевой и моральный дух", - рассказывает белорус. Он также признается, что восхищается беспрецедентным единением власти, армии и народа.

"Народ тут довольно спокойный, собранный"

В городе Днепре остается сестра белорусской политзаключенной Ольги Филатченковой Мария. "Мы решили не эвакуироваться из-за паники. После Энергодара тут творился ужас. Знакомые, которые выезжали из города в течение двух дней после захвата АЭС, по трое суток ехали на западную границу, - рассказывает Мария. - В поезд не попасть, по 160 человек в вагоне. Машиной - пробки на 3 часа на выезд из города. Кроме того, автомобилем выезжать страшно, на заправках бензина нет, не хочется просто стать где-то в поле".

Белоруска говорит, что в целом с детьми живет спокойно. В первые дни войны Мария помогала развозить гуманитарную помощь, но сейчас, по ее словам, машин хватает, поэтому женщина с детьми помогает плести маскировочные сетки. "В целом, знаете, народ тут довольно спокойный, собранный и злой. Я сильно нервничаю только, когда переговоры. Как показала практика, в дни переговоров и накануне самая жесть творится", - отмечает Мария.

"Украинцы прекрасно знают, кто за Украину"

"Важно, чтобы белорусы не занимались самобичеванием, что они представители страны-агрессора, а включались в помощь. Украинцы прекрасно знают, кто за Украину. Пусть каждый делает, что может", - говорит белорус Алексей Францкевич.

После событий 2020 года он создал во Львове Белорусский кризисный центр. В течение полутора лет там поддерживали белорусов, которые бежали от политического преследования. С началом войны Алексей и его коллеги помогали им уже с эвакуацией в Европу. Сейчас они оказывают помощь беженцам и украинской армии.

Алексей Францкевич

Алексей Францкевич

Алексей признается, что задумывался об эвакуации из Львова, но вначале не было паспорта у его полугодовалого ребенка, затем увидел, что творилось на границах, а после пришло понимание, что он нужен во Львове. "Здесь остались люди, с которыми мы работали, начали что-то делать, сейчас уже и времени нет об этом (отъезде - Ред.) думать", - отмечает мужчина.

По его словам, многие белорусы, которые уехали из Украины в начале войны, в том числе и потому, что остались без средств к существованию из-за блокировки украинскими банками карточек пользователей-белорусов, звонят и говорят, что готовы помогать, когда найдут работу в Европе, а некоторые решили вернуться и вступить в ряды добровольцев.

Смотрите также:

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Нужно уезжать!

    24 февраля я проснулся ночью и услышал в новостях заявление президента России о "спецоперации в Украине". Через пять минут за моим окном в Днепре, вдали, что-то взорвалось. Чуть позже - еще раз. Так началась война. Утром я только сказал моим четверым детям, что в школу и садик никто не идет. Нужно уезжать!

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Мы закрываем магазин, камеры отдаем на жгуты

    Мой магазин велосипедов я решил закрыть сразу - кому сейчас нужны велосипеды? Все велокамеры из магазина мы отдали на жгуты в тероборону Днепра. Через магазин был вход в подвал пятиэтажки. Ключи я отдал жильцам, чтобы они знали, что могут в любое время там укрыться: в комендантский час я бы не смог приезжать к ним открывать подвал.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Долго не могли отважиться, на дорогах - пробки

    Мы долго не могли отважиться, но в холодное снежное утро 4 марта приняли решение - надо выезжать. Жизнь детей и их безопасность - самое важное. Всю остальную жизнь, все-все, мы бросили в один миг. На выезде из Днепра сразу же попали в пробку - три полосы беженцев. На большинстве машин таблички "дети".

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Для пятилетних приключение, старшие понимают больше

    Первые 12 часов пути - сплошная пробка, проехали лишь 250 километров. Тяжела не столько дорога, сколько сходящие с ума в машине дети. Младшим-пятилеткам мы сказали, что едем в длинное путешествие-приключение. Старшие - 8 и 12 лет - поддерживали эту иллюзию, но я видел, что они понимают намного больше.

  • Flucht aus der Ukraine - Bildergalerie zu Auf der Flucht aus Dnipro

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    На заправках очереди за бензином и кофе

    Странное ощущение - будто мы все летом едем на море, на заправках очереди за бензином и за кофе. Только сейчас все женщины и дети грустные, у пап-водителей - злость и зарождающаяся агрессия. И очень-очень холодно.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Бензин в канистре носили руками к машине

    В машину на заправке, где есть бензин, разрешают залить не больше 20 литров, за которыми надо выстоять до пяти часов. Мы почти на нуле под Уманью - через знакомых нашли местного парня, который сказал, что поможет с бензином и вывезет нас полями через села снова на трассу, но уже намного дальше. Рискнуть?Жутко и страшно, но мы поехали за ним. Парень нас спас.

  • Flucht aus der Ukraine - Bildergalerie zu Auf der Flucht aus Dnipro

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Это не квест. А если сломается машина или закончится еда?

    Со старшим сыном мы нанесли в машину пешком канистрами бензин. Едем дальше. И я только сейчас начинаю осознавать, что все это не квест. На улице минус и кружит снег. А если сломается машина? А если закончится еда? А если больше не будет парня с бензином? А что вообще впереди после границы с Польшей?

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    На дорогах - коллапс, множество блокпостов

    На дорогах настоящий коллапс. Множество блокпостов. Блатные номера игнорируют очередь и летят по встречке. Страшные лобовые аварии. На дорогах много военной техники. Если хоть одна машина в нашей очереди сейчас пострадает - начнется паника. Беженцев на дороге, что я вижу, тысячи. Продовольственные магазины по пути - пустые.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Ночлег в школе в неизвестном селе

    По дороге нам предлагают ночлег и еду! Сперва останавливаемся в школе в неизвестном для нас селе, потом где-то под Винницей в реабилитационном центре, у друзей наших друзей в маленьком городке на стыке Тернопольской и Хмельницкой областей и в очереди на границе с Польшей. Никто и нигде не берет с нас денег. Мои дети теперь едят всё! 10 марта - мы, наконец, в Польше.

    Автор: Анатолий Колесников



Смотреть видео 05:25

Хроника войны в Украине. 15-й день (10.03.2022)

Смотреть видео 03:08

Что думают кремлинологи о "воскресшем" Януковиче, или Зачем Путину эксгумация политического трупа (10.03.2022)

Контекст

Дефолт как следствие войны и санкций: чего ждать белорусам?

Аналитики рейтинговых агентств прогнозируют Беларуси дефолт, в стране снижаются золотовалютные резервы, и падает курс рубля. Как это отразится на жизни белорусов?  

Убежать от войны и призыва. Как сейчас можно покинуть Беларусь

Наземная граница на выезд из Беларуси закрыта, самолеты в Европу не летают, а через РФ после ее вторжения в Украину тоже не улететь. Как белорусу законно покинуть страну - у DW.  

Как на жизни белорусов отразилась война в Украине

Обвал белорусского рубля, ажиотаж в магазинах и аптеках, желание покинуть страну, опасаясь худшего развития событий. Как жители Беларуси реагируют на вторжение России в Украину - у DW.  

"Воздушная тревога. Продолжаем работать". Истории врачей-белорусов в Украине

В Украине врачи-белорусы проводят операции даже под вой воздушной тревоги, не выходят из больниц по несколько суток и спасают раненых на передовой. Несколько историй на DW.  

10 суток за желто-голубые цветы. Как судили белорусов за акции против войны в Украине

Почти тысяча белорусов была задержана за антивоенные акции 27-28 февраля. Правозащитники говорят, что протестующих избивают, не кормят в изоляторе, а суды проходят за 10 минут.  

Белорусы виноваты не в том. Писатель - об участии в агрессии

В своем комментарии специально для DW Андрей Жвалевский рассуждает о комплексе вины белорусов в связи с участием страны в агрессии против Украины.  

Война в Украине - 10.03.2022

Бомбардировка роддома в Мариуполе, цветы около посольства Украины в Берлине, демонстрация школьников во Франкфурте-на-Майне…  

Также по теме

February 24, 2022, Munich, Bavaria, Germany: Joining countless demonstrations around the world, Russians, Ukranians, Germans, and people from throughout the world met near the Russian Consulate of Munich, Germany to protest against the Russian invasion of Ukraine. Many in attendance drew attention to the EU having not dealt with Putin nor Lukashenko of Belarus, both of whom are the belligerents in this war. The Ukrainian community has issued a warning to the world to finally take the Russian threat of expansion seriously and maintain Putin will not stop. (Credit Image: Â© Sachelle Babbar/ZUMA Press Wire

Эксперты по Беларуси обратились с заявлением к политикам Германии 11.03.2022

Они призывают немецкие власти ввести против режима Лукашенко такие же санкции, как и против России, а также упростить получение гуманитарного убежища для белорусов.

Doctors performing operation, surgeon's instruments in foreground || Modellfreigabe vorhanden

"Воздушная тревога. Продолжаем работать". Истории врачей-белорусов в Украине 04.03.2022

В Украине врачи-белорусы проводят операции даже под вой воздушной тревоги, не выходят из больниц по несколько суток и спасают раненых на передовой. Несколько историй на DW.

People fleeing the conflict from neighboring Ukraine, arrive at the border crossing in Medyka, southeastern Poland, on Friday, Feb. 25, 2022. Russia pressed its invasion of Ukraine to the outskirts of the capital Friday after unleashing airstrikes on cities and military bases and sending in troops and tanks from three sides in an attack that could rewrite the global post-Cold War security order. (AP Photo/Czarek Sokolowski)

Как и куда уезжают белорусы из Украины после вторжения России 25.02.2022

За двое суток после нападения России на Украину страну покинули более 50 тысяч человек. Уезжают и белорусы, бежавшие туда от режима Лукашенко. DW поговорила с такими людьми.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Какая опасность подстерегает беженок из Украины в Германии  

Олаф Шольц: Германия не откажется от импорта газа из России  

Глава Николаевской области Ким: Враг истощен и лишен мотивации  