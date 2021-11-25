Герои белорусского протеста о новой жизни в Украине

Минчанка Инна Зайцева прославилась тем, что на протестные марши в Беларуси ходила в бело-красно-белом свадебном платье. Сегодня она живет в селе под Киевом и считает, что время "красивого" протеста, с цветами и плакатами, прошло.

Капитан милиции Егор Емельянов в августе 2020-го отказался участвовать в разгонах протестующих и одним из первых уволился из органов. После месяца в изоляторе на Окрестина и обыска в рамках уголовного дела, он также перебрался в Украину.

Бчб-платье - флаг, который никто не сможет забрать

Минчанку Инну Зайцеву в белорусских СМИ называли не иначе, как "бчб-невеста" за то, что на протестные акции она выходила в бело-красно-белом (бела-чырвона-белам, бчб) свадебном платье. "У меня было старое свадебное платье, муж нарисовал на нем баллончиком красную полосу. Для меня это был способ надеть на себя флаг, который никто не сможет забрать", - рассказывает женщина.

"Бчб-невеста" Инна Зайцева была вынуждена уехать в Украину

Инна стала одним из символов белорусского протеста, что, само собой, не нравилось милиции. "Каждая моя фотография в прессе - протокол за пикетирование. Я была частым гостем в Октябрьском РОВД Минска и даже более-менее нормально общалась со следователями, они мне улыбались и со словами "вы же все понимаете" выписывали новые протоколы", - вспоминает Инна. Из-за того, что у нее двое несовершеннолетних детей, давали штрафы, а не административный арест.

В декабре 2020 года, незадолго до задержания мужа Инны, милиционеры предупредили ее, что в РОВД было целое совещание, посвященное их семье, которую "надо успокоить". На нем решили, что найдут, "с кем посидеть детям, пока родители будут сидеть "на сутках". Через несколько дней супругов вызвали в милицию для дачи объяснений по поводу бчб-флага на их многоэтажке. Мужчину прямо из РОВД отправили на Окрестина (Центр изоляции правонарушений в переулке Окрестина в Минске - Ред.). Инну отпустили, она с детьми уехала в Киев, а муж приехал уже после административного ареста.

"Моя жизнь остановилась, когда я уехала из дома"

На белорусские акции в Украине бчб-невеста также надевала свое знаменитое платье, последний раз в мае 2021 года. "Мы провели акцию "Время цветов окончено". Я в последний раз была в бчб-платье. Я считаю, что с тех пор для меня протест плакатный, цветочный, красочный закончен. Мои взгляды радикализировались", - признается белоруска.

Недавно они с мужем купили сельский домик в 70 километрах от Киева и сейчас занимаются его обустройством. Муж Инны работает дистанционно, сама она продолжает вести блог, в котором делится секретами столярного мастерства, дети ходят в местные сад и школу. Тем не менее, говорит собеседница, она тяжело переживает вынужденный переезд и невозможность вернуться в Беларусь.

"Я не могу с энтузиазмом рассказывать, какая у меня прекрасная новая жизнь, потому что моя жизнь остановилась ровно в той точке, 17 декабря, когда я уехала из дома. Травма от того, что ты не можешь вернуться: ты, вроде, на свободе, тебе есть чему радоваться, но, к сожалению, мы, те, кто уехал, будто тоже сидим в тюрьме вместе с политзаключенными", - говорит героиня белорусского протеста.

Лишили звания и отправили на Окрестина

"После событий 9 и 10 августа сомнений особо уже не осталось. Я понимал, что больше не смогу служить. Это настоящая война против безоружных людей", - рассказывал бывший сотрудник Новополоцкого отдела Департамента охраны МВД, капитан милиции Егор Емельянов DW в августе 2020 года. Он стал одним из первых милиционеров, не пожелавших участвовать в разгоне протестов и уволившихся из органов. В день увольнения Емельянова задержали, двое суток он провел в Центре изоляции правонарушений в Новополоцке.

Егор Емельянов был одним из первых милиционеров, отказавшихся разгонять протестующих

"Один из пунктов идеологии, которая существует в милиции, - внушить сотруднику, что он никому не нужен, что на "гражданке" у него ничего не получится. Но у меня все сложилось нормально, работал в Минске фитнес-тренером, на выходных ездил к семье", - рассказывает Егор.

В мае 2021-го капитан Емельянов и еще более 80 офицеров, поддержавших протесты, указом Лукашенко были лишены званий. Егор Емельянов дал интервью телеканалу "Белсат", на следующий день после эфира мужчину задержали на рабочем месте. "Написали, что я в магазине приставал к гражданам, нецензурно выражался, а также оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Составили два протокола, по каждому - 15 суток административного ареста", - вспоминает Егор.

Первые 20 суток на Окрестина он провел в карцере, после в камере у бывшего милиционера также были "особые условия". "Со мной сидел человек, который 23 года провел в тюрьме, но он говорил, такого раньше не видел: воды нет, спали на бетонном полу, даже ложки не давали, чтобы поесть", - рассказывает Егор. После 30 суток ареста на Емельянова составили еще один протокол - за неповиновение сотрудникам милиции при освобождении, осудили на 10 суток, но через трое без объяснений отпустили.

Нелегально перешел границу и попросил убежища

Два месяца спустя, 26 августа, к Егору Емельянову пришли с обыском, уже по уголовной статье об умышленном неисполнении служебных обязанностей, что, якобы, нанесло ущерб государству. После этого "визита" бывший милиционер решил уехать из Беларуси.

"Семья приехала в Украину легально, я переходил границу просто по лесу, - рассказывает Егор. - 15 сентября отнес в миграционную службу документы для получения статуса беженца, но на следующий день к нам все равно пришли из СБУ - на территории Украины тогда проходила спецоперация "Мигрант". К счастью, говорит мужчина, ситуация довольно быстро разрешилась.

В Киеве семья Емельяновых снимает дом вместе с другими белорусами. И Егор, и его жена работают, старший сын учится в онлайн-школе, а младшей дочери, по словам собеседника, в детский сад ходить нет необходимости - в "белорусском доме" много ее ровесников.

На вопрос DW, почему силовики в большинстве своем не поддержали протесты в Беларуси, Егор Емельянов говорит: "Причин может быть много, но, на мой взгляд, есть одна общая: они зашли слишком далеко, назад уже не выбраться, им остается только надеяться, что существующая система продержится всю их жизнь".

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