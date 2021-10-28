Заложники режима? Почему белорусские силовики боятся увольняться

"Сотрудники силовых ведомств в Беларуси даже при большом желании не могут уволиться из органов, так как постоянно находятся в финансовой кабале", - говорит экс-работник Следственного комитета одного из белорусских областных центров Владимир (имя изменено). И эта система, добавляет он, выстраивалась десятилетиями.

Поэтому негодование белорусов в отношении силовиков, продолжающих работать и после брутального насилия на акциях протеста, разбивается о беспомощность силовиков, считает Владимир. "Винтики системы", милиционеры, сами, по сути, являются заложниками режима Лукашенко - сегодня сотрудники силового блока в Беларуси, по их же признаниям, привыкли к оскорблениям, недоплатам, работе в режиме 24/7.

Тотальная зависимость, начиная с вуза

В пример собеседник DW привел самого себя. Владимир отучился в Академии МВД в Минске, отработал по контракту и благополучно уволился до начала политического кризиса 2020 года.

На последнем курсе в Академии, вспоминает он, курсанты узнали, что от первого контракта отказаться нельзя. Иначе придется возместить государству расходы на обучение в полном объеме, а эта сумма сопоставима со стоимостью квартиры в областном центре - десятки тысяч долларов. "В счет включают даже лампочки, которые горели в казармах и электричество в них", - говорит Владимир.

Ольга Ковалькова

Этой зависимостью позже пользуется милицейское начальство: понимая, что молодым офицерам некуда деться, на местах с ними не церемонятся. Поэтому, отмечает он, из белорусской милиции увольняются, как правило, через девять лет - четыре года в вузе плюс первый пятилетний контракт. Это наилучший вариант, если человек понял, что профессия не для него. В ином случае милиционер теряет стаж работы необходимый для пенсии.

Эта проблема неожиданно вышла на поверхность, когда белорусские власти пять лет назад решили ввести так называемый "налог на тунеядцев". Оказалось, что обязательные для работающих белорусов отчисления в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН) за силовиков не платятся. Милиционеры, уволившиеся из органов после 15 лет службы, вдруг узнали, что их пенсионный стаж - ноль.

Пенсия для силовиков из спецфонда

Политик, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова окончила Академию МВД в 2006 году и уже тогда была знакома с этой темой. Дело в том, отмечает она, что пенсию по выслуге лет силовикам платят не из Фонда соцзащиты, а из совершенно другого специального бюджетного источника.

Белорусские силовики разгоняют участников акций протеста в Минске (сентябрь 2020 года)

Только отслужив 20 лет, милиционер получает право уйти в отставку и по достижении возраста 48 лет получать пенсию. Но если он решил уволиться раньше, то значит, уже не имеет отношения к этой системе. В таком случае ему придется ждать наступления пенсионного возраста в 65 лет и получать обычную пенсию из ФСЗН. И если трудовой стаж мал, то и ее размер будет минимальный.

Год назад, отмечает Владимир, порядок исчисления был все же изменен: при 10 годах выслуги можно вести речь о пенсии со смешанным стажем и рядом ограничений. Но и здесь хитрость, указывает он, речь идет о десяти годах, а не о девяти, когда удобно уволиться - то есть, без второго контракта стаж теряется.

А после второго контракта офицеру уже 32 года, он, как правило, майор и у него семья и кредиты. В системе он уже 14 лет, а до права на спецпенсию по выслуге остается всего шесть лет. Человек снова стоит перед выбором и с каждым годом бросить эту систему все сложнее.

Все ради семьи?

Милиционер находится еще и под давлением ожиданий внутри семьи, делится своими наблюдениями Наталья Гончар, родственник которой занимает руководящую должность в ОВД одного из райцентров Беларуси. Кроме стабильной зарплаты, которую он приносит, поясняет она, начальник отдела, например, дает еще и определенный статус в обществе, который семья терять не хочет: "И это давит иногда больше, чем стресс на службе". Напряжение на работе у силовиков выливается в проблемы со здоровьем. "А еще есть случаи, когда родственники прячут незавершенные суициды силовиков, чтобы их не уволили", - говорит Наталья Гончар.

Задержание участников акций протеста в Беларуси (сентябрь 2020 года)

Ради семей, поясняет Владимир, милиционеры соглашаются каждый раз на следующий контракт. А это новая зависимость в виде "подъемных" денег, которые выплачиваются накануне заключения нового пятилетнего договора. Сумма эквивалентная примерно двум тысячам долларов тратится семьями очень быстро, а если милиционер уволился досрочно, то должен вернуть эти деньги.

И система заточена так, продолжает он, что уйти по соглашению сторон сотрудник не может. За полгода до нового контракта он должен сообщить, остается или будет увольняться. В последнем случае руководство делает все, чтобы увольнение прошло по отрицательным основаниям, о чем делается пометка в военном билете.

Права силовиков не нарушены

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко отмечает, что с точки зрения прав человека права силовиков не нарушены. Проблема принудительного труда, которую правозащитники наблюдают при распределении в гражданских вузах, здесь не стоит - каждый курсант Академии МВД прекрасно знает, кем он станет и какой контракт у него будет.

И еще стоит разобраться, что именно подразумевается под понятием "финансовая кабала", отмечает юрист - это зарплата, как минимум, средняя по стране, обеспечение жильем и льготные кредиты.

Очевидно, поступая на службу, молодые люди думали об обеспеченной жизни, но не ожидали, что их заставят избивать мирных граждан, говорит Сапелко: "Однако каждый милиционер должен понимать, что нарушая закон, он становится преступником, и за это придется ответить".

Смотрите также:

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало протестов После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые задержания К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Стихийные акции Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Точки сбора протестующих Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жажда перемен У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Призывы к миру Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало разгона и применение спецсредств После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Баррикады на дорогах и пострадавшие На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Обвинение в массовых беспорядках К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Градус насилия вырос В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые жертвы 10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Протесты продолжаются В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Дневные акции мирного протеста У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Задержанных начали выпускать на свободу Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жесткий ответ протестующим Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели. Автор: Виктория Зарянка

