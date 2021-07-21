Журналисты в изгнании. Как работают белорусские медиа за границей

Из-за продолжающихся репрессий независимые медиа больше не могут находиться в Беларуси и вынуждены работать из-за границы. Три истории белорусских медиа-проектов в эмиграции - у DW.
Белорусские независимые СМИ во время политического кризиса в Беларуси оказались под серьезным ударом властей. По мере нарастания репрессий в стране оказались заблокированными большинство их сайтов, трое главредов крупнейших СМИ сидят в СИЗО по уголовному обвинению, а некоторые медиа были признаны экстремистскими. Чтобы продолжать работу, уцелевшие редакции были вынуждены покинуть страну, а новые проекты теперь сразу создаются за границей в целях безопасности. DW рассказывает, как белорусские медиа работают за рубежом.
18 мая 2020 года в Беларуси был закрыт самый популярный и посещаемый портал tut.by, 15 сотрудников компании оказались за решеткой. "Редакция перестала существовать в том виде, в каком она была, поэтому часть команды, которая могла и хотела релоцироваться, образовалась в команду zerkalo.io", - рассказывает DW менеджер проекта Александра Пушкина.
Сейчас в zerkalo.io работает 30 человек, но офиса у редакции нет, журналисты переезжали туда, где им удобно - большинство в Киев или Вильнюс. "Работа сильно изменилась: из-за небольшого штата мы сократили количество разделов, мы не можем делать репортажи на месте, страдает фото, а большую часть контента получаем от читателей, это основной источник, но мы все тщательно проверяем", - говорит Пушкина. По ее словам, работу также затрудняет "экстремистский" статус, из-за которого некоторые герои или эксперты просят оставаться анонимными.
"Конечно, блокировка сайта в Беларуси тоже влияет, но это произошло не только с нами, а значит у белорусской аудитории уже выработалась пользовательская привычка всегда включать VPN, чтобы читать независимые СМИ. Сейчас мы по цифрам уже достигли трети бывшей аудитории tut.by", - поясняет Александра Пушкина. Финансируется проект, по ее словам, из разных источников: "Есть довольно приличные донаты от читателей, мы взаимодействуем с фондами, которые поддерживают СМИ, а еще скоро запустится реклама на сайте, и прямые рекламодатели тоже у нас есть".
Сейчас у zerkalo.io нет ни одного журналиста в Беларуси, и это принципиальная позиция редакции, которая не хочет брать на себя ответственность еще и за новые аресты, пока 15 коллег в тюрьме. "Да, приходится быть белорусским медиа без журналистов в Беларуси. Но мы сильно следим за тем, чтобы не превратиться в "листок эмигранта" - мы продолжаем писать для Беларуси о Беларуси и не смещаем фокус", - резюмирует менеджер zerkalo.io Александра Пушкина.
YouTube-канал журналиста Никиты Мелкозерова "жизнь-малина", в котором он берет интервью у известных белорусов, изначально задумывался как спортивный проект. "У меня было желание сделать проект про спорт, но потом ситуация в стране стала развиваться, безусловно, надо было реагировать. Теперь мы медиа, которое показывает, как в Беларуси много крутых людей, какие у нас классные перспективы в плане мозгов - мы своеобразный каталог", - делится с DW Никита Мелкозеров. На его канал уже подписалось более 80 тысяч человек, а недавно вышел юбилейный 50-й выпуск.
Годовщину канала в июне 2020 года Никита Мелкозеров отмечал "в бегах". "Когда задержали спортивных журналистов Александра Ивулина и Ярослава Писаренко, я понял, что в "расстрельном" списке точно выше их, и если к ним пришли, то и я на очереди. И потом мне Ярослав рассказывал, что мной интересовались. Поэтому 4 дня я передвигался по городу с периодически выключенным телефоном, сделал ПЦР-тест и уехал", - рассказывает Мелкозеров.
Серию интервью, которые журналист делает за границей с политэмигрантами, он назвал "лишние люди" - среди героев были Антон Мотолько, Илья Салей, Павел Латушко, Ярослав Романчук. "В момент отъезда я понимал, что за границей большое количество спикеров и будет удобно работать оттуда. Но для меня самая тупиковая ситуация - проект эмигрантов про эмигрантов для эмигрантов. Все равно основной момент - это про белорусов и для белорусов", - говорит Никита Мелкозеров. По его словам, ядро аудитории канала остается в Беларуси.
Так как "жизнь-малина" - это авторский проект, Мелкозеров не переживает из-за того, что среди его гостей нет представителей власти или белорусов провластных взглядов. "Я хочу делать качественный продукт и считаю, что люди должны вдохновлять, а давать эфир тем, которые оправдывают насилие, я не имею никакого желания. У меня даже в некотором роде культурная функция, я помогаю белорусам узнать белорусов - это такой большой процесс знакомства", - считает Мелкозеров.
В отличие от предыдущих проектов, так называемое телевидение в YouTube "Маланка медиа" изначально создавалось уже за границей прямо на волне протестов в Беларуси летом 2020 года. "Павел Маринич, основатель платформы Zubr, предложил мне делать новое телевидение. Я приехала в Вильнюс, мы начинали с 3 человек, все делали с нуля. Я сказала, что хочу делать новости и сделаю так, что их все будут смотреть. И они выстрелили", - рассказывает главред проекта Катерина Ерусалимская.
Со временем проект стал расширяться, в нем начали появляться новые форматы вроде интервью, прямых эфиров, а число сотрудников достигло 12 человек. "Маланка медиа" очень гордится своим ростом - за год 100 тысяч подписчиков без каких-либо затрат на продвижение. В работе за границей редакция "Маланка медиа" не видит проблемы. "Мы стремимся стать гражданским телевидением. Наши корреспонденты - обычные граждане, от них мы должны получать информацию и фидбек", - говорит основатель Павел Маринич.
"Маланка медиа" сейчас работает за пользовательские донаты и средства европейских фондов, рассказывает Маринич. "На старте нам помогли фонды, потом диаспора очень помогла, собирали на технику. Сейчас есть договоренность с фондами, которые частично покрывают наши потребности, но нам хотелось бы получить стабильное финансирование на год, иначе мы не можем с уверенностью смотреть в завтрашний день".
Проект зачастую обвиняют в пропаганде из-за резких формулировок в адрес властей Беларуси и явно оппозиционной направленности. "Мы отличаемся остротой, даем новости под особым соусом. Зрители сами не хотят, чтобы мы давали слово "лукашистам". Классическая журналистика канула в Лету, ни одно медиа не объективно сейчас, мы давим режим. Если происходит жесть, мы не можем подать ее иначе", - отвечает на претензии Ерусалимская.
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