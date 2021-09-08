Три главреда белорусских СМИ в тюрьме. Что они пишут из СИЗО
Главные редакторы трех крупнейших независимых СМИ в Беларуси оказались в тюрьме. DW рассказывает, как коллеги и близкие отзываются о них и что сами они пишут, находясь за решеткой.
Акция в Минске в поддержку журналистов, которые находятся за решеткой (сентябрь 2020 года)
За время политического кризиса, который начался в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года, власти планомерно оказывают давление на независимые СМИ страны. Журналистам дают сутки административного ареста за работу на акциях протеста, блокируют сайты независимых СМИ, арестовывают офисы и технику, заводят уголовные дела. На данный момент в тюрьме находится 28 представителей медиа, из них трое - главреды ведущих независимых изданий Беларуси. Что для них значит профессия и о чем они пишут из тюрьмы?
Марина Золотова пишет позитивные письма и поддерживает коллег
Главного редактора крупнейшего новостного портала страны Tut.by Марину Золотову арестовали 18 мая - в этот день силовики пришли с обыском в редакцию и к сотрудникам, заблокировали сайт и фактически уничтожили портал. Сейчас ее, как и других 14 фигурантов дела Tut.by, обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а недавно власти страны признали продукцию портала "экстремистскими" материалами.
Как рассказывает муж главреда Василий Кишкурно, Золотова работает в Tut.by практически с момента основания: "В начале редакция состояла из нее одной, но со временем Tut.by сильно вырос". Коллеги Марины отзываются о ней как об интеллигентной и тактичной руководительнице. "Ни разу не слышал, чтобы она повысила на кого-то голос. Марина не из тех руководителей, которые требуют или приказывают что-то сделать. Она пояснит, почему считает важным о чем-то написать, выслушает мнения других редакторов и журналистов, чтобы сообща решить, нужно ли браться за тему", - рассказывает журналист портала Дмитрий Бобрик.
Марина Золотова, главный редактор портала Tut.by
Как рассказывает муж Марины: "Она посвящала большую часть жизни работе, отдавалась ей полностью, особенно последний год. Она и ее коллеги часто работали по выходным и постоянно ненормированно, возможно, иногда в ущерб семье". Но он сам и дети всегда с пониманием относились к деятельности Марины и никогда не чувствовали себя обделенными ее вниманием.
Письма от Марины из тюрьмы доходят довольно быстро: "Она пишет позитивные письма, светлые, добрые и наполненные теплом. Живо интересуется как дети, давала указания дочке по поводу поступления в университет. Она чувствует поддержку со стороны семьи, коллег и знакомых - получает много писем".
О том, что бывшие коллеги запустили новый проект Zerkalo.io главреду Tut.by также известно. "Она высоко оценила усилия команды, которая продолжает дело в виде нового проекта", - говорит Василий Кишкурно.
Егор Мартинович работал даже в отпуске и отказывался уезжать из Беларуси
Главный редактор газеты "Наша Нива" Егор Мартинович пришел работать в издание еще студентом в 2009 году, рассказывает его жена, журналистка Адарья Гуштын: "Сначала был журналистом, писал на экономическую тематику. Довольно быстро стал заместителем главреда, а потом и главным редактором в 28 лет".
В редакции издания "Наша Нива" (фото из архива)
По словам Адарьи, Егор не был "кабинетным редактором", он всегда поддерживал коллег, а последний год сам часто работал на онлайнах или "в поле" на митингах. "Для него не было графика с 9 до 18 часов, он всегда был на связи. Например, мы ехали в путешествие, я увидела, как что-то произошло, а он мог остановить машину и сам поставить новость на сайт, так как понимал, что сделает это быстрее. У него не было такого пафоса, что он главред, не было строгой иерархии", - рассказывает Адарья Гуштын.
Задержали Мартиновича в июле, сначала по подозрению в совершении групповых действий, нарушающих общественный порядок, но обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 216 УК - нанесение имущественного ущерба без признаков разворовывания группой лиц, претензии силовиков связаны с оплатой коммунальных услуг офиса.
Во время допроса Егор был избит, ему вызывали "скорую" - это в семье до сих пор больная тема, рассказывает Адарья: "Скоро будет два месяца, как он в тюрьме, но никаких следственных действий не проводится. Мы наблюдаем стандартную практику политического преследования". Сам Егор, по словам жены, хотя и понимал опасность, но не собирался уезжать из страны. "Для Егора и Нашей Нивы было важно оставаться в Беларуси и работать для белорусов. Пока Егор был на свободе идея эмигрантской журналистики не рассматривалась", - рассказывает Адарья.
Находиться в тюрьме Егору, как человеку активному и деятельному, тяжело: "Он старается держаться бодро, он такой по натуре человек: если ему тяжело, он об этом не скажет, будет нас всех оберегать. Он отвечает на все письма, которые получает, но мы знаем, что не все ему передают - это тоже форма давления".
Ирину Левшину называют "честь и совесть БелаПАНа"
Одним из последних власти пришли в единственное независимое агентство БелаПАН и к его главреду Ирине Левшиной. Ее задержали 18 августа 2021 года, сначала по подозрению в организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, но спустя несколько недель предъявили обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов.
Для дочери Ирины Левшиной - Анны задержание мамы не было неожиданностью, ведь до этого власти расправились со всеми независимыми СМИ: "Я не паниковала, ждала маму с обыска, мы еще смогли немного переговорить, она как обычно давала мне последние указания".
В БелаПАН Ирина Левшина работает с момента его основания - начала журналистом, но очень быстро стала главредом. "Работа для нее - это жизнь. Она работала всегда, даже когда находилась дома, всегда была на связи, за компьютером, что-то редактирует, отвечает", - рассказывает дочь Ирины.
Коллега Левшиной Татьяна Коровенкова отзывается о главреде как о "крутом профессионале и руководителе". "Левшина всегда очень переживала за сотрудников, защищала нас во время конфликтных ситуаций с чиновниками. Она очень принципиальная, из-за этого бывало с ней сложно, у нее сильный характер. Ее называли "честь и совесть БелаПАНА", - говорит журналистка.
Несмотря на очевидный риск ареста, Ирина Левшина до последнего не хотела уезжать из страны, ведь была уверена, что ничего противозаконного не делает, рассказывает ее дочь: "Со слов адвоката, она чувствует себя хорошо. Никаких следственных действий не проходит, потому что мама не дает показаний".
Из СИЗО на Володарского Анне пока пришло только одно письмо от матери, которая она написала в первый день. "У меня хорошие соседи - это на сегодня главное. Учусь общаться с разными категориями людей. Еще по утрам тут орут чайки, которые прилетают со Свислочи и наверняка пролетают мимо моего дома тоже. Это греет душу", - цитирует письмо мамы Анна Левшина.
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В тюрьму - за юридическую помощь
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Активисты "Страны для жизни"
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Игорь Лосик
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Блогеры за решеткой
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Правозащитники под прицелом властей
Преследованиям со стороны белорусских властей подверглись и правозащитники. Под стражей находятся сотрудники правозащитного центра "Весна", ключая его главу Алеся Беляцкого (на фото) и заместителя Валентина Стефановича. Известного правозащитника Леонида Судаленко обвиняют в финансировании деятельности, нарушающей общественный порядок. Он оплачивал штрафы людям, задержанным за участие в протестах.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сотрудники независимых медиа
Медиаменеджера Андрея Александрова (на фото) задержали по подозрению в финансировании протестов. Он оплачивал штрафы протестующих. Сейчас под стражей более 20 представителей медиа, включая портал Tut.by и издание "Наша Нива". 8 месяцев в CИЗО провели сотрудники "Пресс-клуба". 19 августа 2021 года четверо из них вышли на свободу, двое остаются под стражей.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты из студенческой среды
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.