 Суд в Минске признал экстремистскими издания Tut.by и Zerkalo.io | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 13.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Суд в Минске признал экстремистскими издания Tut.by и Zerkalo.io

В МВД Беларуси заявили, что издание Tut.by якобы разжигает социальную вражду. Журналисты обжалуют вердикт суда, признавшего ресурс экстремистским.

Логотип Tut.by и настенные часы в виде совы в редакции издания в Минске

Суд Центрального района Минска в пятницу, 13 августа, признал белорусское негосударственное онлайн-издание Tut.by и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах экстремистскими по запросу министерства внутренних дел республики. Эксперты посчитали, что этот информационный ресурс направлен "на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков", заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. По ее словам, репост информации этих ресурсов грозит административной ответственностью.

Решение суда касается и Zerkalo.io - нового СМИ, запущенном командой Tut.by в начале июля. Его коллектив обжалует вердикт и пообещал не прекращать работу. Претензии МВД Беларуси являются безосновательными, а сотрудники этого медиа соблюдают принципы журналистики и белорусские законы, заявила команда Zerkalo.io.

Дело Tut.by

Сотрудники Департамента финансовых расследований комитета государственного контроля Беларуси 18 мая пришли в офисы редакции Tut.by и регистратора доменных зон Hoster.by, а также домой к ряду журналистов. В отношении "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от "уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере". По делу были задержаны 15 человек. С тех пор редакция белорусского издания работает в усеченном составе, все участники рабочего процесса находятся за рубежом

Редакция Tut.by в ответ на ходатайство МВД о признании издания экстремистским заявила, что подобные действия являются "попыткой стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты", и "объявить незаконным для обсуждения и распространения" все сказанное и написанное ими. 

TUT.BY - крупнейший белорусский новостной интернет-портал, основанный в 2000 году. Издание стало известно далеко за пределами страны благодаря освещению массовых протестов против правителя Александра Лукашенко в 2020 году. Журналисты продолжали сообщать о жестких действиях властей против оппозиции, несмотря на многочисленные аресты представителей средств массовой информации.  В декабре 2020 года экономический суд Минска лишил портал TUT.BY статуса СМИ. А весной 2021 сайт был заблокирован.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 04:54

Год после выборов: что стало с Беларусью

Контекст

С VPN и из-за границы. Новый опыт работы независимых СМИ Беларуси

Белорусские власти проводят зачистку медиапространства страны. Как в этих условиях будут работать СМИ, почему журналисты уезжают из страны и что будет с независимыми изданиями дальше.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Уничтожит ли Лукашенко свободу слова? | Ток-шоу "В самую точку"  

Катерина Борисевич: Я не должна была находиться в СИЗО ни одного дня  

Также по теме

MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 30, 2020: An employee works at the office of the Tut.by Belarusian online media outlet. According to the order of Belarus' Ministry of Information, the operation of Tut.by will be suspended for 3 months from 1 October 2020. Natalia Fedosenko/TASS

Беларусь: издание Tut.by убрало из общего доступа в соцсетях посты за полтора года 28.06.2021

МВД Беларуси просит суд признать материалы Tut.by экстремистскими. Команда издания решила скрыть или удалить публикации с 2020 года, чтобы обеспечить безопасность коллег и читателей.

MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 30, 2020: An employee works at the office of the Tut.by Belarusian online media outlet. According to the order of Belarus' Ministry of Information, the operation of Tut.by will be suspended for 3 months from 1 October 2020. Natalia Fedosenko/TASS

МВД Беларуси просит признать экстремистским издание Tut.by 18.06.2021

Белорусское издание Tut.by, в отношении которого заведено уголовное дело, заявило о попытке силовиков стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты портала.

Stepan Svetlov - founder of internet channel Nexta poses at the Belarusian House Foundation in Warsaw, August 27, 2020. - Stepan Svetlov is the founder of NEXTA, a Telegram channel with 2.1 million subscribers that helps mobilise protesters and shares photo and video content from the demonstrations. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)

Telegram-канал Nexta внесли в Беларуси в список экстремистских материалов 25.02.2021

Telegram-каналы Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta включены в список экстремистских материалов, составленный Мининформации Беларуси.

Реклама

Самые читаемые

Гражданский форум ЕС-Россия призвал Москву прекратить поддержку Лукашенко  

Кто из политзаключенных Беларуси просит о помиловании, а кто нет  

Чем ответит Лукашенко на новые санкции Запада?  