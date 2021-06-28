Суд в Минске признал экстремистскими издания Tut.by и Zerkalo.io

Суд Центрального района Минска в пятницу, 13 августа, признал белорусское негосударственное онлайн-издание Tut.by и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах экстремистскими по запросу министерства внутренних дел республики. Эксперты посчитали, что этот информационный ресурс направлен "на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков", заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. По ее словам, репост информации этих ресурсов грозит административной ответственностью.

Решение суда касается и Zerkalo.io - нового СМИ, запущенном командой Tut.by в начале июля. Его коллектив обжалует вердикт и пообещал не прекращать работу. Претензии МВД Беларуси являются безосновательными, а сотрудники этого медиа соблюдают принципы журналистики и белорусские законы, заявила команда Zerkalo.io.

Дело Tut.by

Сотрудники Департамента финансовых расследований комитета государственного контроля Беларуси 18 мая пришли в офисы редакции Tut.by и регистратора доменных зон Hoster.by, а также домой к ряду журналистов. В отношении "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от "уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере". По делу были задержаны 15 человек. С тех пор редакция белорусского издания работает в усеченном составе, все участники рабочего процесса находятся за рубежом

Редакция Tut.by в ответ на ходатайство МВД о признании издания экстремистским заявила, что подобные действия являются "попыткой стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты", и "объявить незаконным для обсуждения и распространения" все сказанное и написанное ими.

TUT.BY - крупнейший белорусский новостной интернет-портал, основанный в 2000 году. Издание стало известно далеко за пределами страны благодаря освещению массовых протестов против правителя Александра Лукашенко в 2020 году. Журналисты продолжали сообщать о жестких действиях властей против оппозиции, несмотря на многочисленные аресты представителей средств массовой информации. В декабре 2020 года экономический суд Минска лишил портал TUT.BY статуса СМИ. А весной 2021 сайт был заблокирован.

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