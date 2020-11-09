Дело в налогах? В чем обвиняют в Беларуси агентство БелаПАН
Белорусские силовики разгромили информационное агентство Беларуси БелаПАН, его главред и директор под арестом. В чем их обвиняют? DW собрала главное о БелаПАН и его деле.
Акция в поддержку задержанных белорусских журналистов (сентябрь 2020 года)
Давление на независимые медиа в Беларуси не заканчивается. На этот раз под пресс белорусского режима попало старейшее информационное агентство в стране - БелаПАН. 18 августа белорусские силовики провели обыски в редакции и у журналистов, изъяли технику, заблокировали все сайты и изъяли серверы, а также задержали несколько сотрудников редакции. Главный редактор Ирина Левшина и директор компании Дмитрий Новожилов до сих пор остаются под стражей в качестве подозреваемых, их дело касается неуплаты налогов. Чем знаменит БелаПАН, в чем именно его обвиняют силовики и что редакция собирается делать дальше?
Что известно об агентстве БелаПАН
Информационное агентство БелаПАН можно назвать ровесником независимой Беларуси, оно было основано осенью 1991 года. "Наверное, в Беларуси это единственное негосударственное независимое информационное агентство, - говорит журналист издания Татьяна Коровенкова. - Это специфический жанр, не очень популярен у обычных читателей, зато востребован у наших подписчиков". Среди подписчиков БелаПАНа были другие белорусские СМИ, представительства международных организаций, дипмиссии, организации за рубежом и так далее. "Формат агентства - это короткие, информационные заметки. Без эмоций, без оценочных суждений журналистов, просто изложение фактов - такая взвешенная безэмоциональная журналистика", - объясняет Коровенкова. В структуру агентства также включена интернет-газета naviny.by (этот сайт также сейчас заблокирован. - Ред.).
Основателем агентства был известный белорусский журналист Алесь Липай. До этого, в 1988 году, он был первым корреспондентом "Радио Свобода" в Беларуси. "Я помню, как студентом журфака взял его работать в газету "Знамя Юности", а в 1991-м он решил начать свое дело", - рассказывает руководитель аналитических проектов БелаПАН Александр Класковский, который работает в агентстве с 1999 года.
По его словам, Липай почувствовал запрос на качественную, объективную информацию, без ярлыков и эмоций. "Его чутье помогло найти свою нишу, БелаПАН почти сразу стал продавать информацию и аналитику. Мы печатали ее на принтере, заклеивали в конверты, и курьеры развозили по редакциям", - вспоминает Класковский.
Давление на БелаПАН: от "дело БелТА" до разгрома
Основатель БелаПАН ушел из жизни в августе 2018 года после тяжелой болезни. К сожалению, последние месяцы жизни журналиста были омрачены давлением на агентство и на него самого со стороны белорусских властей. В июне 2018 года против него было возбуждено уголовное дело, его пытались обвинить в неуплате налогов, а в августе началось так называемое "дело БелТА" - когда белорусские СМИ (Tut.by, БелаПАН и другие) обвинили в "краже" паролей от подписки госагентства БелТА."Конечно, это все добивало его. Но он мужественно держался до последних дней и пытался вывести из-под удара сотрудников", - говорит Класковский.
Татьяна Коровенкова, которая сама трое суток провела в изоляторе на Окрестино по "делу БелТА", говорит, что уже тогда это оценивали как давление на независимую прессу. Впрочем, по ее словам, это был не единственный инцидент. "До этого нас часто не пускали на мероприятия, организованные госорганами и особенно, где появлялся Лукашенко. Чинили препятствия в работе, не давали комментарии", - рассказывает журналистка.
После протестов в Беларуси и последующего политического кризиса власти начали атаку на все независимые медиа страны. "Когда разгромили Tut.by и Нашу Нiву, стало понятно, что это дело времени и рано или поздно придет и время и для нашего разгрома. Власти сейчас уничтожают любую информационную альтернативу", - считает Класковский.
БелаПАН обвиняют в неуплате налогов, ущерб - около 30 тыс евро
На данный момент под стражей в качестве подозреваемых находятся главред Ирина Левшина и директор Дмитрий Новожилов, а бухгалтера Екатерину Боеву отпустили под обязательство о явке. Первоначально Следственный комитет сообщал, что задержанные подозреваются в причастности к организации действий, нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), однако недавно стало известно, что СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст 243 УК - уклонение от уплаты налогов. Кроме того, в обвинении фигурирует ранее задержанный за финансирование протестов и госизмену журналист Андрей Александров, который некоторое время, среди прочего, оказывал консультационные услуги БелаПАН.
"Следствие инициировало налоговую проверку деятельности БелаПАН, в ходе которой установлены нарушения законодательства в части уклонения от уплаты сумм налогов. Согласно акту проведенной проверки, руководители БелаПАН с июня 2018 года по январь 2021 года вносили в налоговую отчетность заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет налогов на общую сумму свыше 100 тыс рублей (около 30 тыс евро. - Ред.)", - заявили в СК.
Подобный ход с переквалификацией статьи обвинения Александр Класковский связывает с тем, что ст. 342 УК уж явно пахнет политикой и криминализирует профессиональную деятельность журналистов. "Может, они решили взять налоги, чтобы не было связи с политикой, а просто говорить, что мы жулики. Так Виктора Бабарико посадили, так сидит Tut.by".
Сотрудники БелаПАН пытается восстановить работу агентства
На данный момент, как говорят журналисты, работа агентства фактически парализована. Власти опечатали офис, заблокировали все сайты, даже изъяли серверы из Белтелекома. Большинство сотрудников редакции были вынуждены покинуть страну.
Сразу после прихода силовиков БелаПАН издал заявление, в котором расценил все происходящее с агентством как "продолжение политики подавления свободы слова в Беларуси" и потребовал немедленного освобождения коллег и других задержанных журналистов. По словам Татьяны Коровенковой, теперь журналисты пытаются восстановить нормальную работу агентства. "Я пока не могу говорить об этом подробно. Сейчас в целях безопасности работают те журналисты, кто не находится в Беларуси. Мы пытаемся продолжить работу, чтобы поставлять читателям и подписчикам достоверную информацию", - говорит журналистка.
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Автор: Янина Мороз
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