 Удар по СМИ - ′′похоронка′′ для белорусского инфополя | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 09.07.2021

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Беларусь

Удар по СМИ - ''похоронка'' для белорусского инфополя

Белорусские власти возвращают инфополе в советскую действительность, считает журналист, основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов. Чем чревато преследование независимых СМИ в Беларуси - в его колонке для DW.

Журналисты в Беларуси бьют тревогу

Журналисты в Беларуси бьют тревогу

Массовые обыски у журналистов по всей стране, блокировка сайта "Нашей Нивы", задержание сотрудников этого известного издания, в числе которых и главный редактор Егор Мартинович, - новости только за 8-9 июля. До этого - ''дело Tut.by'', давление на другие негосударственные СМИ, изменения в закон, ограничивающие работу журналистов. Власти в Беларуси продолжают уничтожать независимое информационное пространство. Чем это чревато? Об этом рассуждает в своей колонке для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" журналист Петр Кузнецов. Обсудить его мнение и поделиться своим можно под соответствующим постом в Telegram-канале ''DW Беларусь''.

За прошлый и этот год белорусская медиасфера столкнулась с таким количеством беспредела и произвола со стороны государственных и силовых органов, что очередные драконовские ограничения, прописанные на законодательном уровне, уже никого не повергают в шок. И все привыкли к тому, что работа медиа и редакций может быть парализована или вовсе остановлена в любой момент, а "законы" и поводы найдутся. Тем не менее, интересно взглянуть на основные тенденции: куда мы, так сказать, стратегически направляемся под чутким руководством власть имущих?

Отношение к СМИ в парадигме советского времени

Первое и главное, что бросается в глаза, - стремление властей просто уничтожить независимый сектор средств массовой информации. Собственно говоря, оно не просто бросается в глаза: это проговаривается открытым текстом.

Рубрика Беларусь. Перспективы

Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW

"Но самое главное, что мы хотим донести до наших читателей, зрителей, пользователей и слушателей, - нет никаких независимых СМИ. Медиа, которые независимы от государства - Республики Беларусь, зависимы от других государств. Они формируют свою информационную политику за деньги и под указания тех, кто не хочет сделать нашей стране лучше. Это самая главная социальная иллюзия, которая была разрушена за прошедшие полгода. И мы как орган госуправления должны привести в соответствие с нашим законодательством деятельность так называемых независимых, по сути иностранных средств массовой информации, средств влияния на умы, глаза и уши белорусских граждан", - говорит действующий министр информации Владимир Перцов.

Главной проблемой в развитии медиасектора в Беларуси всегда были колоссальные трудности с поиском и реализацией бизнес-модели. Причина - на поверхности: СМИ в нашей стране всегда существовали в режиме повышенных политических рисков, что обуславливало полное отсутствие инвестиций в эту среду и, соответственно, недостаток ресурсов для развития и инноваций. Из той же оперы - самоограничения крупнейших рекламодателей, которые всегда были вынуждены действовать с оглядкой.

Петр Кузнецов

Петр Кузнецов

Теперь вслух произнесено, что подобное положение дел есть не побочный эффект от несовершенной политической среды, а целенаправленные действия властей, которые, по всей видимости, продолжают жить в парадигме советского времени, где информация не могла быть "товаром", а СМИ не могли формировать свой рынок и развиваться как коммерческие предприятия. В те времена власть делила информационные потоки на свою "Правду" - в каждом городе была своя условная "Гомельская правда" - и на "голоса вражеской пропаганды", то есть иностранные СМИ, которые "вечно клевещут". Очевидно, к подобному же разделению политическое руководство Беларуси стремится и сейчас, создавая условия для ликвидации любых полутонов и для разделения картинки на "черное" и "белое".

Белорусские власти добиваются поляризации общества и СМИ

Совершенно очевидно, что в современном мире невозможно полностью перекрыть все возможности для озвучивания своего мнения и донесения его до аудитории. Однако вводя огромное количество новых ограничений для регистрации, аккредитации СМИ и редакций, а также кучу "если" и просто произвольных механизмов прекращения работы медиа (теперь это смогут делать и прокуроры, и межведомственные комиссии во внесудебном порядке, а предлоги они могут выбирать сами исходя из "национальных интересов", которые, надо сказать, существующая власть трактует весьма своеобразно), власти создают условия, при которых независимые СМИ не смогут вести внутри страны легальную коммерческую деятельность, если, конечно, не подвергают сами себя самоцензуре. Просто потому, что любое медиа, которое не будет идти в фарватере официальной повестки, в любой момент может быть закрыто/приостановлено/заблокировано, а без надлежащего юридического статуса можно писать посты в Telegram и снимать видео для YouTube, однако нельзя заключать рекламные контракты.

Соответственно, в новых условиях редакциям остается лишь максимально дистанцироваться от общественно-политической повестки, либо, действительно, как об этом и мечтает власть, уходить с коммерческого рынка и терять ту самую независимость. В результате, вполне реальной перспективой выглядит деление информационных потоков на "своих" - внутри Беларуси и под контролем государства - и "чужих" - вне Беларуси и за пожертвования. И даже если эти жертвователи вообще никак не будут влиять на редакционную повестку, в официальной картине мира, которая будет транслироваться через все рупоры в стране, негосударственные медиа все равно будут "голосами вражеской пропаганды".

Подход и цели властей читаются: все это делается в русле воинственной риторики высшего руководства последнего времени. Идет, мол, война. А на войне есть "мы" и есть "они" - именно такой поляризации не только общества, но и медиасектора власти и добиваются.

Однако с точки зрения как раз тех самых пресловутых национальных интересов, о которых все так любят говорить, эти решения - катастрофические. Потому что именно информационная безопасность, а, значит, и независимость, в современном мире являются едва ли не ключевым условием нормального развития. Власти понимают эти понятия как монополию государства, однако в реальности это далеко не так. Уничтожение действительно независимого информационного пространства приведет к полной деградации, снижению уровня профессионализма тех, кто останется, полному испарению остатков доверия и, как следствие - к угрозе перехода аудитории на реально иностранные СМИ.

А чем такое чревато, мы хорошо видели на примере некоторых восточных регионов некоторых соседних стран.

Автор: Петр Кузнецов, журналист,  основатель "Сильных новостей" и Mogilev.Online. Петр Кузнецов в Telegram: https://t.me/peter_kuznetsoff

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Янина Мороз


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