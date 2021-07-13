Заложники в политическом торге. Что происходит с изданием "Наша нива"
Белорусское интернет-издание "Наша нива", которое разгромлено властями и сотрудники которого находятся за решеткой, планирует начать работу из-за рубежа. Подробности - в материале DW.
Коллектив издания "Наша нива"
Редакция "Нашей нивы" перестает работать из Беларуси и планирует запустить новый сайт уже из заграницы. Такое решение принято минским интернет-изданием после его фактического разгрома силовиками 8 июля. Четверо сотрудников ресурса, в том числе главред, остаются за решеткой и сообщают об ужасных условиях содержания в СИЗО. DW - о ситуации вокруг "Нашей нивы".
"Пытаться сделать что-то внутри страны - самоубийство"
Редакция "Нашей нивы" перестает работать из Беларуси, рассказала DW директор интернет-издания Анастасия Ровдо. По ее словам, после того, как прошла полная зачистка на медиарынке, были разгромлены редакции независимых СМИ, пытаться сделать что-то внутри страны - самоубийство: "Правильнее сейчас немного перегруппироваться, создать новый сайт и работать уже из заграницы. У редакции была позиция: оставаться в Беларуси со своим народом до последнего, поэтому на момент, когда забрали редакторов и бухгалтера, большая часть команды была в стране. Мы знали, что работаем легально и открыто, ни от кого не прятались, но сейчас неважно, что мы не нарушаем закон, просто пришла наша очередь".
Анастасия Ровдо
Ровдо добавила, что редакция сохранила контроль над своими страницами в соцсетях, поскольку доступ к ним есть только у сотрудников, которые находятся за рубежом. Сложнее ситуация с журналами, которые выпускает "Наша нива". Многие читатели оформили на них годовую подписку, но из-за того, что во время обысков были изъяты все документы, редакция не может получить доступ к своим счетам: "Возможно, нам придется приостановить на какое-то время выпуск журналов - до понимания нашего статуса как компании внутри Беларуси. Журналы не имели отношения к общественно-политической повестке портала".
Напомним, что 8 июля Миниформ заблокировал интернет-портал "Нашей нивы", поскольку Генпрокуратура нашла там "запрещенную информацию". В этот же день в редакцию и домой к сотрудникам пришли силовики. После обысков и допросов главный редактор Егор Мартинович, руководитель отдела рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред детских и научно-популярного журналов, издаваемых "Нашей Нивой", Андрей Дынько были задержаны.
Анастасия Ровдо отмечает, что произошедшее не стало неожиданностью - силовики могли прийти в редакцию в любой момент. Недоумение, по ее словам, вызывает статья, по которой проходят подозреваемыми сотрудники "Нашей нивы" - ч.1 ст. 342 УК Беларуси ("организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них"): "Трудно понять, как эта статья ассоциируется с журналистской деятельностью или с деятельностью нашей бухгалтерии".
Главреда "Нашей нивы" избили при задержании
Сейчас сотрудники "Нашей нивы", которых белорусские правозащитники признали политзаключенными, находятся в изоляторе в переулке Окрестина в Минске. Официальные обвинения им пока не предъявлены. "Когда человек попадает в руки правоохранителей, с ним может происходить все, что угодно. Мы точно знаем, что при задержании Егора Мартинович били, ему вызывали "скорую" во время допроса. Адвокат несколько раз виделась с Егором, сейчас его состояние улучшилось", - говорит Анастасия Ровдо.
Егор Мартинович работает в "Нашей ниве" с 2009 года, четыре года назад стал ее главным редактором. В 2020 году его задерживали несколько раз. Ночью 10 августа это произошло по дороге домой, Мартиновича избили и несколько суток продержали в изоляторе. В следующий раз главреда "Нашей нивы" задержали на трое суток 23 сентября как подозреваемого по ст. 188 УК Беларуси ("клевета"). Поводом стало интервью с одним из диджеев, включивших песню Цоя "Перемен" на официальном мероприятии в Киевском сквере в Минске. Диджей в беседе упомянул бывшего замминистра МВД Александра Барсукова и заявил, что тот избивал его на Окрестина.
Как рассказывала жена Егора Мартиновича, журналистка Адарья Гуштын, у ее мужа была возможность уехать из страны, оперативники ему это открыто предлагали: "Егор в этом вопросе непреклонен: это моя земля, мой народ, Беларусь я не покину. Он действительно большой патриот. Когда Следственный комитет (СК) запретил ему выезд из страны, он даже вздохнул с облегчением: не будут силой вывозить как Марию Колесникову".
В изоляторе не выдают постельное белье и отказывают в медпомощи
Среди задержанных 8 июля - Андрей Скурко. Он пришел в "Нашу Ниву " в 1998 году, с 2006 по 2017-й был главным редактором. В последнее время возглавлял отдел рекламы и маркетинга редакции, писал для журнала "Наша история". У Скурко инсулинозависимая форма диабета. Андрей Дынько также в свое время возглавлял издание, сейчас он главред журнала "Наша история" и нескольких детских журналов, которые выпускает "Наша нива".
Андрей Дынько (фото из архива)
"Это один из лидеров национального движения. Он отдал этому много лет, он сделал газету "Наша Нива" одной из главных - ее статьи всегда обсуждались в самых разных кругах, - заявила в связи с задержанием Дынько нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. - Сталин перед войной убрал военачальников, и мы потерпели военную катастрофу. А исчезновение из активного поля таких людей как Дынько, их идей и мыслей, ни к чему другому, как к катастрофе гуманитарной, не ведет".
"Уверен, что не только я, но и мои коллеги не виноваты ни в чем, и это станет всем очевидно. Я думаю, мы просто заложники в политическом торге", - передал из-за решетки Андрей Дынько. Также он сообщил, что находится на Окрестина в ужасных условиях: нет матрацев, подушек, постельного белья, в камере все время горит свет.
В камере у бухгалтера Ольги Ракович тоже голые металлические кровати, она не может спать из-за невыносимого холода. Недавно Ракович перенесла сложную операцию, ей необходимо медицинское наблюдение, тем не менее, когда она попросила врача, женщине отказали. Анастасия Ровдо отмечает, что задержанные могут находиться в изоляторе в течение 10 суток, после чего им либо должны предъявить обвинение, либо освободить. Собеседница надеется, что последнее произойдет хотя бы с кем-то из ее коллег.
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