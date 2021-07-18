 БАЖ заявляет об огромных потерях белорусской медиасферы после выборов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.08.2021

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Беларусь

БАЖ заявляет об огромных потерях белорусской медиасферы после выборов

Почти 500 раз задерживали в Беларуси журналистов за год после выборов президента, за которыми последовали массовые протесты. Белорусская ассоциация журналистов говорит о небывалых репрессиях против сотрудников СМИ.

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Год, прошедший после президентских выборов в Беларуси, отмечен небывалыми репрессиями против журналистов, указывает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Так, с августа 2020 года в стране было произведено 497 задержаний сотрудников СМИ, 119 раз журналисты подвергались административным арестам, говорится в сообщении ассоциации, опубликованном в понедельник, 9 августа, в Telegram.

"Со дня выборов президента в 2020 году и по август 2021 года белорусская медиасфера понесла огромные потери: были уничтожены или вынуждены закрыться многие медиа, десятки коллег в неволе, журналисты были осуждены по уголовным статьям, прошли сотни обысков, изъятий техники, арестов, инициированы уголовные дела против сотрудников медиа, редакции и журналисты много раз были наказаны штрафами", - констатирует БАЖ, приводя конкретные цифры.

Почти 30 журналистов - в неволе

Так, по данным журналистского объединения, на настоящий момент под стражей находятся 29 представителей массмедиа, более 50 - под уголовным преследованием. За последние 12 месяцев было зафиксировано 68 фактов насилия и ранений журналистов, 135 обысков и осмотров в редакциях и у их сотрудников, был заблокирован доступ более чем к 100 общественно-политическим сайтам и сайтам СМИ, 10 изданий были вынуждены прекратить выпуск.

Победителем выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа 2020 года, был объявлен Александр Лукашенко, находящийся на этом посту с 1994 года. Это вызвало в стране массовые протесты, их участники требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых, честных выборов.

При подавлении протестных акций силовики проявляли крайнюю жестокость, а задержанные подвергались пыткам. По данным правозащитного центра "Весна", за десять месяцев в стране было возбуждено более 3000 уголовных дел против участников президентской кампании, активистов их штабов, рядовых участников мирных акций протеста. Многие государства, в том числе Германия, США, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

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    Автор: Янина Мороз


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