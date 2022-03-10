 ″Беларусь″ - не равно ″Лукашенко″: как белорусы помогают Украине | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 10.03.2022

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Беларусь

"Беларусь" - не равно "Лукашенко": как белорусы помогают Украине

Режим Лукашенко поддерживает Россию в войне с Украиной. Из-за этого участились случаи дискриминации белорусов. Как белорусы доказывают, что это несправедливо, и чем помогают украинцам?

Женщина держит плакат с надписью Украинцы, победа будет за вами! Беларусы с вами!

Белорусы по всему миру высказывают солидарность с Украиной и стараются, чем могут, помочь украинцам

С первых дней войны белорусы из разных стран мира собирают деньги для Украины, отправляют туда медицинскую и гуманитарную помощь, помогают беженцам. Активно поддерживают украинцев и фонды, созданные в 2020 году для помощи репрессированным белорусам. Как отмечает основатель фонда BYSOL Андрей Стрижак, глобальный месседж, который должны донести белорусы до мира и до Украины, - это: "Беларусь - не равно Лукашенко".

Как и где дискриминируют белорусов?

По данным, собранным основателем инициативы взаимопомощи By_help Алексеем Леончиком, из 200 известных ему случаев дискриминации белорусов 140 приходится на Польшу. В качестве примера он приводит польский банк BNP Paribas, который отказывал белорусам в открытии счетов.

По сведениям Леончика, Тартуский университет отказался принимать студентов из Беларуси. При этом основатель By_help отмечает, что увольнение белорусов из-за их национальности из фирм, принадлежащих украинским владельцам,  массового характера не приобрели. "На одно такое увольнение приходится двадцать (случаев - Ред.), где белорусам высказывали поддержку", - пишет Алексей Леончик. 

100 случаев дискриминации проанализировали белорусская инициатива Com In и белорусские правозащитницы в Польше. Около 30% кейсов приходится на сферу услуг, 24% - на сферу трудовых отношений. Правозащитницы сообщают, в частности, об увольнении с формулировкой "Ты белорус(ка), вы помогаете в войне России, такие сотрудники нам не нужны".

При этом 73% белорусов, рассказавших Com In свои истории, сталкивались с оскорблениями и угрозами в свой адрес. В отчете также приводятся примеры притеснения со стороны государственных органов, например, агрессивного поведения полицейских при досмотре машины с белорусскими номерами в Люблине.

Петиция против дискриминации белорусов

Авторки отчета запустили петицию против несправедливости и дискриминации в отношении белорусов, уже пострадавших от режима Лукашенко и сталкивающихся с новой волной преследований и ущемления прав. Они призывают не допускать вражды и ненависти к людям, которые не отдавали свой голос за Лукашенко, ответственного за втягивание Беларуси в войну.

"Петиция создана для того, чтобы была возможность пойти к омбудсмену, к депутатам, чтобы показать, что это ненормально. В адрес белорусов много хейт-спича. Я понимаю боль и злость людей, но я отказываюсь понимать, когда плюют в лицо, узнав, что ты белорус. Знаю белоруса в Варшаве, которому прокололи все колеса в машине, в Берлине царапали автомобили", - говорит активистка Наста Базар.

Между тем она отмечает, что белорусов нельзя обвинить в бездействии, большинство из тех, кто уехал из страны по политическим причинам, с первых дней войны активно включились в помощь украинцам.

От гуманитарной помощи - до бронежилетов

"Мы все в одной лодке. И те, кто боролся против Лукашенко, и те, кто решил смириться с режимом и последние полтора года пытался приспособиться к нему. Беларусь - не равно Лукашенко. Это тот глобальный месседж, который должны донести белорусы до мира и до Украины. Но этот месседж придется подтверждать делом", - заявил основатель фонда BYSOL Андрей Стрижак

Oснователь фонда BYSOL Андрей Стрижак

Oснователь фонда BYSOL Андрей Стрижак

Фонд, созданный в 2020 году для поддержки людей, потерявших работу по политическим причинам, и тех, кто был вынужден покинуть страну, организовал различные направления помощи как в самой Украине, так и за ее пределами. С первых дней войны BYSOL создал телеграм-канал для помощи в эвакуации из Украины

Фонд оказывает поддержку белорусским добровольцам, воюющим на стороне Киева (на эти цели собрано более 77 тысяч евро), а также помощь украинским медикам и гражданскому населению в зоне конфликта (на 9 марта было более 65 тысяч евро). Также BYSOL совместно с "Криптофондом поддержки гражданского населения от оккупации, закупки гуманитарного обеспечения и средств защиты" запускает производство бронежилетов

Помощь фондов медицинской и спортивной солидарности

Ровно через неделю после начала войны фонд BYSOL отправил в Украину две машины скорой помощи для медиков Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова. Фонд медицинской солидарности Беларуси, созданный в свое время в поддержку репрессированных белорусских врачей, собрал сведения о более чем 150 медиках-волонтерах, желающих помогать Украине как внутри страны, так и за ее пределами, в центрах помощи беженцам.

В свою очередь, врачи платформы "еЗдоровье" готовы оказать медицинскую и психологическую помощь всем нуждающимся, как в Украине, так и за ее пределами.

Несколько сборов средств в помощь отрядам территориальной обороны Киева организовал Белорусский фонд спортивной солидарности. Он собрал 5000 евро для амуниции защитникам Голосеевского района украинской столицы, а также перечислил 15 тысяч долларов в криптовалюте в поддержку украинской армии.  

А известный белорусский кикбоксер Виталий Гурков выставил на аукцион коллекцию из 3 чемпионских поясов, все средства от продажи пойдут в поддержку украинцев, украинской армии и белорусских добровольческих отрядов.

Помощь в эвакуации и размещении беженцев

Белорусы запустили полезные интернет-сервисы. Один из них - по поиску жилья icanhelp.host. На сайте беженцы могут увидеть карту с предложениями по всей Европе и контакты хозяев. По такому же принципу работает и карта экстренной помощи украинским беженцам , которую создал Центр белорусской солидарности в Варшаве. Объявления на ней могут оставить все желающие помочь с размещением, едой, лекарствами, услугами, транспортом.

Около 30 эвакуационных рейсов для белорусов и украинцев с начала войны осуществил Free Belarus Center  - независимая общественная инициатива, созданная в Киеве для оказания гуманитарной поддержки людям, вынужденным покинуть Беларусь. "Мы не берем денег и не дифференцируем людей по гражданству. Наша миссия - помочь и спасти тех, кто в этом нуждается", - декларирует Free Belarus Center.

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    Автор: Николай Пермяков


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