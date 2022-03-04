Как в Киев решают проблему снабжения продуктами во время войны

Территориальные группы жителей Киева в соцсетях переполнены вопросами и советами об адресах работающих стоматологических и ветеринарных клиниках, способах передвижения общественным транспортом, маршруты которого изменились, а также сообщениями о других переменах, случившихся после вторжения России в Украину.

Но чаще всего киевляне озабочены ассортиментом и графиками работы продуктовых и зоомагазинов. По сравнению с первыми днями обстрела Киева ситуация с поставками продовольствия явно изменилась к лучшему, но в некоторых районах люди все еще жалуются на дефицит тех или иных товаров первой необходимости.

Пестрая картина

Пустых полок в продовольственных магазинах столицы Украины и очередей в них не было со времен последних лет существования СССР. Ажиотажный спрос на продукты длительного хранения в последние дни февраля смел в супермаркетах весь имевшийся ассортимент. Но после двух недель военного положения местным властям удалось восстановить логистику снабжения продовольствием и в основном потребности населения.

Киевские будни в условиях войны

Особое внимание власти Киева уделяют деятельности гуманитарных штабов, которые распределяют бесплатные продуктовые наборы для инвалидов, одиноких пожилых людей, паллиативных больных, лиц, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, и других социально незащищенных категорий.

Поскольку большинство частных магазинчиков так и не открылись, из разных районов Киева сообщают о различной ситуации в местных супермаркетах. Так, в "Сільпо" на Радужном массиве 11 марта завезли суперпастеризованное молоко, горох, гречку, булгур, рис, а также табачные изделия. А в "Varus" на Подоле - куриные окорочка, мороженое мясо, вареные колбасы, бананы и мандарины.

Практически повсеместно снова появился хлеб, открываются частные пекарни. Жители Троещины утверждают, что в последние дни могут купить все основные виды продовольствия. А на столичном Печерске полки опять заполняются овощами и молочными продуктами, по которым местные жители уже соскучились за последние дни.

Не везде в Киеве можно сейчас купить все привычные продукты

Однако есть и исключения из общего правила. Семья из столичной Татарки, держащая нескольких домашних животных и птиц, пожаловалась на отсутствие достаточного выбора продовольствия в ближайших магазинах. "После обстрела телебашни все вокруг замерло. Есть только самые необходимые крупы, овощей не видели уже неделю. Больше всего беспокоимся о наших питомцах, потому что уже сегодня вечером нечем кормить трех наших собак", - посетовала многодетная мать из этой семьи. На выручку ей поспешили волонтеры, которые прочли этот пост в соцсетях. И уже к вечеру нуждающиеся сообщили, что для них нашли все необходимое в торговом комплексе "Аркадия" у Индустриального моста и пешком оттуда занесли продовольствие прямо на дом.

Свежие продукты становятся роскошью

Жалуются люди и на качество продовольствия. В некоторых супермаркетах не хватает свежих фруктов, а оставшиеся на полках уже наполовину увяли и выглядят не очень. Некоторые критикуют качество молока, которое стало непривычно малопригодным для детей с чувствительными желудками. "Я уже дней десять не могу сварить борщ, потому что в продаже нет привычных овощей - капусты, свеклы, лука, моркови", - пожаловалась корреспонденту DW старенькая соседка. А уже через несколько часов поделилась радостной новостью: на Печерской площади впервые со времен первых ракетных обстрелов Киева заработал сельскохозяйственный рынок, где можно купить все борщевые ингредиенты.

Наиболее обеспеченны всеми видами продовольствия магазины торговой сети "MegaMarket" и "Goodwine". Но эти супермаркеты всегда специализировались на продаже элитной еды, а потому и сейчас цены на продукты в них недоступны для большинства простых киевлян. В остальных супермаркетах стоимость продовольствия либо осталась на довоенном уровне, либо незначительно выросла. Как утверждают продавцы, это объясняется усложнением логистики, что привело к дополнительным расходам на топливо для автотранспорта.

В перерыве между воздушными тревогами - концерт в центре Киева, 9 марта

Получить комментарий на сей счет в киевской горадминистрации не удалось. Контактные телефоны пресс-службы не отвечали, а попытки поговорить с городскими чиновниками в частном порядке были отвергнуты со ссылкой на критическую занятость проблемами города во время военного положения и угрозы нового вражеского наступления. Логисты гипермаркетов, куда поступают продуктовые конвои из других областей и иностранная гуманитарная помощь, также отказались объяснять причины неравномерного распределения продовольствия. Они опасаются раскрывать детали цепочек поставок, которыми могут воспользоваться вражеские диверсионные группы.

В своих официальных сообщениях киевские власти призывают откликнуться логистических партнеров и волонтеров, располагающих грузовым транспортом. Городу срочно требуются водители с собственными машинами грузоподъемностью не менее тонны. Их собираются использовать для развоза запасов продовольствия в радиусе 3 километров от станций метро. В соцсетях киевляне советуют друг другу приходить за едой утром, когда открываются двери супермаркетов.

Запасы в условиях войны

Некоторому дефициту еды способствует и ажиотажный спрос на продукты длительного хранения: крупы, муку, консервы. Социальный психолог Наталья Климчук в интервью DW отметила, что говорить о продуктовой панике пока нет причин, но населению в условиях военных действий свойственно запасаться продуктами на случай длительных перебоев со снабжением.

"Все мы живем под гипнозом кино, в котором долговременные события сжимаются до нескольких десятков минут и это провоцирует искаженное восприятие времени. А возможность быстрого обмена информацией независимо от расстояния порождает иллюзию искаженного восприятия пространства", - пояснила психолог. По ее наблюдению, в первые дни после российского вторжения украинцы переживали шок и инстинктивно пытались запастись продовольствием. Но уже через несколько дней, после первых успехов украинской армии по отражению наступления россиян, это изменилось иллюзией скорейшей победы.

Попытки запастись продовольствием Климчук объясняет подсознательным планированием своего поведения. "Я не видела, чтобы люди тащили из магазинов еду мешками. Обычно они просто берут несколько больше продуктов, чем всегда, чтобы не выходить лишний раз на улицу и не подвергаться опасности обстрелов или воздушных ударов. Кроме того, люди стали больше кооперироваться и помогать друг другу, покупая всего сразу по нескольку килограмм, например, гречихи, чтобы раздать соседям или пожилым людям с ограниченными возможностями передвижения", - считает социальный психолог Наталья Климчук.

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