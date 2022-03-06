Глава Луганской области: Оккупировано уже 70 процентов области

Луганская область на востоке Украины граничит с Россией. Сейчас это место активных боевых действий. Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщает о том, что на той территории области, которую заняли российские войска после начала войны, известны случаи репрессий против противников оккупации. Военные выстрелами разгоняют мирные протесты. Подробнее о том, что происходит в Луганской области он рассказал в интервью DW.

DW: Какая ситуация сейчас в Луганской области? Есть ли обстрелы? Где наиболее опасно?

Сергей Гайдай: Ситуация трудная: обстрелы идут повсюду. Нашими территориями остаются Гирская община, Попасная, Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная. Сейчас там проходит линия обороны. Каждый день обстрелы. Россияне обстреливают школы, больницы, садики, бьют по водопроводам и газопроводам, электросетям, не позволяют ничего отремонтировать, не согласовывают гуманитарные коридоры. Обстреливают всю территорию, которая сейчас находится под контролем Украины.

- Как обстоит ситуация с обеспечением электроэнергией, водой и теплом?

- Плохо с этим. Критическая инфраструктура под постоянным обстрелом "Градов", артиллерии, минометов, авиации. Это геноцид России мирного населения: гуманитарные конвои не пропускают, обстреливают подстанции, чтобы люди замерзали, были без света, тепла и воды.

- Люди сейчас могут выехать из Луганской области?

- Мы вывозим их самостоятельно - кто-то своим транспортом, кого-то подвозят на железную дорогу. Там, где мы сотрудничаем с Украинскими железными дорогами "Укрзализныцей", если поезд подают на наши станции на Лисичанск или Камышеваху, то мы можем забрать одновременно две тысячи человек.

Если поезд приезжает в Лиман или Славянск, то там мы можем забрать где-то 200-300 человек, максимум 400. Но у нас нет транспорта, и это большая проблема. Мы не знаем до последнего, когда приедет поезд. Когда мы начали анонсировать эвакуацию, россияне начали повреждать железнодорожные пути в Рубежном и Лисичанске.

- Российские СМИ сообщают, что жители Украины из Харьковской, Донецкой и Луганской областей могут выехать по гуманитарным коридорам в Россию. Это действительно так?

- Кто-то в мире еще верит тому, что говорят россияне? Может, и есть кто-то, но не у нас. Мы уже увидели их гуманитарные коридоры в Мариуполе, Волновахе, Ирпене, Буче. Люди в тяжелой ситуации. Россияне намеренно обстреливают жилые кварталы и не дают увезти людей. Люди действительно спрашивают об эвакуации, но мы не можем просто так посадить их в автобусы и вывозить, потому что если их накроют "Градами", то будут сотни погибших.

- У вас есть какие-то данные о числе жертв в результате обстрелов российской армией?

- Точных цифр, к сожалению, нельзя назвать. Но это десятки погибших среди мирного населения и десятки раненых. Обстрелы продолжаются каждый день, и погибшие есть ежедневно. Два дня назад, когда обстреляли Северодонецк, у нас было сразу десять погибших.

- Как обстоит дело с едой? Есть ли возможность доставить гуманитарные грузы, лекарства, теплые вещи?

- Есть проблема с гуманитарными грузами. Мы возим их всеми возможными путями: автотранспортом, микроавтобусами, фурами, по железной дороге. Это и средства индивидуальной гигиены, и лекарства, и продовольствие пытаемся привезти. Есть проблема, куда-то довезти, но мы развозим. И в таких городах, как Лисичанск, Северодонецк даже создаем дополнительные центры раздачи гуманитарной помощи. Мы делаем два таких больших центра в больших городах, чтобы людям было удобнее.

- Как обстоит дело со связью в Луганской области? Работает ли украинское телевидение? Получают ли люди своевременно информацию о возможности эвакуации или получения гуманитарной помощи?

- На подконтрольной территории работает мобильная связь, но с большими перебоями. Иногда мобильную связь выбивает полностью. Ремонтные бригады пытаются ее быстро починить связь, но это трудно.

- О что с телевидением?

- На ныне захваченных территориях уже начинают подключать российское телевидение, распространяющее российскую пропаганды и фейки.

- Какую часть области уже оккупировала Россия?

- Оккупировано 70 процентов территории Луганской области.

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