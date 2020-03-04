 Надо уезжать! Как семья из Днепра бежала от войны в Украине (фоторепортаж) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 11.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Надо уезжать! Как семья из Днепра бежала от войны в Украине (фоторепортаж)

Отец четверых детей Анатолий Колесников рассказал DW, как добирался на автомобиле из Днепра до западной границы Украины. Что он пережил по дороге - в фотогалерее.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Нужно уезжать!

    24 февраля я проснулся ночью и услышал в новостях заявление президента России о "спецоперации в Украине". Через пять минут за моим окном в Днепре, вдали, что-то взорвалось. Чуть позже - еще раз. Так началась война. Утром я только сказал моим четверым детям, что в школу и садик никто не идет. Нужно уезжать!

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Мы закрываем магазин, камеры отдаем на жгуты

    Мой магазин велосипедов я решил закрыть сразу - кому сейчас нужны велосипеды? Все велокамеры из магазина мы отдали на жгуты в тероборону Днепра. Через магазин был вход в подвал пятиэтажки. Ключи я отдал жильцам, чтобы они знали, что могут в любое время там укрыться: в комендантский час я бы не смог приезжать к ним открывать подвал.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Долго не могли отважиться, на дорогах - пробки

    Мы долго не могли отважиться, но в холодное снежное утро 4 марта приняли решение - надо выезжать. Жизнь детей и их безопасность - самое важное. Всю остальную жизнь, все-все, мы бросили в один миг. На выезде из Днепра сразу же попали в пробку - три полосы беженцев. На большинстве машин таблички "дети".

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Для пятилетних приключение, старшие понимают больше

    Первые 12 часов пути - сплошная пробка, проехали лишь 250 километров. Тяжела не столько дорога, сколько сходящие с ума в машине дети. Младшим-пятилеткам мы сказали, что едем в длинное путешествие-приключение. Старшие - 8 и 12 лет - поддерживали эту иллюзию, но я видел, что они понимают намного больше.

  • Flucht aus der Ukraine - Bildergalerie zu Auf der Flucht aus Dnipro

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    На заправках очереди за бензином и кофе

    Странное ощущение - будто мы все летом едем на море, на заправках очереди за бензином и за кофе. Только сейчас все женщины и дети грустные, у пап-водителей - злость и зарождающаяся агрессия. И очень-очень холодно.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Бензин в канистре носили руками к машине

    В машину на заправке, где есть бензин, разрешают залить не больше 20 литров, за которыми надо выстоять до пяти часов. Мы почти на нуле под Уманью - через знакомых нашли местного парня, который сказал, что поможет с бензином и вывезет нас полями через села снова на трассу, но уже намного дальше. Рискнуть?Жутко и страшно, но мы поехали за ним. Парень нас спас.

  • Flucht aus der Ukraine - Bildergalerie zu Auf der Flucht aus Dnipro

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Это не квест. А если сломается машина или закончится еда?

    Со старшим сыном мы нанесли в машину пешком канистрами бензин. Едем дальше. И я только сейчас начинаю осознавать, что все это не квест. На улице минус и кружит снег. А если сломается машина? А если закончится еда? А если больше не будет парня с бензином? А что вообще впереди после границы с Польшей?

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    На дорогах - коллапс, множество блокпостов

    На дорогах настоящий коллапс. Множество блокпостов. Блатные номера игнорируют очередь и летят по встречке. Страшные лобовые аварии. На дорогах много военной техники. Если хоть одна машина в нашей очереди сейчас пострадает - начнется паника. Беженцев на дороге, что я вижу, тысячи. Продовольственные магазины по пути - пустые.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Ночлег в школе в неизвестном селе

    По дороге нам предлагают ночлег и еду! Сперва останавливаемся в школе в неизвестном для нас селе, потом где-то под Винницей в реабилитационном центре, у друзей наших друзей в маленьком городке на стыке Тернопольской и Хмельницкой областей и в очереди на границе с Польшей. Никто и нигде не берет с нас денег. Мои дети теперь едят всё! 10 марта - мы, наконец, в Польше.

    Автор: Анатолий Колесников


  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Нужно уезжать!

    24 февраля я проснулся ночью и услышал в новостях заявление президента России о "спецоперации в Украине". Через пять минут за моим окном в Днепре, вдали, что-то взорвалось. Чуть позже - еще раз. Так началась война. Утром я только сказал моим четверым детям, что в школу и садик никто не идет. Нужно уезжать!

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Мы закрываем магазин, камеры отдаем на жгуты

    Мой магазин велосипедов я решил закрыть сразу - кому сейчас нужны велосипеды? Все велокамеры из магазина мы отдали на жгуты в тероборону Днепра. Через магазин был вход в подвал пятиэтажки. Ключи я отдал жильцам, чтобы они знали, что могут в любое время там укрыться: в комендантский час я бы не смог приезжать к ним открывать подвал.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Долго не могли отважиться, на дорогах - пробки

    Мы долго не могли отважиться, но в холодное снежное утро 4 марта приняли решение - надо выезжать. Жизнь детей и их безопасность - самое важное. Всю остальную жизнь, все-все, мы бросили в один миг. На выезде из Днепра сразу же попали в пробку - три полосы беженцев. На большинстве машин таблички "дети".

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Для пятилетних приключение, старшие понимают больше

    Первые 12 часов пути - сплошная пробка, проехали лишь 250 километров. Тяжела не столько дорога, сколько сходящие с ума в машине дети. Младшим-пятилеткам мы сказали, что едем в длинное путешествие-приключение. Старшие - 8 и 12 лет - поддерживали эту иллюзию, но я видел, что они понимают намного больше.

  • Flucht aus der Ukraine - Bildergalerie zu Auf der Flucht aus Dnipro

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    На заправках очереди за бензином и кофе

    Странное ощущение - будто мы все летом едем на море, на заправках очереди за бензином и за кофе. Только сейчас все женщины и дети грустные, у пап-водителей - злость и зарождающаяся агрессия. И очень-очень холодно.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Бензин в канистре носили руками к машине

    В машину на заправке, где есть бензин, разрешают залить не больше 20 литров, за которыми надо выстоять до пяти часов. Мы почти на нуле под Уманью - через знакомых нашли местного парня, который сказал, что поможет с бензином и вывезет нас полями через села снова на трассу, но уже намного дальше. Рискнуть?Жутко и страшно, но мы поехали за ним. Парень нас спас.

  • Flucht aus der Ukraine - Bildergalerie zu Auf der Flucht aus Dnipro

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Это не квест. А если сломается машина или закончится еда?

    Со старшим сыном мы нанесли в машину пешком канистрами бензин. Едем дальше. И я только сейчас начинаю осознавать, что все это не квест. На улице минус и кружит снег. А если сломается машина? А если закончится еда? А если больше не будет парня с бензином? А что вообще впереди после границы с Польшей?

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    На дорогах - коллапс, множество блокпостов

    На дорогах настоящий коллапс. Множество блокпостов. Блатные номера игнорируют очередь и летят по встречке. Страшные лобовые аварии. На дорогах много военной техники. Если хоть одна машина в нашей очереди сейчас пострадает - начнется паника. Беженцев на дороге, что я вижу, тысячи. Продовольственные магазины по пути - пустые.

  • Ukraine 6-köpfige Familie auf der Flucht

    Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

    Ночлег в школе в неизвестном селе

    По дороге нам предлагают ночлег и еду! Сперва останавливаемся в школе в неизвестном для нас селе, потом где-то под Винницей в реабилитационном центре, у друзей наших друзей в маленьком городке на стыке Тернопольской и Хмельницкой областей и в очереди на границе с Польшей. Никто и нигде не берет с нас денег. Мои дети теперь едят всё! 10 марта - мы, наконец, в Польше.

    Автор: Анатолий Колесников


Смотрите также:

Смотреть видео 02:35

Как встречают украинских беженцев в Польше (04.03.2022)

Контекст

Более миллиона беженцев из Украины выехали в Польшу

Польская пограничная служба зарегистрировала более миллиона человек, пересекших рубеж этой страны, спасаясь от войны в Украине.  

В Германию прибыли уже почти 110 тысяч беженцев из Украины

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 11 марта.  

Беженцы из Украины в Польше. Солидарность или политический расчет?

В отличие от ситуации с мигрантами из Сирии, Ирака и Афганистана на польско-белорусской границе в 2021 году, Польша проявляет солидарность и гостеприимство, принимая бежавших от войны украинцев. Что за этим стоит?  

"Зря Россия на нас напала". Как я в Киеве пережила начало войны

Россия начала полномасштабную войну против Украины. Об этом украинцы узнали в 5 утра, разбуженные мощными взрывами по всей стране. Как начало войны пережила киевская журналистка DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Берлине принимают украинских беженцев (09.03.2022)  

Как в Молдове принимают украинских беженцев (06.03.2022)  

Также по теме

March 5, 2022, Przemysl, Poland: An overview of the sleeping area at the temporary reception area..A temporary reception area has set up at a warehouse at the city skirt of Przemysl in order to cope with hundreds of thousands of Ukrainian refugees fleeing through the Medyka-Shehyni border. Przemysl Poland - ZUMAs197 20220305_zaa_s197_362 Copyright: xHestherxNgx

Более миллиона беженцев из Украины выехали в Польшу 06.03.2022

Польская пограничная служба зарегистрировала более миллиона человек, пересекших рубеж этой страны, спасаясь от войны в Украине.

Реклама