Надо уезжать! Как семья из Днепра бежала от войны в Украине (фоторепортаж)

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

Бензин в канистре носили руками к машине

В машину на заправке, где есть бензин, разрешают залить не больше 20 литров, за которыми надо выстоять до пяти часов. Мы почти на нуле под Уманью - через знакомых нашли местного парня, который сказал, что поможет с бензином и вывезет нас полями через села снова на трассу, но уже намного дальше. Рискнуть?Жутко и страшно, но мы поехали за ним. Парень нас спас.