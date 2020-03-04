Надо уезжать! Как семья из Днепра бежала от войны в Украине (фоторепортаж)

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Отец четверых детей Анатолий Колесников рассказал DW, как добирался на автомобиле из Днепра до западной границы Украины. Что он пережил по дороге - в фотогалерее.
Смотрите также:
Польская пограничная служба зарегистрировала более миллиона человек, пересекших рубеж этой страны, спасаясь от войны в Украине.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 11 марта.
В отличие от ситуации с мигрантами из Сирии, Ирака и Афганистана на польско-белорусской границе в 2021 году, Польша проявляет солидарность и гостеприимство, принимая бежавших от войны украинцев. Что за этим стоит?