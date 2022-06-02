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Северодонецк

Город и община в Луганской области на востоке Украины. Административный центр Северодонецкого района.

Город Северодонецк расположен на левом берегу реки Северский Донец. Вместе с соседними городами является крупным узлом химической промышленности. Северодонецкое объединение "Азот" - крупнейшее в Украине химическое предприятие.

99-й день войны России против Украины: главные события

99-й день войны России против Украины: главные события 02.06.2022

Президент Украины Зеленский сообщил, что освобождено уже более тысячи населенных пунктов страны. Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, включающий частичное нефтяное эмбарго.
Лондон: Армия РФ может потерять импульс при переправе через Северский Донец

Лондон: Армия РФ может потерять импульс при переправе через Северский Донец 02.06.2022

По данным британской военной разведки, Россия захватила большую часть Северодонецка. Однако главная дорога в Северодонецкий котел остается под контролем ВСУ.
98-й день войны России против Украины: главные события

98-й день войны России против Украины: главные события 01.06.2022

США поставят Украине реактивные системы залпового огня Himars, способные поражать цели на расстоянии до 80 км. Российские войска захватили большую часть стратегически важного города Северодонецк.
97-й день войны России против Украины: главные события

97-й день войны России против Украины: главные события 31.05.2022

Российские войска пытаются установить контроль над Северодонецком. ЕС принял копромиссное решение по эмбарго нефти. Рада сместила омбудсмена. В Украине осуждены двое российских военных. Словакия обещает Киеву гаубицы.

Отказ от путинской нефти - конец войне или путь к кризису? DW Новости (31.05.2022) 31.05.2022

Лидеры 27 стран Евросоюза волевым решением договорились о прекращении поставок нефти из России по морю, но сохранили импорт "черного золота" по нефтепроводу "Дружба". Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Тем временем в Украине все внимание приковано к наступлению российских войск в Северодонецке.
Северодонецк: Что нужно знать о новом очаге войны в Донбассе

Северодонецк: Что нужно знать о новом очаге войны в Донбассе 31.05.2022

Северодонецк - не просто еще один после Мариуполя крупный промышленный центр на востоке Украины, за который идут бои. Именно там 20 лет назад в Донбассе впервые проявился сепаратизм.

Олег Сенцов с фронта в Луганской области: Россияне выжигают землю

Олег Сенцов с фронта в Луганской области: Россияне выжигают землю 30.05.2022

О ситуации на войне и о его кинопроектах в интервью DW рассказал украинский режиссер Олег Сенцов, ныне возле Северодонецка защищающий Украину от наступления войск России.
ВСУ: Россия готовит масштабное наступление на Славянск

ВСУ: Россия готовит масштабное наступление на Славянск 30.05.2022

Наступление на Славянск Россия готовит сразу с нескольких направлений, перебрасывая в соседние районы дополнительные силы, сообщил украинский Генштаб.
В Украине опровергли сообщения об окружении Северодонецка

В Украине опровергли сообщения об окружении Северодонецка 27.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 мая.

Ожесточенные бои за Донбасс: в чьих руках Лиман и Северодонецк? DW Новости (27.05.2022) 27.05.2022

Война в Украине может продлиться долго. Так считает не только генсек НАТО Столтенберг, но и многие другие западные политики и эксперты. На 93-й день войны боевые действия сосредоточились на востоке Украины. Западные страны рассматривают возможность поставок Украине ракетных систем среднего и дальнего радиуса действия.
Лисичанск: под постоянными обстрелами и в ожидании оккупации

Лисичанск: под постоянными обстрелами и в ожидании оккупации 27.05.2022

Лисичанск - часть тех пяти процентов Луганской области, которая еще контролируется украинскими властями. Какова сейчас ситуация в городе, уничтожаемом российской армией? Репортаж DW.

Активы олигархов Путина могут отдать Украине и Кому важнее мирные переговоры - Москве или Киеву? DW Новости (25.05.2022) 25.05.2022

Каким видится Украине конец войны? В какой стадии находятся мирные переговоры между Киевом и Москвой? Немецкая оппозиция все громче критикует канцлера Олафа Шольца из-за позиции по Украине.

Станут ли Северодонецк и Лисичанск вторым Мариуполем? (25.05.2022) 25.05.2022

Лисичанск и Северодонецк в Луганской области - под интенсивными обстрелами. Рискуют ли два крупных украинских города быть уничтоженными как Мариуполь? На этот и другие вопросы DW ответил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Донбасс: слишком поздно эвакуировать мирных жителей? (25.05.2022) 25.05.2022

Боевые действия в Украине сейчас сосредоточены на востоке Донбасса. Корреспондент DW посетил город Лисичанск, который подвергся мощной атаке со стороны российских войск, пытающихся перерезать пути снабжения Украины в регионе.
Глава Луганской ВГА о том, станет ли Северодонецк вторым Мариуполем

Глава Луганской ВГА о том, станет ли Северодонецк вторым Мариуполем 25.05.2022

Грозит ли Северодонецку и Лисичанску окружение и почему там, несмотря на смертельную опасность, остаются тысячи гражданских лиц, DW объяснил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.
ISW: ВС РФ отказались от окружения ВСУ в Донбассе в пользу захвата Луганской области

ISW: ВС РФ отказались от окружения ВСУ в Донбассе в пользу захвата Луганской области 16.05.2022

По мнению экспертов Института изучения войны, командование ВС РФ будет уделять главное внимание битве за Северодонецк и откажется от планов окружения ВСУ по нескольким направлениям.
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