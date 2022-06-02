Северодонецк

Отказ от путинской нефти - конец войне или путь к кризису? DW Новости (31.05.2022)

Лидеры 27 стран Евросоюза волевым решением договорились о прекращении поставок нефти из России по морю, но сохранили импорт "черного золота" по нефтепроводу "Дружба". Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Тем временем в Украине все внимание приковано к наступлению российских войск в Северодонецке.