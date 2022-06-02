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Город и община в Луганской области на востоке Украины. Административный центр Северодонецкого района.
Город Северодонецк расположен на левом берегу реки Северский Донец. Вместе с соседними городами является крупным узлом химической промышленности. Северодонецкое объединение "Азот" - крупнейшее в Украине химическое предприятие.
Лидеры 27 стран Евросоюза волевым решением договорились о прекращении поставок нефти из России по морю, но сохранили импорт "черного золота" по нефтепроводу "Дружба". Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Тем временем в Украине все внимание приковано к наступлению российских войск в Северодонецке.
Война в Украине может продлиться долго. Так считает не только генсек НАТО Столтенберг, но и многие другие западные политики и эксперты. На 93-й день войны боевые действия сосредоточились на востоке Украины. Западные страны рассматривают возможность поставок Украине ракетных систем среднего и дальнего радиуса действия.
Каким видится Украине конец войны? В какой стадии находятся мирные переговоры между Киевом и Москвой? Немецкая оппозиция все громче критикует канцлера Олафа Шольца из-за позиции по Украине.
Лисичанск и Северодонецк в Луганской области - под интенсивными обстрелами. Рискуют ли два крупных украинских города быть уничтоженными как Мариуполь? На этот и другие вопросы DW ответил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.
Боевые действия в Украине сейчас сосредоточены на востоке Донбасса. Корреспондент DW посетил город Лисичанск, который подвергся мощной атаке со стороны российских войск, пытающихся перерезать пути снабжения Украины в регионе.