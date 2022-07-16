Минобороны Великобритании назвало ложью заявления о контроле РФ над Северском

Несмотря на утверждения о взятии российскими силами города Северск Донецкой области под оперативный контроль, бои за этот населенный пункт продолжаются, а Россия в очередной раз выступила с "преждевременными и ложными заявлениями об успехе", говорится в отчете министерства обороны Великобритании, опубликованном в субботу, 16 июля.

"Российские наступательные операции по-прежнему ограничены по размаху и масштабу. Боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены в Северске и Бахмуте. И это - несмотря на заявления россиян, что они вошли на окраину города Северск в начале недели", - пишут британские военные.

Как отмечается в сводке ведомства, после отступления из Лисичанска украинские силы "успешно отражали атаки России", а оборонительная линия вооруженных сил Украины (ВСУ) стала короче и прямее. "Это позволило сконцентрировать силы и вести огонь против уменьшившихся атак России и сыграло важную роль в сокращении импульса РФ", - отмечает Минобороны Великобритании.

Оно напомнило, что Россия ранее уже делала "преждевременные и ложные заявления об успехе". "Вероятно, это, по крайней мере частично, направлено на то, чтобы продемонстрировать внутренней аудитории успех и укрепить боевой дух воюющих сил", - говорится в британской сводке.

В "ДНР" заявили об оперативном контроле над Северском

Власти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 14 июля заявили, что Северск находится под оперативным контролем сил "ДНР" и России. По словам главы "ДНР" Дениса Пушилина, город находится "в оперативном окружении". "Это не физическое окружение, не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций", - цитировало слова Пушилина "РИА Новости".

Министерство обороны РФ о взятии Северска под контроль официально не заявляло. В течение недели оно сообщало об обстрелах позиций ВСУ в городе, уничтожении склада боеприпасов в этом районе и о "значительных потерях" личного состава сил ВСУ, обороняющихся в районе Северска.

Как отмечала британская разведка, в ближайшие недели российские силы в Донбассе сосредоточатся на захвате небольших городов, а взятие Северска необходимо для подступа к Славянску и Краматорску.

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