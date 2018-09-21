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Штаб-квартира министерства обороны Великобритании в Лондоне
Фото: Claudio Divizia/YAY Images/IMAGOФото: Claudio Divizia/YAY Images/IMAGO

Министерство обороны Великобритании

Оборонное ведомство Соединенного Королевства. Штаб-квартира находится в Лондоне.

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Контекст

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Удары дронами по Киеву и другие события 439-го дня войны

Удары дронами по Киеву и другие события 439-го дня войны

В ночь на 8 мая ВС РФ нанесли удары дронами Shahed по Киеву. День освобождения в Берлине - в тени войны против Украины.
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Николаев

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Бои к западу от Северска продолжаются, а ВСУ удалось снизить наступательный импульс РФ, пишет британская разведка.
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Лондон создаст кибервойска для противодействия угрозе из РФ

Новый вид войск появится по инициативе британского Минобороны и Центра правительственной связи (GCHQ).
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