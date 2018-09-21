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Фото: Claudio Divizia/YAY Images/IMAGO
Фото: Claudio Divizia/YAY Images/IMAGO
Министерство обороны Великобритании
Оборонное ведомство Соединенного Королевства. Штаб-квартира находится в Лондоне.
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Контекст
Удары дронами по Киеву и другие события 439-го дня войны
Удары дронами по Киеву и другие события 439-го дня войны
В ночь на 8 мая ВС РФ нанесли удары дронами Shahed по Киеву. День освобождения в Берлине - в тени войны против Украины.
Конфликты
08.05.2023
8 мая 2023 г.
РФ усилила ракетные удары и другие события 438-го дня войны
РФ усилила ракетные удары и другие события 438-го дня войны
Россия усилила ракетные удары по Украине, пишет Reuters. Анкара отказалась отправить в Украину российские ЗРК С-400.
Конфликты
07.05.2023
7 мая 2023 г.
Лондон назвал ложью заявления о контроле РФ над Северском
Лондон назвал ложью заявления о контроле РФ над Северском
Бои к западу от Северска продолжаются, а ВСУ удалось снизить наступательный импульс РФ, пишет британская разведка.
Конфликты
16.07.2022
16 июля 2022 г.
Великобритания усиливает присутствие в Персидском заливе
Великобритания усиливает присутствие в Персидском заливе
Эскадренный миноносец HMS Duncan прибудет на смену фрегату HMS Montrose раньше, чем планировалось, заявил Лондон.
Политика
13.07.2019
13 июля 2019 г.
Лондон хочет оставить в ФРГ часть солдат после "Брекзита"
Лондон хочет оставить в ФРГ часть солдат после "Брекзита"
В Германии останутся около 185 военных и 60 гражданских сотрудников британского Минобороны, заявил глава ведомства.
Политика
01.10.2018
1 октября 2018 г.
Лондон создаст кибервойска для противодействия угрозе из РФ
Лондон создаст кибервойска для противодействия угрозе из РФ
Новый вид войск появится по инициативе британского Минобороны и Центра правительственной связи (GCHQ).
Политика
21.09.2018
21 сентября 2018 г.
Всего публикаций: 41
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